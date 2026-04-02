ANSES: cuándo cobro en abril 2026 si mi DNI termina en 0

ANSES publicó el cronograma de pagos de abril 2026, detallando fechas y montos según la terminación del DNI (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos correspondiente a abril de 2026 para todas las prestaciones bajo su órbita, incluyendo jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y planes sociales. Los pagos se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario, de modo que quienes tengan DNI finalizado en 0 recibirán sus haberes y asignaciones en fechas específicas durante el mes.

En abril, los beneficiarios con DNI terminado en 0 cobrarán la mayoría de las prestaciones, tales como jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo, el miércoles 10 de abril. Para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, el pago se realizará el viernes 24 de abril.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: fecha y monto

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tienen DNI terminado en 0 cobrarán el 10 de abril. En este mes, la jubilación mínima, incluyendo el bono extraordinario confirmado por el Gobierno nacional, asciende a $450.319,31. El haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) es de $380.319,31, según lo dispuesto en las resoluciones 74/2026 y 79/2026 publicadas en el Boletín Oficial.

Este monto incorpora un aumento del 2,9%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) de febrero, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: fecha y monto

Las personas con jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo y DNI finalizado en 0 cobrarán el 24 de abril. El monto máximo establecido para este mes es de $2.559.188,80. Esta cifra se ajusta también por el 2,9% de incremento aplicado en abril, conforme a la actualización por inflación.

La base imponible mínima para el cálculo de aportes y contribuciones es de $128.091,45, mientras que la máxima alcanza los $4.162.912,57.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: fecha y monto

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 0 cobrarán el 10 de abril. Para abril de 2026, el monto de la AUH es de $136.664, mientras que la Asignación Familiar por Hijo alcanza los $68.341. Estos valores incluyen el ajuste por inflación vigente desde este mes.

Además, se mantiene el esquema de pago escalonado y la posibilidad de consultar el recibo de haberes a través de la plataforma Mi ANSES.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo para DNI finalizados en 0 se abonarán el 10 de abril (ANSES)

Asignación por Embarazo: fecha y monto

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 0 cobrarán el 10 de abril. El monto para este beneficio en abril asciende a $136.664, tras la actualización anunciada por el organismo.

Este pago se realiza en la misma fecha y bajo las mismas condiciones que la AUH, permitiendo a las titulares verificar el depósito en su cuenta bancaria habitual.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad: fecha y monto

Las titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminado en 0 cobrarán el 14 de abril. El monto para ambas asignaciones es de $68.341 por cada hijo o embarazo, conforme a la escala establecida y al ajuste por inflación dispuesto por ANSES.

Este beneficio mantiene un cronograma diferenciado respecto de otras asignaciones, iniciando el pago para DNI finalizados en 0 y 1 en esa fecha.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Nacimiento y Adopción

Las Asignaciones de pago único, que abarcan matrimonio, nacimiento y adopción, se abonan a todos los DNI desde el 13 de abril al 12 de mayo. Para abril de 2026, los montos son: matrimonio $119.275, nacimiento $79.660 y adopción $476.268.

Estas asignaciones son independientes de la terminación del DNI y pueden consultarse desde la fecha de inicio del calendario a través de Mi ANSES.

El monto de las Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor para DNI terminado en 0 se pagan el 10 de abril (ANSES)

Pensiones No Contributivas: fecha y monto

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 0 cobrarán el 10 de abril. El monto para este mes asciende a $266.223,52, tras el aumento por inflación. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en $304.255,45.

Las asignaciones familiares vinculadas a pensiones no contributivas se pagan entre el 10 de abril y el 12 de mayo para todos los DNI.

Prestación por Desempleo: fecha y monto

Para el Plan 1 de la Prestación por Desempleo, los titulares con DNI terminado en 0 cobrarán el 22 de abril. El monto mínimo de esta prestación es de $176.200 y el máximo de $352.400, valores determinados para abril de 2026 por el ajuste por inflación de ANSES.

En el caso del Plan 2, el pago para todos los DNI se realiza entre el 1 y el 10 de abril.