Economía

Juicio por YPF: la Justicia de EEUU benefició a Argentina y suspendió todas las demandas hasta que se defina la cuestión de fondo

La Cámara de Apelaciones de Nueva York aceptó el pedido presentado por el Gobierno argentino y ordenó detener de forma temporal todos los procesos judiciales relacionados con el caso YPF, hasta que se resuelva la apelación central por la expropiación de la petrolera

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La decisión judicial responde a
La decisión judicial responde a una solicitud elevada por la Procuradoría del Tesoro, que había pedido la suspensión de las investigaciones en suelo estadounidense (Reuters)

La Justicia de Estados Unidos resolvió suspender todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, favoreciendo la posición de Argentina tras el pedido formalizado recientemente por la Procuradoría del Tesoro. La Cámara de Apelaciones de Nueva York dispuso que ningún tribunal avance con medidas relacionadas al caso hasta que se determine la cuestión de fondo en el proceso de apelación promovido por el Estado nacional.

El planteo argentino había sido presentado por Amerio en sus primeras horas al frente de la Procuración, solicitando frenar el avance de investigaciones y procedimientos en torno a la ejecución de la sentencia dictada contra Argentina en 2023. La resolución de la Cámara representa un alivio temporal para el país, que enfrenta reclamos multimillonarios de fondos litigantes tras la estatización de la petrolera en 2012.

El pedido argentino consistía en solicitar la suspensión inmediata de todas las actuaciones y ejecuciones vinculadas al fallo de primera instancia, hasta que la Cámara de Apelaciones resuelva sobre la validez del reclamo de los fondos litigantes. Sebastián Amerio, en su primer acto como procurador del Tesoro, formalizó la presentación ante la Justicia estadounidense, argumentando que avanzar con medidas cautelares o embargos antes de una decisión definitiva pondría en riesgo los intereses del Estado argentino.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que analiza la apelación planteada por Argentina, aceptó el planteo y dispuso frenar cualquier avance procesal hasta que se expida sobre el fondo del litigio. Este tribunal es clave en la causa, ya que tiene la potestad de confirmar, modificar o revocar la sentencia que condenó a la Argentina al pago de una cifra millonaria por la expropiación de YPF. Su decisión de conceder la suspensión implica que, por el momento, no se podrán ejecutar reclamos ni avanzar en investigaciones adicionales.

“Esta decisión podría indicar que el fallo de la cuestión de fondo podría conocerse dentro de poco tiempo, aunque la cámara no tiene no tiene plazo para hacerlo. La audiencia de apelación por el fallo madre había sido en octubre del año pasado, y desde entonces están esperando”, dijo Sebastián Maril, analista de LATAM Advisors.

“Entonces, esto puede ser una señal de que los mismos jueces de la Cámara van a resolver el tema, y van a laudar sobre la cuestión de fondo. Como la van a decidir pronto, dicen, ‘no tiene sentido seguir con toda una serie de audiencias que estaban previstas en el contexto del discovery’”, agregó.

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