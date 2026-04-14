CEO’s de los sectores energético y de infraestructura revelaron cuáles son las claves para crecer

Ana Simonato (Chevron Argentina), Fernando Bonnet (Central Puerto) y Juan Martín Bulgheroni (Pan American Energy). Maximiliano Luna

En un marco de mayor interés por invertir en el país, en el sector empresarial, principalmente las compañías vinculadas a la energía, consideran que la infraestructura es clave para que efectivamente lleguen los capitales, al tiempo que algunos creen que son necesarias nuevas medidas desregulatorias. En este escenario, la obtención de financiamiento de distintas fuentes se vuelve central.

El debate tuvo lugar durante el AmCham Summit 2026, realizado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo”. El encuentro reúne a cerca de 1.500 líderes empresariales, autoridades nacionales y provinciales, y referentes del ámbito sindical. El objetivo de este año es explorar iniciativas para impulsar el crecimiento y generar impacto en todo el territorio.

En esa línea, durante el panel “Infraestructura para impulsar la productividad”, los CEO’s Daniel Ketchibachian (Aeropuertos Argentina), Facundo Gómez Minujín (JP Morgan), Martín Genesio (AES) y Roberto Nobile (Personal) discutieron sobre los aspectos fundamentales para impulsar la inversión y mejorar la competitividad.

En primer lugar, Gómez Minujín aseguró: “Nunca he visto tanto interés en financiar proyectos en la Argentina. Esto es algo inédito, que nunca nunca se dio antes”.

Daniel Ketchibachian (Aeropuertos Argentina), Facundo Gómez Minujín (JP Morgan), Martín Genesio (AES) y Roberto Nobile (Personal). Maximiliano Luna

Contó que le recomendó a los gobernadores que se apuren a presentar proyectos porque va a generarse un cuello de botella donde no todos van a poder recibir los recursos necesarios.

Asimismo, Gómez Minujín destacó que “algunos de los grandes proyectos van a cambiar la dinámica de Argentina”. Un ejemplo de ellos es Argentina LNG, liderado por YPF, que requiere USD 15.000 millones. “Es el project finance más grande de Latinoamérica".

Explicó que el financiamiento, en general, debe estructurarse de manera conjunta entre bancos, organismos multilaterales, gobiernos e inversores. “Es un proceso largo, pero creo que hay una dinámica muy positiva a favor de la Argentina, siempre que las políticas se sostengan en el tiempo”, sostuvo Gómez Minujín.

“Los inversores buscan que las reglas del juego no cambien y que haya estabilidad en el país. Y la lucha que tenemos todos los argentinos es contra la incredulidad de que este país no puede reconvertirse”, agregó.

Por otra parte, Ketchibachian resaltó que el sector aerocomercial atravesó un proceso de fuerte desregulación y actualmente está experimentando un crecimiento histórico. Precisó que el año pasado, Argentina alcanzó un récord sin precedentes en cantidad de pasajeros, con 43 millones de personas transportadas en todo el país, tanto en vuelos domésticos como internacionales.

Este crecimiento se apoya, principalmente, en los principales hubs aeroportuarios del país. Allí, la inversión en infraestructura se complementa con avances en tecnología, optimización de procesos y, más recientemente, la incorporación de inteligencia artificial, que están haciendo posibles estas nuevas conexiones.

Un dato mencionado por el empresario es que Ezeiza se convirtió en el único aeropuerto de América Latina con conectividad directa a los 5 continentes.

En cuanto a los desafíos en el sector energético, uno de los más dinámicos actualmente, Genesio resumió: desregular. “El sector eléctrico ha estado en los últimos 10 o 15 años fuertemente regulado e intervenido por el Estado”.

Ahora, remarcó, existe una agenda distinta, que está habilitando inversiones que contribuyen a hacer más eficiente el sector. “No es ningún secreto que, cuando hay reglas claras, sostenidas en el tiempo y orientadas al mercado, en un esquema de libre competencia, la inversión llega”, explicó.

No obstante, Genesio dijo que es importante desarrollar más infraestructura para sectores como el minero, donde existe un gran déficit en la red eléctrica. Esto es fundamental además para la instalación de data centers.

Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, puso foco en la desregulación llevada adelante por el Gobierno y en la no intervención en los precios y exportaciones. “Volvimos a ser un país normal”.

Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería (Maximiliano Luna)

A su vez, recordó que el sector petrolero marcó un récord de producción. “Estamos arañando los 890.000 barriles diarios de petróleo y yo creo que vamos a llegar al millón. En 5 o 7 años la cifra proyectada asciende de 1.700.000″.

