Figueroa apuesta al auge de Vaca Muerta: el plan de obras para Neuquén, la reducción de la deuda y el desafío migratorio

Rolando Figueroa, gobernador de la provincia de Neuquén (@nachomartinfilms)

El crecimiento de Vaca Muerta ya se hace notar en cada rincón de Neuquén. Las aulas se llenan, los barrios se expanden y las rutas suman kilómetros. De hecho, más de 21.000 personas llegaron a la provincia en 2025, impulsadas por la promesa de empleo y el auge de la industria petrolera. Ese fenómeno demográfico, que superó ampliamente los nacimientos locales, obliga a la provincia a reinventarse en infraestructura y servicios.

Para el gobernador Rolando Figueroa, quien definió a la provincia como un “adolescente que sabe que va a ser grande, pero que está en pleno crecimiento”, este boom obliga a Neuquén a “cambiarse las zapatillas por modelos cada vez más grandes para poder crecer al ritmo que se necesita”.

En el marco del CERAWeek by S&P Global, el mandatario neuquino se reunió con periodistas argentinos y contó que, al asumir, encontró una deuda financiera de USD 1.300 millones y otra de infraestructura acumulada por 4.000 millones de dólares. Dos cifras que, según explicó, condicionaban por completo la capacidad de gestión de la provincia.

Sin embargo, destacó que la deuda pasó de representar el 83% de los ingresos provinciales al 20%, “tras cancelar vencimientos por USD 750 millones en los dos primeros años”. Ese proceso permitió liberar unos USD 1.000 millones para infraestructura, aunque reconoció que el déficit todavía ronda los 3.000 millones de dólares. “Creemos que en 2029 se va a llegar a un punto de equilibrio”, aclaró.

Con una caja más ordenada, Figueroa aseguró que la administración provincial se enfocará en una “ampliación sin precedentes de la obra pública”, enfocada en áreas estratégicas como educación, salud, establecimientos técnicos orientados a la actividad energética, y también nuevas comisarías y cárceles.

La actividad en Vaca Muerta sigue creciendo y ya empieza a impactar en el empleo, la infraestructura y la llegada de nuevos habitantes a Neuquén REUTERS/Agustin Marcarian/

El plan de obras, pormenorizó, articula la inversión de las regalías de Vaca Muerta con la reducción de la deuda y la expansión de la infraestructura. El objetivo es claro: que la provincia pueda absorber el crecimiento de la población, aprovechar el ciclo de las regalías y, al mismo tiempo, sostener la calidad de vida.

En ese contexto, Figueroa planteó que el desafío ya no solo pasa por crecer, sino por administrar ese crecimiento: “Sabemos que este boom de Vaca Muerta nos va a llevar a obtener el doble de la producción, con lo cual vamos a tener el doble de las regalías. Pero necesitamos inversiones que generen impacto positivo para poder llegar a ese plató tan deseado después de 2030”.

Un crecimiento que presiona a la provincia

La historia productiva de Neuquén, ligada al petróleo desde 1918, explica por qué hoy Vaca Muerta está un paso adelante frente a otras cuencas del país. Figueroa ponderó la cooperación entre el Estado, las operadoras y los sindicatos, y subrayó que el gremio de petróleo y gas no realizó paros recientes, algo que consideró clave en esta etapa de expansión.

De esta manera, el auge de la industria petrolera en Vaca Muerta demandará 14.000 nuevos puestos de trabajo en Neuquén en los próximos años, cifra que ascenderá a 17.000 considerando jubilaciones previstas, calculó Figueroa.

En la actualidad, Neuquén es la cuarta provincia en aporte al producto bruto interno (PBI) nacional y también la número cuatro en valor exportador, habiendo desplazado recientemente a Chubut y superado en producto geográfico a Mendoza. La expectativa oficial es que, hacia 2030, la provincia supere, además, a Córdoba.

La producción en Vaca Muerta sigue en alza y consolida a Neuquén como uno de los principales polos energéticos del país REUTERS/Alexander Villegas

La renta per cápita, en tanto, ya está entre las más altas de la Argentina. Pero el desafío ahora es que ese crecimiento se traduzca en una mejora real de la calidad de vida. Para Figueroa, el protagonismo nacional de Neuquén ya dejó atrás el viejo paradigma de marginalidad patagónica y hoy juega un rol central en el despegue del país. “Si a Neuquén le va bien, a la Argentina le va a ir bien”.

Neuquén es hoy la provincia con mayor crecimiento del empleo privado en el país, según afirmó el gobernador. También destacó que, en dos años de gestión, “la pobreza disminuyó casi un 40% y la desocupación bajó 59%”, en línea con el aumento del consumo, los récords en ventas de vehículos y cemento y la construcción simultánea de 127 edificios en la capital provincial.

El fenómeno migratorio, sin embargo, obliga a una gestión más prudente. “No promuevo el asentamiento masivo de más gente en Neuquén. Somos prudentes y cuidamos que todos tengan oportunidad, pero no es bueno generar falsas expectativas”, advirtió. El gobernador también defendió el desarrollo de otras economías regionales para evitar desequilibrios migratorios y sociales en el país.