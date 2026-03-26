Horacio Marín, CEO de YPF: “Conseguimos más de dos veces el financiamiento necesario para exportar gas licuado de Vaca Muerta”

Entrevista a Horacio Marín, CEO de YPF

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, dijo que la el sector energético argentino puede transformarse en la nueva “turbina” de la economía nacional, como ya lo es el campo. La proyección, explicó en diálogo con Infobae durante CERAWeek by S&P Global, se apoya tanto en el contexto geopolítico global como en la magnitud de los proyectos que ya están en marcha.

“Esta es la oportunidad de la vida para contribuir a la mejora de la Argentina. Cuando miramos las exportaciones que tendrá la industria para 2031, va a terminar siendo otra turbina de exportaciones, como es el campo. Estamos proyectando USD 45.000 millones anuales”, dijo el empresario.

El mayor evento energético del mundo, CERAWeek by S&P Global, considerado el principal foro global sobre energía y petróleo, tuvo este año una destacada participación argentina. Contó con la presencia -entre otros- del secretario de Energía y Minería Daniel González, los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, quienes, al igual que Marín, aseguraron que es el momento indicado para explotar el mayor potencial de la industria energética argentina.

YPF cuenta con 2,4 veces el financiamiento necesario para Argentina LNG

Para el CEO de YPF, el momento actual no se explica solo por el contexto internacional, sino también por un cambio en las condiciones internas de la Argentina. En ese sentido, remarcó el rol del nuevo marco regulatorio para atraer inversiones a gran escala.

“El diferencial hoy es el Gobierno. Si no tuviésemos el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), no hay LNG. Sin RIGI hoy no hay LNG. Lo dije al principio y lo sigo diciendo. Era muy necesario ese cambio y esa apertura a los negocios”, afirmó.

Marín sostuvo que la combinación entre demanda internacional, estabilidad regulatoria y contratos de largo plazo con países desarrollados es lo que hoy permite pensar en inversiones que antes no eran posibles. “Antes hubo momentos parecidos, pero Argentina no estaba preparada y no pudo aprovecharlos”, agregó.

El impulso de Medio Oriente

A la gran oportunidad argentina se le suma un contexto internacional turbulento que, de alguna manera, impulsa aún más el envión que ya hay en Vaca Muerta. Según reveló Marín, los conflictos en Medio Oriente y los ataques a la infraestructura energética en Qatar, principalmente, están acelerando inversiones y volviendo a posicionar al país como un proveedor confiable y alejado de los principales focos de tensión.

“Somos un país que está lejos de los conflictos internacionales y eso nos convierte en un proveedor muy seguro”, afirmó.

Marín habla sobre el efecto de la Guerra en Medio Oriente en el sector energético de Argentina

En ese escenario, el proyecto Argentina GNL aparece como uno de los ejes centrales de la estrategia de YPF. El plan busca desarrollar una infraestructura de producción y exportación de gas natural licuado en la costa de Río Negro que permita vender gas argentino a gran escala al mundo, principalmente a Europa y Asia. Para Marín, el contexto internacional terminó acelerando el proyecto. “Esta guerra aceleró el GNL de Argentina de una forma que no se imaginan. Hoy la seguridad energética pesa más que el precio”, afirmó.

El proyecto prevé un esquema de financiamiento a una escala inédita para la región. Marín explicó que desarrollo total del GNL demandará unos USD 20.000 millones, distribuidos entre upstream, midstream y downstream. De ese monto, alrededor del 70% se financiará mediante créditos internacionales, mientras que el 30% restante será cubierto con aportes directos de los socios.

El objetivo ahora es cerrar el financiamiento de la primera etapa, que demandará unos 15.500 millones de dólares. Se trata, según explicó el CEO de YPF, de uno de los esquemas de financiamiento más grandes que se hayan estructurado en América Latina. El diseño financiero está a cargo de la entidad americana JP Morgan y combina financiamiento bancario internacional con la participación de bancos de desarrollo para extender plazos y reducir el costo total del proyecto.

