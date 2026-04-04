¿Vuelven las 12 cuotas sin interés?: al sector de electrodomésticos se suman las marcas de ropa

Las empresas buscan incentivar las ventas con más cuotas

En un contexto de estancamiento del consumo y ante una incipiente baja de tasas, el sector de la indumentaria comenzó a ofrecer nuevamente 12 cuotas sin interés. La posibilidad de financiamiento a plazos más largos con tarjetas ya se encontraba en ciertos segmentos de bienes durables, pero se empieza a extender a otros rubros. No obstante, surgen dudas por el aumento de la morosidad.

El Banco Central decidió flexibilizar el apretón monetario y redujo en 5 puntos porcentuales los encajes bancarios a partir de abril, con el objetivo de incrementar la liquidez bancaria y el circulante en poder del público y ampliar el fondeo de las entidades financieras para que puedan prestar más dinero.

La baja de los encajes tiende a reducir los costos de los créditos para empresas y personas en el corto plazo, promoviendo tanto el consumo como la inversión

Habitualmente, estas medidas tienden a bajar los costos de los créditos para empresas y personas en el corto plazo, promoviendo tanto el consumo como la inversión.

A su vez, el Banco Nación lanzó una nueva promoción que permite financiar compras en hasta 20 cuotas sin interés con sus tarjetas de crédito.

La iniciativa estará vigente hasta el 31 de mayo y abarca distintas categorías, entre las que se destacan tecnología y artículos para el hogar, decoración, materiales para la construcción, colchonería y movilidad, incluyendo bicicletas y motos.

Por su parte, Mercado Pago decidió activar, del 6 al 12 de abril, el “Festival de Cuotas”: otorga hasta 24 cuotas sin interés en más de 300 marcas de rubros como Indumentaria, Electro, Hogar, Jugueterías, entre otros. Aplica para pagos realizados con Mercado Pago de forma online o con QR.

El Banco Nación lanzó una nueva promoción que permite financiar compras en hasta 20 cuotas sin interés (Foto: Freepik)

Reacción del sector indumentaria y textil

Las marcas de ropa, que ya venían apostando por descuentos y promociones, reintrodujeron planes de pago en 12 cuotas sin interés con el inicio de la temporada de otoño-invierno.

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), comentó que esta opción de financiación responde principalmente a la caída de la demanda.

La retracción interanual de las ventas en el primer bimestre del año fue de 8,4%. En relación a 2023, el desplome alcanza el 40 por ciento (CIAI)

El último informe de la entidad precisó que la retracción interanual de las ventas en el primer bimestre del año fue de 8,4%. En relación a 2023, el desplome alcanza el 40 por ciento.

“No se vende nada, ni lo caro ni lo barato, ni lo importado ni lo nacional”, dijo Drescher y agregó: “Las 12 cuotas son el signo de la desesperación, un manotazo de ahogado”.

Drescher: “No se vende nada, ni lo caro ni lo barato, ni lo importado ni lo nacional”

Asimismo, Drescher subrayó que el alto costo financiero de los pagos a plazo (20%) golpea la rentabilidad de las empresas dado que no pueden trasladarlo a precios. “Hoy están perdiendo plata todos”.

En este marco, entre 2024 y 2025 cerraron 2.924 firmas en la cadena textil e indumentaria, 300 en la confección industrial y 1.644 locales de ropa.

Según el presidente de la CIAI, “la crisis de consumo es profunda, estructural, compleja y el crédito y la baja de tasas solucionan solo una pequeña parte del problema. El tema es que a la gente no le alcanza la plata”.

La crisis de consumo es profunda, estructural, compleja y el crédito y la baja de tasas solucionan solo una pequeña parte del problema (Drescher)

En ese sentido, el empresario enfatizó el aumento de la morosidad: “Las tarjetas tienen el nivel de incobrabilidad más alto de las últimas dos décadas”.

La problemática afecta también al sector de electrodomésticos, donde las 12 cuotas sin interés existen desde hace tiempo para varios productos con determinadas tarjetas. Eduardo Echevarría, market CS manager de Nielsen, consideró que estas alternativas no podrán mantenerse mucho más, pese a que hay bastante stock sin vender, justamente porque la irregularidad es elevada tanto en bancos como empresas de retail.

Datos de la consultora EcoGo muestran que en diciembre pasado el atraso en los pagos de los créditos otorgados por vendedores del rubro promedió el 41 por ciento.

Según EcoGo, en diciembre pasado, la irregularidad en los créditos otorgados por vendedores de electrodomésticos promedió el 41 por ciento

De todas maneras, aunque existe financiamiento, las ventas de electrodomésticos y artículos del hogar se desplomaron 18,6% interanual real en el cuarto trimestre de 2025, como resultado de la pérdida del poder de compra del salario medio, según Vectorial.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señalaron que en las pymes, todavía no se generalizan las ventas en 12 cuotas sin interés porque no existe un programa específico, como lo fue Cuota Simple, que los agrupe. “Son acciones particulares, no colectivas”, aclararon.

En las pyme, todavía no se generalizan las ventas en 12 cuotas sin interés porque no existe un programa específico, como lo fue Cuota Simple (CAME)

Aun con la baja de tasas, el costo financiero sigue siendo alto (en torno al 30%), teniendo en cuenta el nivel de ventas y la carga impositiva. “Estamos yendo a un escenario de márgenes de ganancia más acotados”, aseguraron fuentes de CAME, y remarcaron la necesidad de mayor escala para sostener los negocios.