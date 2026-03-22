El Banco Central alcanzó su mayor racha compradora en casi dos décadas: cuántos dólares sumó en lo que va del año

El Banco Central hilvanó 53 jornadas consecutivas con compras de divisas, la mayor racha desde 2007. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 53 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas y, de esta manera, alcanzó su mayor racha positiva desde 2007. El viernes, la entidad sumó USD 172 millones, la cifra diaria más alta registrada en marzo, alcanzando un total de USD 485 millones durante la semana y superando los USD 3.700 millones en lo acumulado de 2026.

“En detalle, la racha actual solo se ve superada por la de mayo de 2007 (161 ruedas), mayo de 2006 (95 ruedas), mayo de 2005 (66 ruedas) y noviembre de 2004 (184 ruedas). Tanto la magnitud como la persistencia de las compras de divisas del BCRA reflejan que el programa de acumulación de reservas arrancó a muy buen ritmo en el primer trimestre del año”, describió Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores.

En tal sentido, el analista de la consultora F2, Andrés Reschini, destacó que el Central anotó “el segundo mayor saldo semanal por compras desde enero de 2026″ en los últimos cinco días hábiles, lo que se traduce en una aceleración de la adquisición de divisas.

Desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario en enero, el BCRA compró USD 3.786 millones, avanzando más de un tercio hacia el objetivo anual establecido. Para mantener este desempeño, el organismo optó por emitir moneda local sin aplicar mecanismos de esterilización, mientras que el Tesoro absorbió parte de la liquidez mediante la colocación de deuda en el mercado doméstico. En las últimas licitaciones, el Ministerio de Economía se abstuvo de inyectar pesos para evitar un incremento de la base monetaria y contener tanto la inflación como eventuales movimientos en el tipo de cambio.

Las previsiones oficiales ubican la acumulación neta de reservas en 2026 entre USD 10.000 y 17.000 millones, dependiendo de la demanda de pesos y la disponibilidad de divisas. El titular del BCRA, Santiago Bausili, indicó que el ritmo de compras estará condicionado principalmente por la demanda de moneda local y el flujo de dólares ingresados al país. Hasta la fecha, el monto acumulado representa casi el 38% de la meta anual.

La autoridad monetaria fijó un límite diario para las compras de dólares, equivalente al 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios. Asimismo, formalizó acuerdos con compañías y entidades para canalizar operaciones fuera del mercado mayorista, con el objetivo de reducir la presión sobre la cotización del dólar.

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales ascendieron a USD 43.808 millones, un incremento de USD 106 millones respecto al día anterior, impulsado por las compras diarias del BCRA. Así, se quebró una seguidilla de siete jornadas con saldo negativo, aunque en la semana el descenso fue de USD 1.851 millones y de USD 3.097 millones desde el pico registrado este año.

Al finalizar el mes pasado, las reservas habían trepado a USD 46.905 millones, el mayor nivel en seis años y el más alto desde el inicio de la actual administración, cuando se ubicaban en 47.448 millones de dólares. Los pagos de compromisos externos y las fluctuaciones en la valuación de activos explican las variaciones recientes.

El aumento de reservas respondió también a las necesidades financieras del Tesoro, que recurrió al BCRA para obtener divisas y atender pagos de deuda, lo cual moderó el ritmo de acumulación. El flujo de dólares que permitió la intervención oficial provino, en su mayoría, de la liquidación de exportaciones agropecuarias y de colocaciones de deuda de empresas y gobiernos provinciales. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, las emisiones de bonos y obligaciones negociables alcanzaron los 11.000 millones de dólares.

El FMI destacó la racha compradora

Julie Kozack, portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), resaltó en la semana el proceso de compra de divisas que sostiene el Banco Central a lo largo de 2026. Sin embargo, evitó fijar una fecha para el cierre de las negociaciones que mantienen los equipos técnicos del organismo y representantes del Ministerio de Economía por la segunda revisión del acuerdo por 20.000 millones de dólares.

“El compromiso entre el personal del FMI y las autoridades es muy cercano, y las charlas están avanzando”, dijo la vocera del FMI durante la conferencia de prensa internacional que ofreció en Washington.

“Como hemos discutido aquí, para reconstruir las reservas internacionales, el Banco Central de la República Argentina ha comprado cerca de 3.500 millones de dólares, en reservas desde el inicio del año", afirmó Kozack. Y sintetizó: “Esto es equivalente a cerca de setenta millones de dólares de Estados Unidos por día”.

Argentina cumplió con los objetivos de emisión monetaria y reducción del déficit fiscal, pero mantiene negociaciones con los técnicos del FMI para obtener un waiver por no haber alcanzado la meta de acumulación de reservas. En ese contexto, las conversaciones se encuentran avanzadas y se espera que en las próximas semanas se anuncie el Staff Level Agreement (SLA).