Economía

A cuánto puede subir el dólar en abril de 2026 sin que intervenga el Banco Central

Tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, se puede proyectar el aumento que tendrá el límite superior de las bandas cambiarias en el cuarto mes del año

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El dato de inflación de febrero de 2026 fijó el techo de la banda cambiaria para abril. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflación de febrero fue de 2,9%, acumulando un alza de 33,1% en los últimos doce meses y un incremento de 5,9% en el primer bimestre del año. Con este dato mensual y la actualización de las bandas cambiarias, se puede calcular el precio máximo que podrá alcanzar el dólar en abril de 2026 sin que sea necesaria la intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El esquema implementado por el equipo económico a comienzos de año establece que el límite superior del tipo de cambio mayorista se ajusta de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado mensualmente por el Indec. El ajuste se realiza tomando el dato más reciente disponible, lo que genera un desfase de dos meses en la actualización.

Con los datos oficiales y el cierre de enero como referencia, el techo de la banda cambiaria para fines de abril se ubicará cerca de los 1.703 pesos. Este valor se irá modificando durante el año en función de la evolución de la inflación, que en los últimos meses mostró una tendencia creciente.

El techo de la banda cambiaria en abril

El techo de la banda cambiaria para abril será de $1.703”, precisó el analista financiero Christian Buteler. Si se compara con el tipo de cambio oficial actual de $1.394, el dólar mayorista dispone de un margen de suba del 22% antes de llegar al límite que obliga la intervención del BCRA.

Si la cotización supera los $1.703 al cierre de abril, la autoridad monetaria debería intervenir en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para volver a ubicar el precio dentro de los márgenes establecidos. Este esquema busca contener la volatilidad en el mercado cambiario, facilitar la acumulación de reservas y reforzar el control sobre los flujos externos.

De todas formas, tanto el Ministerio de Economía como el BCRA, en principio, actuarían antes de que el tipo de cambio alcance el límite superior, ya que una suba de 309 pesos podría trasladarse rápidamente a la inflación futura. El Gobierno tiene como meta principal frenar el aumento de precios y, mediante políticas monetarias y fiscales más restrictivas, procura reducir la inflación a menos de 1% en agosto, un objetivo que resulta exigente.

Sigue la compra de dólares

El Banco Central extendió a 59 las jornadas consecutivas de compras de divisas, tanto en el mercado cambiario como fuera de él. Este miércoles, la entidad incorporó USD 76 millones, llevando el total acumulado en 2026 a más de 4.400 millones de dólares.

Desde enero, cuando comenzó la nueva fase del programa monetario, el BCRA sumó USD 4.461 millones, lo que representa más del 44% de la meta anual fijada por el equipo económico. Al inicio de la semana, la autoridad monetaria había adquirido USD 208 millones, segunda cifra más alta del año, únicamente superada por los USD 214 millones del 11 de febrero. Durante marzo, las compras totalizaron 1.670 millones de dólares.

Para mantener este ritmo, el BCRA optó por expandir la base monetaria sin aplicar mecanismos tradicionales de absorción de pesos. Paralelamente, el Tesoro Nacional realizó colocaciones de deuda en moneda local, con el fin de absorber parte de esa liquidez y moderar la presión sobre la inflación y el tipo de cambio.

Según estimaciones oficiales, las compras netas de divisas podrían ubicarse entre USD 10.000 y USD 17.000 millones a lo largo del año, en función de la demanda de moneda local y la oferta de dólares. El titular del BCRA, Santiago Bausili, señaló que “el ritmo de acumulación de reservas dependerá de la demanda de pesos y de la disponibilidad de divisas”. Hasta ahora, el nivel alcanzado equivale al 44% del objetivo anual.

Al cierre de la última rueda, las reservas internacionales ascendieron a USD 44.427 millones, con un aumento diario de 2.336 millones de dólares. Este incremento se explica principalmente por movimientos técnicos: los bancos retiran divisas de sus cuentas en el BCRA al cierre de cada mes, lo que hace que dejen de contabilizarse como reservas, pero esos fondos suelen reincorporarse a los activos del Banco Central al comenzar el mes siguiente, en este caso, abril.

En lo que va del año, la acumulación de reservas estuvo condicionado por la demanda del Tesoro, que solicitó dólares al BCRA para afrontar vencimientos de deuda. Parte importante del flujo que permitió al Central comprar provino de exportaciones agropecuarias y emisiones de deuda de empresas y provincias. Tras las legislativas de octubre de 2025, las colocaciones de bonos y obligaciones negociables superaron los 11.000 millones de dólares.

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