La marca de ropa de niños más conocida del mundo anunció un fuerte plan de expansión en el país: dónde abrirá los locales

El grupo que tiene la representación de Carters y Oshkosh en la Argentina prevé abrir entre 6 y siete locales este año, propios y franquiciados

Después de seis años de haber desembarcado en la Argentina con algunos locales propios y algunas franquicias en el interior del país, la reconocida marca internacional de ropa de niños Carter’s empezará a concretar desde el mes próximo el ambicioso plan de expansión que viene planeando desde el año pasado, cuando los empresarios argentinos que tienen la representación de la marca en el país se asociaron con un grupo uruguayo que tenía el negocio en el vecino país.

Ambas compañías crearon una nueva empresa (The New Baby Company, TNB) y planean abrir 30 locales en los próximos cinco años. El primero de esta nueva tanda será en el shopping Galerías Pacífico y la apertura está prevista para el 8 de mayo. Según precisó a Infobae en exclusiva la gerenta general de la firma, Cecilia Carbajal, el local se ubicará en el primer piso, tendrá 100 metros cuadrados y contará con la colección completa de Carter’s, así como también de Oshkosh, marca que también es del mismo grupo norteamericano. Hay una tercera marca del holding, Skip Hop (accesorios), pero todavía no será incorporada en el local.

Pero el de Galerías Pacífico no será el único local que el grupo prevé abrir en este primer semestre de 2026. A comienzos de junio está prevista la apertura de otra sucursal en otro shopping porteño, también grupo IRSA, aunque aún no fue oficializado. El plan de expansión continuará en la segunda mitad del año, con 4 o 5 locales más, entre propios y franquicias, y uno de ellos podría ser un outlet en la zona de Palermo donde se ubica la mayoría de las marcas para vender los remanentes de otras temporadas.

“La estrategia de la compañia se basa en la expansión y el desarrollo de estas marcas en la Argentina, con una inversión proyectada de aproximadamente USD 10 millones y la apertura de mas de 30 tiendas en todo el país en los próximos cinco años”, aseguró Carbajal a este medio.

El grupo que tiene la representación de la marca prevé abrir 30 locales en los próximos cinco años (https://www.cartersoshkosh.com.ar/)

La directiva, con vasta experiencia en el sector de indumentaria y quien desembarcó recientemente en el grupo con este objetivo de expansión, destacó que “el contexto es un generador de oportunidades, para aquellos que se reinventan rápidamente y saben entender las necesidades de un cliente exigente”. “El consumo está, nuestros números lo avalan, pero el consumidor es más exigente, quiere precio y calidad, y en eso se destaca Carters”, agregó.

La apuesta de este grupo se produce en un contexto de amplia llegada de marcas internacionales al país, a pesar de la caída del consumo. La apertura a la importación y la posibilidad de ingresar prendas a precios competitivos y ganar mercado impulsó a empresarios argentinos a buscar sellos internacionales para sumar en el mercado local. “En un contexto de reapertura comercial y flexibilización de restricciones a las importaciones, Argentina vuelve a captar el interés de grandes jugadores del retail internacional”, había enfatizado el grupo TNB mediante un comunicado a mediados del año pasado, cuando comenzó a diseñar el plan de expansión.

Actualmente, Carter’s cuenta con 4 locales propios en Córdoba, La Plata, Rosario, Mar del Plata y Resistencia y 2 franquicias activas en CABA (Villa del Parque) y Mendoza. Hasta la apertura, el surtido en estas tiendas era limitado, ya que durante el gobierno anterior había importantes limitaciones para importar. Eso cambió con la gestión de Javier Milei y hoy los consumidores pueden acceder a la oferta casi completa de las marcas americanas.

El grupo vende a través de su web y, según Carbajal, los números muestran un fuerte crecimiento. “En los primeros diez días de marzo ya cumplimos con el 80% del presupuesto que teníamos para el mes”, destacó, a la vez que dijo que la mayor demanda se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires y zona norte, razón por la cual buscan reforzar la presencia allí.

“Si bien en sus inicios se tomó otra decisión estratégica, hoy consideramos que el consumo mas fuerte está en shoppings, donde el cliente encuentra variedad de opciones, comodidad y seguridad para comprar. Vamos a abrir en varios shopping de CABA y GBA que apuntan a distintos segmentos socio economicos”, anticipó Carbajal.

En cuanto a los precios, la directiva remarcó que son más caros que en otros países por “los costos de nacionalización que y los costos propios de Argentina, pero la financiación y algunas promociones acercan bastante la propuesta y la vuelve competitiva incluso para el cliente que puede viajar”.

De acuerdo con los valores publicados en la web, un set de cuatro bodies cuesta $80.961; un set de 2 piezas (buzo con capucha y pantalón), $65.025; y un cardigan de hilo con capucha, $76.657, mientras que si se ingresa a la web de Carter’s en Estados Unidos los valores rondan los USD 15 promedio los sets de dos o tres piezas de algodón para bebés. Claro que los costos en la Argentina en materia de impuestos y financieros son otros.

Los dueños en la Argentina

Los que primero obtuvieron la representación de las marcas de Carters en la Argentina, en 2018, fueron los dueños de Argentrade, de la familia Kozarinsky. Los uruguayos dueños de The Group tenían la representación en el vecino país, por lo que en 2025 decidieron fusionarse y crearon TNB (The new baby company). La fusión busca desarrollar Carters, Oshkosh y Skip Hop en todo el país.