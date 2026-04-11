Ola de arribos de marcas a la Argentina: de lujo, pero también para bolsillos menos profundos

People walk past Dolce & Gabbana advertisement at the 8th China International Import Expo (CIIE) venue in Shanghai, China, November 5, 2025. REUTERS/Maxim Shemetov

El próximo desembarco de la marca de lujo Dolce & Gabbana en Patio Bullrich y el de Armani, de la mano del Grupo Tucci, en Unicenter, en las próximas vacaciones de invierno, es parte de un fenómeno que comenzó a desplegarse en 2025 y se aceleró en noviembre de ese año, con la apertura en el complejo Al Río, por parte del Grupo Uno, del primer local, de 20 que planea inaugurar en un plazo de cinco años, de la cadena francesa de ropa deportiva Decathlon, que además este año también traerá Kiabi, otra marca de ropa del país galo con productos para toda la familia, ya instalada en Uruguay.

Inicialmente Armani llegará a Unicenter con la línea Armani Exchange, y en 2027 lo haría con su línea top, Emporio Armani, en Patrio Bullrich. La marca italiana había estado en la Argentina bajo licencia del Exxel Group, hasta 2009, cuando cerró su local en la Avenida Alvear debido a las dificultades para importar.

En cierta medida, se trata del retorno del “retail premium” a la Argentina, buena parte del cual había emigrado luego de los mejores años y del fin del régimen de convertibilidad.

FOTO DE ARCHIVO: Una tienda de Giorgio Armani en Milán, Italia, el 24 de septiembre de 2025. REUTERS/Yara Nardi/Foto de archivo

En el caso de Dolce & Gabbana se trata de la primera vez que abrirá un local en la Argentina: lo haría antes de fin de año y la expectativa del desembarco coincide paradojalmente con la renuncia de Stefano Gabbana, a la presidencia del grupo.

Además, como informó esta semana Infobae, la cadena de ropa sueca H&M también puso el foco en la Argentina y negocia abrir locales en distintos shoppings porteños. Concretamente, avanza en negociaciones con centros comerciales y evalúa espacios en distintos puntos del país. Aunque la negociación todavía no está cerrada, podría llegar en el segundo semestre.

Según supo este medio de fuentes de IRSA, H&M pretende instalarse en shoppings de alto tránsito y capaces de albergar locales de gran superficie. En ese esquema, distintos centros comerciales aparecen como candidatos dentro del radar de la compañía, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano y el interior.

FILE PHOTO: The logo for H&M is displayed outside a store in Stockholm, Sweden, September 23, 2025. REUTERS/Tom Little/File Photo

Según fuentes vinculadas a las conversaciones, la empresa mantiene negociaciones avanzadas. Aunque no hay nada cerrado, el primer desembarco sería en Alto Palermo. Sus siguientes locales se emplazarían en los shoppings Dot y Abasto y hay tratativas algo menos avanzadas para instalarse en Alto Avellaneda. “Estuvieron en Buenos Aires antes de fin de año, recorrieron las locaciones y hubo reuniones”, precisaron desde IRSA.

No solo lujo

Aunque menos glamorosa y presente en el país desde 2018, también vale anotar que la Carter’s, la marca de ropa de niños más conocida del mundo, anunció un fuerte plan de expansión en la Argentina, con locales propios y franquicias en el interior, iniciará en abril un plan de expansión que viene planeando desde el año pasado, cuando los empresarios argentinos que tienen la representación de la marca en el país se asociaron con un grupo uruguayo que tenía el negocio en la vecina orilla.

Se observa la fachada principal de una tienda Carter's y OshKosh B'gosh en Argentina, con sus letreros prominentes y escaparates exhibiendo ropa y accesorios infantiles. (https://www.cartersoshkosh.com.ar/)

Ambas compañías crearon una nueva empresa (The New Baby Company, TNB) y planean abrir 30 locales en cinco años. El primero de esta nueva tanda será en el shopping Galerías Pacífico y la apertura está prevista para el 8 de mayo. La gerente general de la firma, Cecilia Carbajal, dijo a Infobae que el local se ubicará en el primer piso, tendrá 100 metros cuadrados y contará con la colección completa de Carter’s, así como también de Oshkosh, otra marca del mismo grupo norteamericano. Por ahora, no se incorporaría Skip Hop, una marca de accesorios del mismo grupo empresario.

Otro anuncio reciente fue el de BestSeller, un grupo danés fundado en 1975 dueño de las marcas Only, Jack & Jones y Balmohk y presente con más de 3.100 locales en 47 países del mundo. Vendrá a la Argentina con el Grupo One, integrado por Manuel Antelo, Pedro Aguirre Saravia y Sabine Mulliez, los empresarios detrás de las ya mencionadas apertura de Decathlon y el próximo desembarco de Kiabi. En el caso de BestSeller se contempla la apertura de 40 tiendas, mediante una inversión de USD 50 millones a lo largo de cinco años, lo que describe una apuesta a mediano y largo plazo.

Para bolsillos menos profundos, en línea con las aperturas de Sandro y The Kooples en el Shopping Alcorta el año pasado, llegará a fin de este mes la marca Maje, de ropa para mujeres. El mismo centro comercial sumará Magma on the Road, un espacio multimarca con etiquetas internacionales como Free People, Project Social y The Farra; complementarán a Farm Rio, marca brasileña que llegó a la Argentina en diciembre pasado asociada al Grupo Markova y con sus coloridos estampados y foco en “moda sostenible” tuvo buena respuesta de los consumidores locales.

Por otra parte, hacia septiembre-octubre la marca española Mango regresaría asociada al grupo local Grimoldi, y ya tendría en vista otro local, también con IRSA. Y a DOT Baires Shopping llegarán Victoria’s Secret, Skechers y Miniso, orientadas a un público más amplio.

Otro arribo es el de la británica Superdry, que tras un proceso de restructuración global anunció una inversión de entre 40 y 50 millones de dólares en cuatro años, aliada a la local Tango Fabric, con la ambición de que funcione como un hub regional sudamericano.