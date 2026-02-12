Industria en apuros: el uso de la capacidad instalada registró en diciembre su nivel más bajo de 2025

La utilización de la capacidad instalada de la industria se situó en 53,8% en diciembre de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria argentina mostró una desaceleración de su actividad en diciembre de 2025. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la utilización de la capacidad instalada se situó en 53,8%, lo que representa el nivel mensual más bajo desde marzo de de 2024, cuando fue de 53,2 por ciento.

Este indicador, central para medir el uso real de la infraestructura productiva, refleja el pulso de los sectores industriales y permite analizar su desempeño relativo.

De acuerdo con el Indec, solo cinco bloques productivos operaron por encima del promedio general. La refinación del petróleo alcanzó el mayor nivel, con 87,1 por ciento. Le siguieron papel y cartón (65%), alimentos y bebidas (63,6%), sustancias y productos químicos (58,6%) y industrias metálicas básicas (57,5%).

En contraste, la mayoría de los sectores industriales quedó por debajo del promedio de utilización de las fábricas para producir bienes. Destacan los casos de productos minerales no metálicos (51,1%), edición e impresión (46,5%), metalmecánica excepto automotores (38,9%), productos del tabaco (38,6%), textiles (35,2%), caucho y plástico (33,4%) y la industria automotriz, que registró el menor valor con 31,2 por ciento.

Según el organismo estadístico, la evolución sectorial respondió a factores particulares en cada rubro. En el caso de la metalmecánica, excluyendo automotores, la utilización de la capacidad instalada cayó a 38,9% en diciembre de 2025 (frente a 45,7% un año antes), debido principalmente a menores volúmenes en la producción de aparatos de uso doméstico y maquinaria agropecuaria.

La fabricación de este tipo de aparatos descendió 43% interanual y la de maquinaria agropecuaria bajó 22,9%, según datos del índice de producción industrial manufacturero. Por su parte, la industria automotriz redujo el uso de su capacidad a 31,2%, por debajo del 44,2% de diciembre de 2024, afectada por una marcada disminución en la producción de vehículos y una

En caucho y plástico, la utilización de la capacidad instalada fue de 33,4% (era 42% en diciembre previo). Ello se debió a un descenso de 12,4% en manufacturas plásticas y una caída de 57,3% en neumáticos.

En el segmento de alimentos y bebidas, el indicador disminuyó principalmente por menor molienda de oleaginosas, con una baja interanual de 10,9%. Además, la producción de carne vacuna disminuyó 7,3% y la elaboración de aceite y subproductos de soja cayó 15,1%, según cifras oficiales y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Las industrias metálicas básicas crecieron 7,4% en diciembre y 2,7% en el año (Imagen Ilustrativa Infobae)

En sentido contrario, las industrias metálicas básicas lograron mejorar: alcanzaron una utilización de la capacidad instalada de 57,5% en diciembre de 2025, superior al 52,4% de igual mes del año anterior. El Indec atribuyó esta suba al aumento de la producción siderúrgica.

Al comparar diciembre de 2025 con diciembre de 2024, las caídas más pronunciadas se registraron en metalmecánica, automotriz y plásticos, mientras que la única mejora clara fue en industrias metálicas básicas. El relevamiento del organismo abarcó entre 600 y 700 establecimientos y excluyó subsectores como vitivinícola, azucarero y farmacéutico.

El crecimiento en la producción de acero dio un tono positivo a las industrias metálicas básicas y aportó un atisbo de recuperación dentro del contexto de retracción general evidenciado en la industria argentina hacia fines de 2025, según la entidad conducida por Pedro Lines.

Cómo evolucionó la industria en 2025

La actividad industrial experimentó una baja durante diciembre, aunque el resultado anual fue favorable. Según datos del Indec, el índice de producción industrial manufacturero (IPI) mostró una disminución interanual del 3,9% en diciembre de 2025. Pese a esta caída, el acumulado de los doce meses finalizó con un incremento del 1,6% en comparación con el mismo período de 2024.

En la comparación mensual desestacionalizada, la industria también mostró un leve descenso, con una variación negativa del 0,1% respecto a noviembre.

El índice de producción industrial manufacturero (IPI) general muestra una leve caída interanual en diciembre de 2025, con fuertes descensos en textiles y equipos, mientras madera y minerales crecen levemente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los registros oficiales señalan que diciembre profundizó la tendencia negativa observada en el tramo final del año. En noviembre, el sector había sufrido una baja interanual del 8,7%, mientras que en octubre la caída había sido del 2,8 por ciento. De este modo, el año cerró con altibajos mensuales, aunque con una suba en el balance general.

El informe del Indec atribuye la contracción de diciembre al desempeño de la mayoría de los rubros industriales. Diez de las dieciséis divisiones relevadas exhibieron retrocesos frente a diciembre de 2024.

Entre los sectores que más impactaron en la baja general se encuentra el complejo automotor. La división “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” tuvo una disminución interanual del 21,6%, representando la mayor incidencia negativa en el indicador. Otros rubros con descensos marcados fueron “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-16,7%), “Maquinaria y equipo” (-14,8%) y “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (-22,4%).

El organismo estadístico también relevó caídas en “Productos textiles” (-25,7%), “Productos de caucho y plástico” (-18,3%) y “Productos de metal” (-7,5%). Además, se registraron bajas en “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (-6,6%), “Productos de tabaco” (-7,6%) y “Otro equipo de transporte” (-2,9%).

A pesar de la contracción general, algunas divisiones industriales cerraron diciembre con mejoras interanuales. “Industrias metálicas básicas” se destacó con un aumento del 7,4%, influyendo de manera positiva en el índice.

También se observaron subas en “Madera, papel, edición e impresión” (4,6%), “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” (4,0%) y “Alimentos y bebidas” (0,8%). El informe señala además incrementos en “Sustancias y productos químicos” (1,0%) y en “Productos minerales no metálicos” (0,3%).