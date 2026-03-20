Se agravan los problemas de endeudamiento de las familias: la morosidad se cuadruplicó en el último año

La morosidad de los créditos a hogares saltó de 2,67% en enero de 2025 a 10,6% en el mismo mes de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segmento de préstamos a familias experimentó un salto inédito en la morosidad durante el último año. De acuerdo con los datos relevados, la irregularidad en los créditos otorgados a los hogares pasó de 2,67% en enero de 2025 a 10,6% en enero de 2026, lo que equivale a un aumento de casi cuatro veces en el último año.

Según se desprende del Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la mora general del financiamiento al sector privado alcanzó 6,4% en enero, con una suba de 0,8 puntos porcentuales respecto a diciembre del año anterior y de 4,77 p.p en relación con el mismo mes del año anterior. Este comportamiento se replicó en todos los grupos de entidades financieras, y el deterioro resultó especialmente marcado en el segmento de créditos a familias, que avanzó 1,3 puntos en términos mensuales.

Para los préstamos personales, la irregularidad asciende a 13,2% en enero, con una suba intermensual de 2,2 puntos porcentuales. En el caso del financiamiento con garantía hipotecaria, avanzó a 1,3%, con un aumento de 0,1 p.p. Las líneas con garantía prendaria avanzaron a 6,3%, con un alza mensual de 0,5 p.p. En cuanto a las tarjetas de crédito, saltaron a 11%, con un incremento de 1,7 p.p. respecto a diciembre.

Por otra parte, los créditos otorgados a empresas también mostraron un deterioro, aunque de menor magnitud: la tasa de irregularidad llegó a 2,8% en el primer mes del año, con un alza de 0,3 puntos porcentuales frente al mes previo. Sin embargo, al poner la lupa sobre el comportamiento anual, experimentó un alza de 2 puntos respecto al 0,77% de enero de 2025.

En tanto, las previsiones totales del sector financiero representaron 89,2% de la cartera en situación irregular, un descenso de 4,1 puntos en comparación con el mes anterior, y 5,7% del financiamiento total al sector privado, con un incremento de 0,5 puntos respecto a diciembre y de 3 puntos en la comparación interanual.

“Al contemplar de forma conjunta los niveles de morosidad agregados con los registros de previsiones y de capital disponible, surge que el sistema financiero local conserva elevada cobertura respecto del riesgo de crédito. En particular, el indicador compuesto por el saldo en situación irregular neto de las previsiones en términos de la RPC se ubicó en 1,5% en el comienzo del año, por debajo de la mediana de una muestra amplia de países”, indicó el reporte de la autoridad monetaria.

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