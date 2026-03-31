La producción energética cayó al cierre de 2025 y un dato clave reflejó el freno de la industria

La caída en el consumo de gas por parte de las fábricas reflejó la desaceleración de la actividad industrial hacia el cierre de 2025

La producción de energía en la Argentina cerró 2025 a la baja. De acuerdo con el último informe del Indec, el sector registró una baja interanual de 0,4% al cierre del año pasado, mientras que en términos desestacionalizados el indicador retrocedió 1,2% frente al trimestre anterior.

El relevamiento mostró, además, un dato que refleja la desaceleración de la actividad industrial. Se trata de la distribución de gas, que cayó 8,1% interanual en el cuarto trimestre de 2025, principalmente, “por un menor consumo de las fábricas”, analizó el organismo estadístico.

En concreto, el informe señala que los volúmenes entregados a usuarios industriales pasaron de 4.788,3 millones de metros cúbicos a 4.401,7 millones de m³ entre fines de 2024 y fines de 2025, un retroceso que muestra con claridad la magnitud del freno industrial.

La caída es todavía más significativa cuando se la compara con otros componentes de la matriz energética. Mientras el gas destinado a la industria retrocedió, la generación neta de electricidad aumentó 4,2% y los derivados del petróleo crecieron 2,5% interanual en toneladas equivalentes de petróleo.

En términos empresariales, las expectativas relevadas por el Indec para el primer trimestre de 2026 no muestran un escenario de recuperación rápida. El 75% de las firmas gasíferas prevé que la demanda interna no variará, mientras que solo el 25% anticipa un posible aumento. En materia de exportaciones, el 75% de las empresas directamente no prevé vender al exterior durante ese período.

El sector automotriz fue uno de los más afectados por la desaceleración industrial REUTERS/Christoph Steitz

La industria pierde ritmo

El economista Alejandro Vanoli analizó en diálogo con Infobae que “la menor distribución de gas está directamente asociada a la fuerte desaceleración de la actividad, especialmente en la industria”.

Los datos industriales acompañan esa lectura. Durante 2025, los principales indicadores fabriles registraron caídas relevantes, en especial el sector automotriz, que mostró uno de los retrocesos interanuales más fuertes dentro de la actividad manufacturera y cerró 2025 con una caída de producción del 3,1%, según datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

A eso se suma otro indicador clave. La capacidad instalada utilizada por la industria argentina cerró diciembre de 2025 en 53,8%, su valor mensual más bajo desde marzo de 2024, cuando se había ubicado en 53,2%. El dato reflejó el nivel de ociosidad con el que operó el sector, en un contexto de caída del consumo en el mercado local, presión de las importaciones y aumento de costos para las empresas.

Los datos del organismo estadístico descartan que la menor entrega de gas responda a problemas de oferta o a factores climáticos. La explicación principal está vinculada a una caída en la demanda industrial, asociada a menores niveles de actividad. En ese contexto, el Indec señaló que el empleo privado industrial cayó 5,8% anualizado en el último trimestre de 2025.

La baja utilización de gas en la industria es un indicador relevante porque anticipa impactos sobre la producción, los turnos laborales y las decisiones de inversión. En esa línea, Vanoli señaló que “los indicadores adelantados sugieren un arranque débil de la actividad en 2026 y un dato de PBI flojo en el primer trimestre”.

La energía muestra otro mapa

El balance de la matriz energética mostró comportamientos muy distintos entre los sectores. Mientras el gas destinado a la industria registró una fuerte caída, la generación eléctrica avanzó impulsada por renovables y nuclear, con un aumento de 4,2% interanual. Los derivados del petróleo también mostraron una mejora, con una suba de 2,5 por ciento.

Mientras el gas destinado a la industria cayó con fuerza, los derivados del petróleo mostraron un leve crecimiento y ayudaron a sostener parte de la producción energética REUTERS/Agustín Marcarián

En el segmento de los biocombustibles, el comportamiento fue dispar. El bioetanol registró un crecimiento de 6,8%, con un aumento de 16,4% en el elaborado a partir de caña, mientras que el biodiésel volvió a caer y registró una baja de 7,6% en su volumen de producción, acompañada por un descenso en los despachos internos.

A pesar de este escenario, el relevamiento del Indec mantiene una señal positiva en materia de inversión. El 100% de las empresas consultadas indicó que proyecta ejecutar inversiones en gas, mientras que el 84,6% prevé hacerlo en petróleo y el 50% en generación eléctrica. Este impulso está vinculado con la posibilidad de que la Argentina se convierta en un proveedor internacional de energía, en un contexto marcado por el conflicto en Medio Oriente y la necesidad de mercados como Europa y Asia de diversificar su provisión energética.

De acuerdo con un análisis elaborado por Vanoli, el empleo privado registrado en la industria cayó 3,3% interanual a diciembre de 2025 y 5,8% anualizado en el cuarto trimestre. Entre los sectores, la mayor pérdida de puestos se verificó en la industria, pero también en comercio y servicios financieros, mientras que la construcción fue la excepción, con una suba en el mismo período.