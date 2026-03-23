Consumen menos combustible y sus precios siguen bajando: cuáles son los 20 autos híbridos más baratos del mercado

Los autos híbridos tienen distintos tipos de configuraciones pero todas generan un ahorro de combustible, incluso algunos Mild-Hybrid de nueva concepción

Aunque la curiosidad de los usuarios iguale en un mismo plano a unos y otros porque suenan parecido, no es lo mismo autos eléctricos que autos electrificados. Porque la primera definición se utiliza sólo para aquellos que no tienen ninguna intervención de un combustible y la segunda, para los que combinan la electricidad con la gasolina de distintos modos y se convierten así en autos híbridos.

Para muestra basta un botón. La marca china más poderosa del mundo es BYD, la misma que llegó a mediados de enero a Zárate con su famoso buque que transportaba 5.800 autos para desembarcar en el mercado argentino. Pero BYD no vende sólo autos eléctricos sino también híbridos. Desde noviembre, primer mes completo de ventas hasta febrero, último registro oficial, el total de autos que vendió la marca china fue de 2.380 unidades, pero el 51,5% fueron híbridos y el 48,5% eléctricos puros.

En efecto, tanto sea por una mejor relación entre precio y producto, como por el fantasma de la carga lenta que sigue siendo la que ralentiza el crecimiento de los autos totalmente eléctricos, los autos híbridos se convirtieron en muy poco tiempo, en la tecnología que más usuarios han adoptado en el camino de la nueva movilidad sustentable. Dependiendo del tamaño de la batería, varía la capacidad de reducir el consumo de combustible del motor de combustión, el naftero.

Por eso existen distintos tipos de hibridación. Los Mild-Hybrid (MHEV) son los más suaves y tienen una batería muy chica de menos de 1 kWh (muchos ni siquiera los consideran híbridos) y salvo por el método innovador que introdujo Stellantis para darle propulsión eléctrica, los Híbridos convencionales (HEV) o autorecargables que tienen baterías más grandes de hasta 3 kWh, y los Híbridos enchufables (PHEV) que tienen los acumuladores de entre 15 y 25 kWh.

El Ford Territory es el auto híbrido de mayores ventas en Argentina. (Ford Argentina)

Precios más bajos por el cupo

Técnicamente, como promedio del mercado, podría decirse que los híbridos suaves compiten de igual a igual con los precios de los autos nafteros equivalentes; los híbridos convencionales son un 10% más caros y los enchufables, aproximadamente un 25%. Los híbridos más accesibles del mercado, por lo tanto, son los primeros, aunque por estrategia de las marcas, hay interesantes opciones en el medio con precios muy competitivos.

Sin embargo, el híbrido enchufable puede permitir que se alcancen hasta 1.200 kilómetros de autonomía, lo que ha llevado a estos modelos a cotizarse más incluso que los modelos equivalentes únicamente eléctricos, que tienen esa autonomía limitada a uno 370 / 450 kilómetros. Nuevamente, el ejemplo es de la marca china BYD, que ofrece el B-SUV eléctrico pudo Yuan Pro en USD 29.990 pero el nuevo Atto 2 (PHEV) en 31.990 dólares.

Sin embargo, por efecto del cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos que se pueden importar sin pagar el 35% de arancel extrazona, también hay casos como el de la Ford Territory que tiene su versión de combustión más equipada más cara que la híbrida. Con un equipamiento muy alto y superior a la naftera base (SEL), la Territory híbrida cuesta $53.822.600 y la naftera full (Titanium) sube hasta los $57.199.860.

El MG3 es un hatchback híbrido y el vehículo más accesible del mercado con esta tecnología. Su precio es de USD 23.500, algo más de $33.000.000

Los 20 modelos híbridos más accesibles del mercado

MG3 Hybrid Plus: USD 23.500 / $33.370.000 (HEV) MG ZS Hybrid: USD 27.500 / $39.050.000 Fiat 600 Hybrid: $39.950.000 (MHEV) Haval Jolion Pro Deluxe: USD 28.990 / $41.165.800 (HEV) BYD Atto 2 GL: USD 31.990 / $45.425.800 (PHEV) Changan CS55 Plus: USD 32.000 / $45.440.000 (PHEV) Chery Tiggo 7 Hybrid: USD 32.900 / $46.718.000 (MHEV) Chery Tiggo 4 Hybrid: USD 33.500 / $47.570.000 (HEV) Haval H6 2WD Deluxe: USD 33.500 / $47.570.000 (HEV) GAC Emkoo GE: USD 33.800 / $47.996.000 (HEV) JAC JS6 Hybrid: USD 33.900 / $48.138.000 (PHEV) Toyota Yaris Cross XEI HEV: $48.457.000 (HEV) Chery Arrizo 8 PHEV: USD 34.600 / $49.132.000 (PHEV) BYD Song Pro GL: USD 34.990 (PHEV) / $49.685.800 Toyota Corolla XEI (HEV): $50.764.000 (HEV) BAIC BJ30 4x2 Hybrid: USD 35.800 / $50.836.000 (HEV) Chevrolet Captiva PHEV: $52.740.900 (PHEV) Renault Arkana E-Tech: $53.530.000 (MHEV) Ford Territory Híbrida: $53.822.600 (HEV) Toyota Corolla Cross XEI (HEV): $57.355.000 (HEV)

Stellantis desarrolló un sistema de hibridación suave muy efectivo que está en el Fiat 600 Hybrid y que se replicará en modelos de la región

Si bien todavía no se fabrican autos híbridos en la Argentina para el mercado interno, Stellantis ya está produciendo en Palomar las versiones de Peugeot 208 y 2008 con hibridación suave para exportar a Brasil, y en el próximo año comenzarán otros proyectos que incluyen versiones híbridas de otras marcas.

Antes de fin de año, Renault comenzará a fabricar la nueva pick-up compacta Niágara Concept en Santa Isabel, que tendrá al menos una versión híbrida aún sin confirmar de qué tipo y en qué etapa del inicio de producción del modelo.

Además, Ford anunció que el año próximo comenzará a producir la Ford Ranger PHEV en General Pacheco, algo similar ocurrirá con la nueva Volkswagen Amarok que reemplazará a la generación actual, y se espera que Toyota comience a producir una Hilux híbrida también en Zárate durante 2027.