“La magnitud del financiamiento es enorme. Estamos hablando del mayor esquema de project finance que se haya hecho en la región”, afirmó Marín.

Vaca Muerta va a ser otra turbina del avión, como el campo

El interés del mercado financiero ya empezó a reflejarse en los primeros contactos. “Hubo 47 bancos que pusieron inclusive números. Cuando sumamos los números, conseguimos hasta 2,4 veces por encima de lo que necesitamos”, reveló Marín. Esa sobredemanda, agregó, genera competencia entre las entidades financieras y permite mejorar condiciones clave como el plazo y la tasa. “Cuando tenés un book que sobrepasa lo que necesitás, eso significa más plazo y menos tasa”, señaló.

El plan incluye avanzar con las principales licitaciones antes de octubre y cerrar el financiamiento durante este año. Según explicó Marín, el ingreso de un cuarto socio internacional no es una condición necesaria para avanzar, aunque existen conversaciones en curso. En paralelo, el consorcio ya negocia contratos de largo plazo con potenciales compradores en Europa y Asia, dos mercados que hoy buscan reforzar su seguridad energética.

El ejecutivo también remarcó que el desarrollo del LNG no se limita al gas, sino que puede impulsar exportaciones petroleras a gran escala. El objetivo es avanzar con un esquema que permita vender producción tanto a Europa como a Asia y consolidar contratos de largo plazo con países desarrollados. Esa combinación, explicó, reduce el riesgo financiero y facilita el acceso al crédito internacional.

Iniciativas como SESA, donde YPF integra el consorcio junto a Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, avanzan en paralelo con el gran proyecto de GNL, diversificando la estrategia exportadora del sector. El proyecto contempla la instalación de dos buques de licuefacción y un gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro, también con foco en la exportación de GNL. El objetivo, según explicó Marín, es acelerar el desarrollo y aprovechar la demanda internacional que hoy busca proveedores seguros y estables.

De hecho este proyecto será el primero en ponerse en funcionamiento y comenzar con la exportación de gas. La empresa firmó recientemente su primer contrato por USD 7000 millones con la empresa estatal alemana Securing Energy for Europe (SEFE). SESA exportará 2 millones de toneladas anuales de GNL durante ocho años a partir de fines de 2027. Ese volumen cubrirá cerca del 80% de la capacidad operativa del primer buque licuador, el Hilli Episeyo, que operará frente al Golfo San Matías.

Marín habló del intento de limitar la suba de precios ante el salto del petróleo

Combustibles y el impacto en la economía

El conflicto bélico en Medio Oriente también tiene un impacto local, en el precio de los combustibles. Ene se sentido, Marín reafirmó que la prioridad de YPF es mantener una política de precios transparente y responsable, adaptando el traslado de los valores internacionales al mercado interno en función de criterios de estabilidad y no de especulación.

“YPF es la compañía de la Argentina, tiene 90% de imagen positiva. Y cuando digo que es la argentinidad al palo, es la argentinidad al palo. Yo no quiero que piensen que estoy especulando. Ganar un par de millones de dólares especulando no es lo que queremos hacer en YPF. Entonces no juego a la especulación, porque todos estamos haciendo sacrificios para, para transformar la Argentina”, aseguró Marín.

Explicó, en este sentido, que la compañía compra cerca del 30% del crudo que refina y exporta alrededor del 10%, por lo que finalmente es un importador neto del 20 por ciento. “Ahora nos basamos con los números previos a la guerra, porque esto es transitorio. De hecho, no se está aumentando el combustible como se aumentó en otros lados”. Sin embargo, reconoció que “si el precio del petróleo sube, voy a tener que subir el precio de los combustibles. Si baja, lo voy a bajar. Ya lo bajamos cuatro veces”.