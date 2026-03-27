Victoria para la Argentina: la Justicia de Estados Unidos anuló la condena por el caso YPF que obligaba al país a pagar USD 16 mil millones

Un análisis completo sobre el histórico fallo judicial que desestimó la condena contra Argentina. Se explican los argumentos clave que llevaron a la anulación de la sentencia de la jueza Loretta Preska, evitando un pago de más de 16 mil millones de dólares

En un hecho histórico para el país, la Corte de Apelaciones de Nueva York, dio de baja el falló en primera instancia contra Argentina por la expropiación de YPF. Así lo confirmó Infobae de fuentes oficiales en Buenos Aires y Washington.

Más allá de las apelaciones que puedan surgir, se trata de una victoria para el país, en un juicio de más de una década en el que había sido condenado por Loretta Preska a pagar una suma de más de USD 16.000 millones.

“Revocamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la República, confirmamos la desestimación por parte del tribunal de distrito de los reclamos contra la República y YPF, confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de YPF y devolvemos el caso para que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”, destacaron los jueces los jueces Denny Chin,José Cabranes y Beth Robinson, de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York.

Fue un fallo dos a unos: Cabranes votó a favor de los demandantes. A grandes rasgos, los jueces, usando la ley local, decidieron que la Ley de Expropiación, que votó el Congreso en 2012, está por sobre el estatuto de la empresa.

Ahora los demandantes podría pedir, antes de ir a la Corte Suprema de EEUU, que todos los jueves de ese tribunal (unos 22, de los cuales 13 son activos) revisen otra vez el fallo, algo que no es usual que ocurra. Si eso ocurre podría haber cambios.

“Sostenemos que las reclamaciones de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato contra la República Argentina y la empresa no son admisibles conforme al derecho argentino, y que las demás reclamaciones de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento”, agregó el tribunal de alzada estadounidense.

Se trata del mayor juicio que enfrentaba el país en un tribunal en el exterior y la demanda más grande en la historia de EEUU contra un Estado soberano. El gobierno de EEUU, mediante el Departamento de Justicia, se había pronunciado varias veces en las últimas semanas a favor de Argentina.

El derrumbe de la acción de Burford Capital luego del fallo de cámara

El gran perdedor de esta causa es el estudio inglés Burford Capital, que seguramente apelará. Comparado por muchos con un fondo buitre por su accionar, este este bufete, que cotiza en Londres y Wall Street, había comprado los derechos a litigar en esta causa por unos 15 millones de euros y había vendido partes de la demanda recaudando más de USD 300 millones hasta el momento.

El precio de su acción se derrumbó luego de conocerse el fallo y la acción cayó más de 43 por ciento. El market cap de Burford en septiembre de 2023, cuando tuvo el fallo a favor, era de unos USD 3.500 millones. Hoy, cayó a USD 809 millones y sigue en baja. La acción de YPF, que había quedado afuera de la demanda en 2023 (algo que confirmó la Cámara hoy), subía 5% este mediodía.

Loretta Preska

“La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar nada de los aproximadamente hoy USD 18.000 millones (un poco más de lo que fue el préstamos del FMI en 2024). Es histórico, impensando, el mayor logro jurídico de la historia nacional. TMAP!”, posteó en X el presidente Javier Milei.

El ministro de Economía, Luis Caputo, agregó: “Tremenda noticia! Innumerable cantidad de lobistas vinieron a buscar un settlement y jamás les dimos cabida!! Tremendo trabajo del equipo legal!! Felicitaciones a todos!!“.

La foto que posteo hace minutos el Presidente junto a Sandra Pettovello, Karina Milei, Horacio Marín, presidente de la petrolera, y Manuel Adorni

El juicio, que atravesó cuatro presidencias (CFK, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Milei), lo llevó adelante la Procuración del Tesoro (PTN), ahora a cargo de Sebastián Amerio, y el subprocurador Juan Stampalija.

Días atrás, la propia Cámara había suspendido todas las demandas anexas al fallo primario de Preska a la espera de la resolución que llegó hoy. Ahora, todas esas causa serán dejadas de lado.

Después de la audiencia de octubre pasado, el Gobierno se envalentonó con lo que creyeron fue una muy buena reunión y que habían logrado inclinar la balanza a su favor.

Desde entonces, la Cámara tenía tres grandes ejes: que digan que Preska se equivocó por completo en la forma de juzgar el caso (gana Argentina), que hizo todo bien (pierde Argentina) y que hay cuestiones que reconsiderar, como por ejemplo dónde se hace el fallo o que hay que recalcular el monto. Pasó lo primero.