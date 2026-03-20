Autos importados a tasa 0%: qué marcas ya empezaron a ofrecer el mejor tipo de financiación

Ya son tres las empresas importadoras que lanzaron financiación a tasa 0% para comprar autos 0 km que no se fabrican en Argentina

El crecimiento del mercado automotor argentino está fuertemente ligado a la apertura total de las importaciones. Tras el informe oficial de ventas de unidades 0 km de febrero, el escenario es exactamente el opuesto al de los meses finales de 2023, los últimos de la política económica anterior, cuando el 65% de los autos nuevos que se vendían en el mercado eran de fabricación nacional mientras apenas el 35% eran importados, principalmente desde Brasil.

Pero más allá del porcentaje de unos y otros, el total de autos que se vendían entonces era del 450.000 unidades por año, mientras que a finales de 2025, dos años más tarde, se alcanzó la cifra de 612.000 vehículos, lo que implica un crecimiento del 36% en 24 meses.

Eese crecimiento fue en paralelo con un cambio en el mix de automóviles. Así lo dicen los datos suministrados por la Dirección Nacional de Registros del Automotor (DNRPA), que marcó un 65% de patentamientos de vehículos extranjeros y un 35% de unidades fabricadas en Argentina.

Como respuesta a esta ofensiva de importados, las terminales automotrices locales se diferenciaron estos dos años por tener un formato de comercialización con ventajas para seducir a los usuarios a comprar sus productos: plan de ahorro previo y financiación a tasas subsidiadas.

El Hyundai HB20 se puede comprar financiando hasta $15.000.000

El primer método para acceder a un auto nuevo sigue siendo una de las variables que eligen entre un 30% y un 40% de los compradores, la cifra varía si se computan suscripciones o adjudicaciones, y que los importadores no tienen en sus ofertas comerciales. Pero la financiación a tasa 0% ya dejó de ser una herramienta exclusiva de las marcas locales o regionales.

Importadores que financian a tasa 0%

En los últimos meses al menos tres importadores oficiales han lanzado líneas de financiación para comprar sus modelos con tasa 0%: Hyundai, Kia y el Grupo Antelo.

Hyundai Argentina ya tenía desde fines de año pasado una oferta de financiación, pero ahora la mejoró extendiendo el plazo a 24 meses para adquirir el modelo de entrada al portafolio de la marca, el Hyundai HB20 que se importa de Brasil. La financiación se hace a través del Banco Santander con tasa UVA y tiene un monto máximo a financiar de $15.000.000. El auto tiene un precio de lista de $27.600.000 para la versión de entrada a la gama y de $34.900.000 para la versión más equipada.

También KIA, otra marca coreana que es representada en Argentina por Astara, lanzó una financiación bancaria con tasa 0% desde marzo. En este caso, la oferta alcanza tres modelos. Son uno de cada categoría de las que comercializa en Argentina, es decir el compacto Kia K3, el SUV Seltos y el utilitario K2500. Dependiendo el modelo, la financiación tiene distintos montos máximos y plazos.

Kia K3, elegido auto del año por PIA, ahora tiene una financiación a 12 o 18 meses de plazo con tasa 0%

El modelo K3 se puede comprar financiando hasta $18.500.000 en 12 meses o $14.500.000 en 18 meses de plazo. Las dos versiones de K3 que hay en el mercado son la Ex y GT Line, ambos con carrocería sedán o hatchback y con precios de USD 25.000 y USD 28.500.

El Kia Seltos tiene una sola versión con dos alternativas de financiación, con un monto de hasta $19.500.000 en 12 meses o de $14.500.000 en un año y medio de plazo. El precio de lista del SUV es de USD 34.000. Finalmente, el utilitario K2500, que también tiene una única versión, se puede comprar financiando hasta $19.000.000 en 12 meses o los mismos $14.500.000 en 18 cuotas. El precio de comercialización del vehículo en marzo es de USD 33.000.

El otro importador que lanzó líneas de financiación a tasa 0% es el Grupo Antelo, con los mismos plazos y montos máximos para todos los modelos de las cuatro marcas que representan en Argentina, que son Mitsubishi, Changan, Great Wall y Jmev.

El Grupo Antelo ahora financia las marcas chinas de GWM y Jmev, además de Mitsubishi.

En el caso de los vehículos Mitsubishi, se pueden comprar la pick-up L200 y el SUV Outlander; Changan tiene un único modelo por el momento, el CS55 Plus, al igual que Jmev con el eléctrico EV3; en tanto que Great Wall Motors, ofrece una gama de productos más amplia que contempla los Haval H6 y Jolion, el Ora 3 eléctrico, el Tanq 300 y la línea de pick-ups Poer.

En todos los casos se puede financiar hasta el 80% del valor del vehículo a tasa 0% en 12 meses, o si se pretende un plazo mayor, se puede extender a 18 meses pero con un límite de monto que no supera los 18.000.000 de pesos.