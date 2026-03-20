El Banco Central realizó la mayor compra de dólares del mes y suma más de USD 3.700 millones en 2026

El Banco Central encadenó 53 jornadas consecutivas con compras de divisas. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 53 ruedas consecutivas sumando divisas en un contexto de estabilidad cambiaria. Este viernes, la entidad adquirió USD 172 millones, el monto más alto registrado en marzo, sumó USD 485 millones en la semana y ya acumula compras por más de USD 3.700 millones en lo que va de 2026.

Desde el inicio de la cuarta etapa del programa monetario, en enero, el BCRA incrementó sus activos en USD 3.783 millones, superando un tercio del objetivo anual fijado para este año. Para sostener el ritmo de compras, el organismo optó por emitir pesos sin recurrir a la esterilización, mientras que el Tesoro absorbió parte de la liquidez a través de colocaciones de deuda local. En las últimas licitaciones, el Ministerio de Economía no inyectó pesos al mercado con el objetivo de evitar que la base monetaria se expanda para contener tanto la inflación como posibles movimientos en el dólar.

Las proyecciones oficiales anticipan que la acumulación neta de reservas en 2026 estará entre USD 10.000 y 17.000 millones, según la demanda de la moneda local y la disponibilidad de divisas. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, señaló que el ritmo de compras dependerá principalmente del apetito de pesos y de los ingresos de dólares al país. Hasta el momento, el volumen acumulado representa el 36% de la meta prevista para el año.

El BCRA estableció un tope diario para la compra de dólares, que no puede exceder el 5% del volumen negociado en el Mercado Libre de Cambios. Además, cerró acuerdos con empresas y entidades para canalizar operaciones fuera del mercado mayorista, buscando evitar presiones sobre el tipo de cambio.

Reservas: suba diaria pero caída semanal

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales se ubicaron en USD 43.808 millones, lo que implica una suba de USD 106 millones respecto al día anterior, impulsada principalmente por las compras diarias de la autoridad monetaria. De esta manera, rompieron una racha de siete ruedas a la baja, aunque cayeron USD 1.851 millones en la semana.

A fines del mes pasado, las reservas habían escalado a USD 46.905 millones, el nivel más alto en seis años y el mayor desde el inicio de la actual gestión, cuando alcanzaron los USD 47.448 millones. Los pagos de deuda y las variaciones en la valuación de activos explican los movimientos recientes.

El repunte de las reservas estuvo condicionado por las necesidades financieras del Tesoro, que recurrió al BCRA para hacerse de divisas y afrontar vencimientos, lo que moderó el crecimiento del stock. El flujo de dólares que posibilitó la intervención oficial provino mayormente de la liquidación de exportaciones del campo y de emisiones de deuda de empresas y gobiernos provinciales. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, las colocaciones de bonos y obligaciones negociables sumaron 11.000 millones de dólares.

Dólar a la baja

Pese a que el volumen operado en el segmento contado alcanzó USD 357,5 millones, el dólar mayorista descendió nuevamente cuatro pesos, con una baja de 0,3%, y finalizó la jornada en $1.390,50, el valor más bajo del último mes.

“El dólar mayorista volvió a niveles exhibidos en el 23 y 24 de febrero pasado”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio. El mercado retomará la actividad el miércoles de la próxima semana, debido al feriado puente del lunes 23 y el feriado nacional del martes 24.

“En la semana recién finalizada el tipo de cambio mayorista bajó 9,50 pesos (-0,7%), algo menos que los 16 pesos de caída anotados en la semana anterior“, agregó Quintana.

El techo del régimen cambiario fijado por el Banco Central quedó en $1.638,52, lo que llevó al tipo de cambio oficial a ubicarse 248,02 pesos o 17,8% por debajo de esa referencia, la diferencia más amplia desde el 1 de julio de 2025, cuando marcó 18 por ciento.