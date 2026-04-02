Economía

ANSES: cuándo cobro en abril 2026 si mi DNI termina en 0

El cronograma de ANSES define días distintos para cada prestación y actualiza las cifras de acuerdo con la inflación del mes de marzo

Guardar
Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
ANSES publicó el cronograma de pagos de abril 2026, detallando fechas y montos según la terminación del DNI (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos correspondiente a abril de 2026 para todas las prestaciones bajo su órbita, incluyendo jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y planes sociales. Los pagos se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario, de modo que quienes tengan DNI finalizado en 0 recibirán sus haberes y asignaciones en fechas específicas durante el mes.

En abril, los beneficiarios con DNI terminado en 0 cobrarán la mayoría de las prestaciones, tales como jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo, el miércoles 10 de abril. Para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, el pago se realizará el viernes 24 de abril.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: fecha y monto

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tienen DNI terminado en 0 cobrarán el 10 de abril. En este mes, la jubilación mínima, incluyendo el bono extraordinario confirmado por el Gobierno nacional, asciende a $450.319,31. El haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) es de $380.319,31, según lo dispuesto en las resoluciones 74/2026 y 79/2026 publicadas en el Boletín Oficial.

Este monto incorpora un aumento del 2,9%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) de febrero, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: fecha y monto

Las personas con jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo y DNI finalizado en 0 cobrarán el 24 de abril. El monto máximo establecido para este mes es de $2.559.188,80. Esta cifra se ajusta también por el 2,9% de incremento aplicado en abril, conforme a la actualización por inflación.

La base imponible mínima para el cálculo de aportes y contribuciones es de $128.091,45, mientras que la máxima alcanza los $4.162.912,57.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: fecha y monto

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 0 cobrarán el 10 de abril. Para abril de 2026, el monto de la AUH es de $136.664, mientras que la Asignación Familiar por Hijo alcanza los $68.341. Estos valores incluyen el ajuste por inflación vigente desde este mes.

Además, se mantiene el esquema de pago escalonado y la posibilidad de consultar el recibo de haberes a través de la plataforma Mi ANSES.

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo para DNI finalizados en 0 se abonarán el 10 de abril (ANSES)

Asignación por Embarazo: fecha y monto

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 0 cobrarán el 10 de abril. El monto para este beneficio en abril asciende a $136.664, tras la actualización anunciada por el organismo.

Este pago se realiza en la misma fecha y bajo las mismas condiciones que la AUH, permitiendo a las titulares verificar el depósito en su cuenta bancaria habitual.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad: fecha y monto

Las titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminado en 0 cobrarán el 14 de abril. El monto para ambas asignaciones es de $68.341 por cada hijo o embarazo, conforme a la escala establecida y al ajuste por inflación dispuesto por ANSES.

Este beneficio mantiene un cronograma diferenciado respecto de otras asignaciones, iniciando el pago para DNI finalizados en 0 y 1 en esa fecha.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Nacimiento y Adopción

Las Asignaciones de pago único, que abarcan matrimonio, nacimiento y adopción, se abonan a todos los DNI desde el 13 de abril al 12 de mayo. Para abril de 2026, los montos son: matrimonio $119.275, nacimiento $79.660 y adopción $476.268.

Estas asignaciones son independientes de la terminación del DNI y pueden consultarse desde la fecha de inicio del calendario a través de Mi ANSES.

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
El monto de las Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor para DNI terminado en 0 se pagan el 10 de abril (ANSES)

Pensiones No Contributivas: fecha y monto

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 0 cobrarán el 10 de abril. El monto para este mes asciende a $266.223,52, tras el aumento por inflación. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en $304.255,45.

Las asignaciones familiares vinculadas a pensiones no contributivas se pagan entre el 10 de abril y el 12 de mayo para todos los DNI.

Prestación por Desempleo: fecha y monto

Para el Plan 1 de la Prestación por Desempleo, los titulares con DNI terminado en 0 cobrarán el 22 de abril. El monto mínimo de esta prestación es de $176.200 y el máximo de $352.400, valores determinados para abril de 2026 por el ajuste por inflación de ANSES.

En el caso del Plan 2, el pago para todos los DNI se realiza entre el 1 y el 10 de abril.

Temas Relacionados

ANSESCalendario 2026JubilacionesJubiladosAUHAsignación Universal por HijoPlanes SocialesÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Dólar y mercados: expectativas con la baja de encajes y tasas de interés, previo a la fuerte liquidación del agro

El dólar llega al período de mayor superávit comercial del año debajo de $1.400, mientras el BCRA aspira divisas sin presiones cambiarias. Cómo incide en un contexto de crecimiento dispar y alta inflación

Dólar y mercados: expectativas con la baja de encajes y tasas de interés, previo a la fuerte liquidación del agro

La inflación aceleró en el cierre de marzo y el Gobierno confía en una medida clave para frenarla en abril

Los aumentos de alimentos y bebidas ganaron ritmo a fin del mes pasado y complican el índice general. Economía confía en que la decisión de YPF de no aumentar las naftas por 45 días ayude en abril

La inflación aceleró en el cierre de marzo y el Gobierno confía en una medida clave para frenarla en abril

En la previa de la votación por la Ley de Glaciares, se activan proyectos mineros y recrudece el debate por el uso del agua

Con media sanción en el Senado, el proyecto de “adecuación” de la ley llega a Diputados en medio de nuevas inversiones, fallos clave y una discusión de fondo

En la previa de la votación por la Ley de Glaciares, se activan proyectos mineros y recrudece el debate por el uso del agua

Cuántos salarios se necesitan para construir una vivienda de 100 m2 en Buenos Aires

Pese a la suba de precios, la relación entre ingresos y costos de obra mejoró respecto a años anteriores.

Cuántos salarios se necesitan para construir una vivienda de 100 m2 en Buenos Aires

Semana tensa y lunes “a todo o nada”: los mercados operaban con tensión en la noche del domingo

Los temas que más preocupan a las consultoras locales son la reactivación y la suba del riesgo país que aleja a la Argentina de los mercados de crédito

Infobae
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump brindará una conferencia de prensa sobre la guerra en Irán acompañado de militares en la Casa Blanca

Donald Trump brindará una conferencia de prensa sobre la guerra en Irán acompañado de militares en la Casa Blanca

Seguridad: el nuevo eje político de América Latina

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

EN VIVO |Israel llevó a cabo una nueva oleada de ataques aéreos en Teherán contra el régimen iraní