De este modo, Argentina tendrá una balanza comercial energética y minera de USD 60.000 millones entre estos dos sectores.

Consultado por el conflicto en Medio Oriente, que sacudió a los mercados energéticos, señaló que “lo que tiene que hacer el Gobierno es correrse y dejar que el sector privado trabaje solo. Sentimos que hay que crear condiciones. Ha funcionado bien y creo que se va a seguir en esa dirección”.

González explicó que la crisis energética derivada de la guerra puede analizarse en dos planos. En el corto plazo, el aumento de precios a nivel global genera un efecto negativo general en todas las economías. “El incremento de la inflación a nivel mundial, en mi opinión, termina destruyendo demanda en el largo plazo, debido a procesos de sustitución”, indicó.

En lo fiscal, “vamos a tener una mayor recaudación por retenciones a las exportaciones de petróleo. Y, al mismo tiempo, habrá que evaluar el impacto del precio del GNL en la generación de energía eléctrica, así como también la suba del gasoil”, sostuvo González.

“Lo que sí hubo es un cambio claro de prioridades en el mundo: de la sustentabilidad energética hacia la seguridad energética. En ese sentido, países como el nuestro —que cuentan con un recurso increíble, una macroeconomía que funciona bien y que además está lejos de la zona de conflicto— han visto un impacto muy positivo en el interés por los proyectos de energía”, agregó.

En tanto, Ana Simonato (Chevron Argentina). Fernando Bonnet (Central Puerto) y Juan Martín Bulgheroni (Pan American Energy) discutieron acerca de los proyectos que consideran cruciales a futuro.

Ana Simonato (Chevron Argentina). Fernando Bonnet (Central Puerto) y Juan Martín Bulgheroni (Pan American Energy). Maximiliano Luna

Bulgheroni resaltó el superávit energético y que Vaca Muerta tiene 6 veces más de gas que lo que Argentina va a consumir en los próximos 20 años. “Esto implica que, si no se desarrollan proyectos de exportación, no será posible monetizar ni poner en valor ese recurso para el país”.

En paralelo, el empresario mencionó que hay iniciativas en marcha para el abastecimiento regional: existen proyectos que podrían duplicar o incluso triplicar el volumen exportado.

Sin embargo, “el verdadero potencial de Argentina reside en el GNL, que permitiría incluso cuadruplicar su potencial exportador”, aseguró Bulgheroni.

A su criterio, en un contexto global donde la seguridad energética cobra cada vez mayor relevancia debido a las tensiones geopolíticas, Argentina se posiciona como un nuevo actor en el mercado de GNL, capaz de aportar diversificación a los clientes a nivel mundial.

“Para tener una idea de escala, el potencial de exportación proyectado —alrededor de 24 millones de toneladas anuales— representaría entre el 3% y el 5% de la demanda global de GNL, dependiendo de su evolución", remarcó Bulgheroni.

Por otro lado, Bonnet puso en perspectiva global los desafíos del sector: “Hoy el consumo de energía eléctrica está creciendo alrededor de un 3% anual, impulsado principalmente por la expansión de los centros de datos, la inteligencia artificial y la movilidad eléctrica. A simple vista puede parecer un crecimiento moderado, pero es mayor a toda la capacidad instalada de Argentina por año”.

Opinó que este contexto obliga a que haya una coordinación entre el ámbito privado y el público.

“Actualmente, la desregulación impulsada por el Gobierno está dinamizando el sector, pero es clave complementarla con una planificación estratégica que asegure el abastecimiento y evite déficits”, sostuvo Bonnet.

“En el corto plazo, lo que estamos haciendo es cubrir las demandas de potencia en los picos de mayor consumo, en el verano”, sumó.

A su turno, Simonato destacó: “Nosotros estamos desde el año 2013 en el país, fuimos pioneros, conjuntamente con nuestros socios YPF, en el área de Loma Campana, donde hemos aprendido junto con la industria. Este yacimiento ha sido la insignia de Argentina para crecer en el segmento no convencional”.

“Tenemos planes para seguir avanzando en esa zona y continuar invirtiendo a largo plazo; trabajar en los costos, alcanzar mayor eficiencia y, por supuesto, seguir construyendo infraestructura”, anticipó.

“Todo eso requiere previsibilidad. Esto implica libre movimiento de capital, disponibilidad de divisas, funcionamiento de un libre mercado y, por supuesto, el respeto de los marcos contractuales”, añadió.