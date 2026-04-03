Economía

ANSES: cuándo cobro en abril 2026 si mi DNI termina en 1

El mes trae incrementos y un calendario adaptado según la terminación del DNI, impactando en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares

Guardar
Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
El pago de ANSES en abril de 2026 se organiza según la terminación del DNI (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció el calendario de pagos correspondiente a abril de 2026 para todas sus prestaciones. Este mes, los beneficiarios recibirán un incremento del 2,9%, alineado con el índice de inflación de febrero informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El cronograma organiza los pagos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que permite identificar con precisión la fecha de cobro de cada prestación.

Las personas con DNI terminado en 1 percibirán sus haberes de ANSES en distintas fechas según el beneficio. Por ejemplo, los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas y quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo cobrarán el 13 de abril de 2026.

El monto de cada prestación se actualizó para reflejar el ajuste por inflación, según lo dispuesto en las resoluciones oficiales.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyo haber no supere el mínimo garantizado recibirán el pago el 13 de abril de 2026 si su DNI termina en 1. El monto actualizado para este grupo, tras el aumento y el bono extraordinario, es de $450.319,31. El haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se estableció en $380.319,31, según la última resolución publicada en el Boletín Oficial.

La ANSES recordó a los beneficiarios que pueden consultar el detalle de sus haberes a través de la plataforma Mi ANSES desde la fecha de inicio del calendario.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Para quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, el pago correspondiente a abril de 2026 se realizará el 24 de abril para los DNI terminados en 0 y 1. El monto máximo para este grupo asciende a $2.559.188,80. Los beneficiarios pueden revisar sus recibos también en el portal digital de la entidad.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 1 cobrarán el 13 de abril de 2026. Para abril de 2026, el monto de la AUH es de $136.664, mientras que la Asignación Familiar por Hijo alcanza los $68.341. Estos valores incluyen el ajuste por inflación vigente desde este mes.

Además, se mantiene el esquema de pago escalonado y la posibilidad de consultar el recibo de haberes a través de la plataforma Mi ANSES.

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
La Asignación por Embarazo para titulares con DNI terminado en 1 se paga el 13 de abril (ANSES)

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo cuyo DNI termine en 1 recibirán el pago el 13 de abril de 2026. El monto para este beneficio en abril asciende a $136.664, tras la actualización anunciada por el organismo.

Este pago se realiza en la misma fecha y bajo las mismas condiciones que la AUH, permitiendo a las titulares verificar el depósito en su cuenta bancaria habitual.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las titulares de la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad con DNI terminado en 1 percibirán el pago el 14 de abril de 2026. El monto para ambas asignaciones es de $68.341 por cada hijo o embarazo, conforme a la escala establecida y al ajuste por inflación dispuesto por ANSES

La ANSES recordó que estas asignaciones están dirigidas a trabajadoras registradas, monotributistas y empleadas del servicio doméstico, y su monto se actualiza en función de la movilidad jubilatoria.

Asignaciones de Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las Asignaciones de Pago Único: incluyen los conceptos de matrimonio, adopción y nacimiento, y podrán cobrarse entre el 13 de abril al 12 de mayo de 2026, independientemente de la terminación del DNI. Para abril de 2026, los montos son: matrimonio $119.275, nacimiento $79.660 y adopción $476.268.

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 1 percibirán el pago el 10 de abril de 2026. El monto actualizado de la prestación para abril es de $266.656,52. Estas pensiones incluyen las pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos.

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
Jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI terminado en 1 cobran el 13 de abril de 2026, con un monto actualizado de $450.319,31 (ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas estarán disponibles para su cobro desde el 10 de abril al 12 de mayo de 2026, para todos los DNI. El monto depende de la composición familiar y la prestación base.

Prestación por Desempleo

Quienes reciben la Prestación por Desempleo - Plan 1 y tengan DNI terminado en 1 cobrarán el 22 de abril de 2026. El monto mínimo de esta prestación es de $176.200 y el máximo de $352.400, valores determinados para abril de 2026 por el ajuste por inflación de ANSES

En el caso de la Prestación por Desempleo - Plan 2, el pago para todos los DNI corresponde entre el 1 y el 10 de abril.

Temas Relacionados

ANSESCalendario 2026JubiladosJubilacionesAUHAsignación Universal por HijoPlanes SocialesÚltimasn NoticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Dólar y mercados: expectativas con la baja de encajes y tasas de interés, previo a la fuerte liquidación del agro

El dólar llega al período de mayor superávit comercial del año debajo de $1.400, mientras el BCRA aspira divisas sin presiones cambiarias. Cómo incide en un contexto de crecimiento dispar y alta inflación

Dólar y mercados: expectativas con la baja de encajes y tasas de interés, previo a la fuerte liquidación del agro

La inflación aceleró en el cierre de marzo y el Gobierno confía en una medida clave para frenarla en abril

Los aumentos de alimentos y bebidas ganaron ritmo a fin del mes pasado y complican el índice general. Economía confía en que la decisión de YPF de no aumentar las naftas por 45 días ayude en abril

La inflación aceleró en el cierre de marzo y el Gobierno confía en una medida clave para frenarla en abril

En la previa de la votación por la Ley de Glaciares, se activan proyectos mineros y recrudece el debate por el uso del agua

Con media sanción en el Senado, el proyecto de “adecuación” de la ley llega a Diputados en medio de nuevas inversiones, fallos clave y una discusión de fondo

En la previa de la votación por la Ley de Glaciares, se activan proyectos mineros y recrudece el debate por el uso del agua

Cuántos salarios se necesitan para construir una vivienda de 100 m2 en Buenos Aires

Pese a la suba de precios, la relación entre ingresos y costos de obra mejoró respecto a años anteriores.

Cuántos salarios se necesitan para construir una vivienda de 100 m2 en Buenos Aires

Semana tensa y lunes “a todo o nada”: los mercados operaban con tensión en la noche del domingo

Los temas que más preocupan a las consultoras locales son la reactivación y la suba del riesgo país que aleja a la Argentina de los mercados de crédito

Infobae
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

Tras el ultimátum a Irán, Trump brindará una conferencia de prensa sobre la guerra en Medio Oriente desde la Casa Blanca

Tras el ultimátum a Irán, Trump brindará una conferencia de prensa sobre la guerra en Medio Oriente desde la Casa Blanca

Seguridad: el nuevo eje político de América Latina

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

EN VIVO |Israel llevó a cabo una nueva oleada de ataques aéreos en Teherán contra el régimen iraní