Horacio Marín, CEO de YPF: “Insisto, no habrá cimbronazos en el precio de la nafta, seguiremos con nuestra estrategia, pero sin saltos”

El ejecutivo de YPF en Nueva York

Desde Nueva York - Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, está en esta ciudad para ser parte del Argentina Week, el evento que organiza el gobierno de Javier Milei para promocionar el país en el corazón del mundo financiero e inversor.

El ejecutivo habló con Infobae en medio de la incertidumbre por un nuevo salto del precio del petróleo, que rozó los USD 120 por barril esta mañana, mientras aumenta la tensión bélica en Medio Oriente.

“Repito, no habrá cimbronazos. Tenemos un compromiso honesto con los consumidores. Tenemos un moving average que tiene en cuenta los costos, cuyos detalles no revelamos. Y se transfiere para arriba y para abajo. No damos detalles de los cómo y los cuándo de ese proceso. Entiendo la incertidumbre que generar la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición”, destacó.

“No sabemos si este proceso será largo o no. Habrá que ver el valor final de equilibrio de este periodo, que marcará el real movimiento de los combustibles hacia adelante. Hay mucha volatilidad porque nadie sabe qué ocurrirá: llegó a 120 pero muy rápido bajó a 104”, dijo.

“La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo”, agregó Marín.

Noticia en desarrollo