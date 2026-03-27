Economía

Tras el acuerdo paritario, cuánto van a cobrar los empleados de comercio en abril según cada categoría

El sindicato acordó con las cámaras empresarias un incremento salarial del 5% trimestral en tres tramos y el pago de un bono extraordinario de $20.000. Los detalles del convenio que rige para abril, mayo y junio de 2026

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Hay cerca de 1,2 millones de trabajadores en el sector comercial (Press)
Hay cerca de 1,2 millones de trabajadores en el sector comercial (Press)

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) oficializó este jueves el cierre de la paritaria para el sector mercantil correspondiente al trimestre abril-junio de 2026, así como también lo hicieron las cámaras empresarias del sector. Tras una serie de reuniones entre las partes, se estableció un esquema de incrementos salariales que busca dar previsibilidad a los ingresos de aproximadamente 1.200.000 trabajadores en un contexto de monitoreo constante de las variables económicas.

El entendimiento, rubricado por el sindicato que conduce Armando Cavalieri y los representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), contempla un aumento salarial del 5% trimestral. Según lo pactado, la mejora se aplicará de forma escalonada en tres tramos: un 2% a partir de abril, un 1,5% en mayo y un 1,5% final en el mes de junio.

Además del porcentaje de incremento sobre los básicos, el acuerdo incorpora el pago de un bono extraordinario de $20.000 para todas las categorías del sector. Asimismo, las partes ratificaron la continuidad de las sumas no remunerativas que se venían percibiendo del período anterior, las cuales representan un total de $100.000. Este diseño salarial se ajusta a las pautas de referencia del Gobierno nacional para las negociaciones colectivas del presente año.

Un punto central del convenio es la vigencia de una cláusula de monitoreo continuo. El objetivo de esta medida es analizar la evolución de los precios durante el primer semestre y evaluar posibles ajustes en caso de que la situación económica afecte de manera directa el poder adquisitivo de los empleados mercantiles. En ese sentido, el acuerdo tiene vigencia a partir del 1° de abril de 2026, aunque se aclaró que los incrementos pactados no resultan vinculantes para las paritarias que se desarrollen de forma específica en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego.

Cuál será el básico de abril

Si bien aún no han sido publicadas formalmente las nuevas escalas salariales, el detalle del acuerdo permite conocer de antemano cuál será el salario mínimo a cobrar por cada categoría a partir de abril.

Manos de una persona sacando billetes de 10.000 y 20.000 pesos argentinos de una billetera de cuero marrón.
Los nuevos básicos de convenio para los empleados mercantiles rigen a partir del 1° de abril de 2026 en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector de empleados de comercio cuenta con seis categorías: administrativo, auxiliar, cajero, maestranza, personal auxiliar y vendedor. Cada una de ellas, a su vez, tiene varias subcategorías, dependiendo de las tareas específicas que realice el empleado.

En este caso, paro simplificar la información, se tomará en cuenta sólo la escala más baja de cada categoría.

Los trabajadores de menor salario son los que pertenecen a la categoría de maestranza. Según las planillas publicadas por el sindicato, en marzo los trabajadores percibirán (a pagar en los primeros días de abril), un total de $1.155.795. Ese valor está compuesto por el básico de $1.055.795 y dos sumas no remunerativas, que suman otros $100.000 adicionales.

¿Qué pasará en abril? En el cuarto mes del año, se aplicará un aumento del 2% y se sumará un nuevo bono de $20.000. De esta forma, los empleados de maestranza pasarán a cobrar un total de $1.198.911.

Tomando en cuenta los mismos parámetros, se puede deducir el salario inicial del resto de las categorías. En abril, los administrativos cobrarán $1.210.613, los auxiliares especializados percibirán $1.223.879 y los cajeros $1.215.513. Por su parte, tanto el personal auxiliar como los vendedores cobrarán a partir de $1.214.513.

Repasando, en abril próximo los salarios iniciales de los empleados de comercio irán de $1.198.911 a $1.223.879. Es importante aclarar que a los salarios básicos se les debe sumar la remuneración correspondientes por antigüedad, en los casos que corresponda.

Los sueldos de mayo y junio

Como se mencionó, en mayo y junio se sumará otro 1,5% de suba en cada mes, siempre calculado sobre el salario de marzo. De esta forma, el ingreso básico de los trabajadores de la categoría maestranza pasará a $1.216.248 en el quinto mes del año y a $1.233.585 en el sexto.

La categoría de mayor ingreso, la de auxiliares especializados, percibirán $1.242.584 en mayo y $1.259.288 en junio, siempre considerando la subcategoría más baja de cada especialidad.

La posición del sindicato

Tras la firma del acta, el secretario general de Faecys, Armando Cavalieri, destacó la importancia del consenso alcanzado en la actual coyuntura. “Este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía”, expresó el dirigente.

En la misma línea, el titular del gremio mercantil subrayó la necesidad de equilibrar la protección del salario con la sostenibilidad de los puestos de trabajo. “Acompañamos la realidad actual de las empresas y los pequeños comercios para preservar las fuentes de trabajo, sin dejar de proteger el ingreso de nuestra familia mercantil. Nos brinda la previsibilidad necesaria para transitar estos meses con certidumbre jurídica”, concluyó.

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