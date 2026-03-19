El FMI reconoció la acumulación de reservas en el Banco Central, pero continúan las negociaciones por la segunda revisión del acuerdo

Javier Milei, Kristalina Georgieva y Luis Caputo durante su última reunión en New York, (Estados Unidos)

Desde Washington, Estados Unidos - La vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, reconoció la constante acumulación de reservas del Banco Central en 2025, pero evitó dar una fecha cierta sobre el cierre de la negociación entre el staff del FMI y los negociadores del Ministerio de Economía.

Argentina alcanzó las metas de emisión monetaria y déficit fiscal, y negocia con un waiver (perdón) con los técnicos del Fondo frente al incumplimiento de la acumulación de reservas en el Banco Central.

Las conversaciones están avanzadas y es muy probable que en las próximas semanas se anuncie el Staff Level Agreement (SLA).

Sin embargo, Kozack contestó con extrema cautela respecto a este asunto que es clave en las relaciones institucionales entre Argentina y el FMI.

“El compromiso entre el personal del FMI y las autoridades es muy cercano, y las charlas están avanzando”, dijo la vocera del FMI durante la conferencia de prensa internacional que ofreció en Washington.

Y completó: “Las discusiones sobre la segunda revisión y la consulta del Artículo Cuatro están continuando. Los mantendremos actualizados a medida que esas charlas progresen”.

Julie Kozack, vocera del FMI

Kozack no dio precisiones sobre la fecha posible del anuncio del Staff Level Agreement y su tratamiento en el directorio del FMI, pero fue elogiosa al momento de evaluar la estrategia del Banco Central para acumular reservas y cumplir con la meta pendiente desde 2025.

“Los esfuerzos están en camino. Como hemos discutido aquí, para reconstruir las reservas internacionales, el Banco Central de la República Argentina ha comprado cerca de 3.500 millones de dólares, en reservas desde el inicio del año", afirmó Kozack.

Y redondeó: “Esto es equivalente a cerca de setenta millones de dólares de Estados Unidos por día”.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central, y Luis Caputo, ministro de Economía, en el Palacio de Hacienda (Buenos Aires, Argentina)

La información de Kozack va en línea con los datos oficiales.

Durante el primer trimestre de 2026, la entidad monetaria compró más de 3.000 millones de dólares, alcanzando así el 30% de la meta anual acordada con el FMI.

Las compras extraordinarias no implicaron movimientos bruscos en el mercado y el equipo económico evalúa que la adquisición de divisas irá in crescendo por los ingresos que aportará el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

El análisis comparativo de las compras del Banco Central exhibe un registro por encima de las divisas acumuladas en los gobiernos de Alberto Fernández, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner.

El Banco Central sostuvo que al cierre de febrero ya había alcanzado los USD 28.000 millones en compras para acumular reservas.

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