Economía

Impresionante: las fotos del Artemis delatan la masiva presencia de buques chinos pescando al borde del Mar Argentino

Como la flota del país asiático apunta en especial al calamar, que pesca de noche mediante el uso de potentes luces, su luminosidad fue captada desde la cápsula Orión de la misión espacial

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El jueves por la noche, cuando Reid Wiseman, comandante de la misión espacial tripulada Artemis II, que durante diez días orbitará alrededor de la luna, publicó las primeras imágenes tomadas desde la cápsula Orión, mostró a la tierra como un globo azul y brillante, con auroras en los polos y luz zodiacal visible en su superficie, permitiendo ver en detalle desde Venus hasta Buenos Aires y varias ciudades argentinas.

Además, por tratarse de una foto nocturna, la imagen constató por enésima vez la impresionante y masiva presencia de buque extranjeros, mayormente chinos, pescando en la llamada “Milla 201”, en las mismísimas narices de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), también llamado “Mar Argentino”, que comprende el área hasta 200 millas marinas desde la costa continental.

La foto fue tomada a las 21:27 hora argentina del jueves. La identificación de la flota pesquera, realizada por el astrónomo y físico Guillermo Abramson, del Instituto Balseiro, en San Carlos de Bariloche, fue posible porque el grueso de la flota china se compone de buques “poteros”, especializados en la pesca de calamar, una especie fotosensible cuya captura se realiza de noche, atrayéndola con potentes luces para luego desplegar las “potas” de captura, como muestra el siguiente video, realizado por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep).

Pesca del Calamar 2: cómo se pesca

La consiguiente luminosidad, que ya había sido constada por imágenes satelitales y sobrevuelos aéreos que describían la presencia de “ciudades en el mar” y ahora se observa en fotos tomadas desde casi 400.000 kilómetros de distancia, es una cuestión que afecta la biomasa marina, pues el calamar es una especie clave de la “cadena trófica” del Mar Argentino, como en su momento señaló a este medio Marcela Ivanovic, hasta hace días jefa del Programa Pesquerías de Cefalópodos del Inidep.

Vida corta y fotosensibles

Los calamares, explicó, “son de vida corta (1 año) con altas tasas de crecimiento y reproducción, características que los hacen ecológicamente oportunistas; son muy sensibles a las condiciones ambientales (temperatura, disponibilidad de alimento), sobre todo en el período de reproducción y primeras etapas del ciclo vital. Esto resulta en la elevada variabilidad de la abundancia anual”.

Los movimientos medidos en los últimos doce meses evidencian el abrumador dominio de la flota china pescando al borde del Mar Argentino. Sobre 776 buques de pesca de aguas distantes cuyos movimientos observó el sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina (PNA), 418 son de bandera china, aunque también es posible que todos o la mayoría de 28 “abanderados” con los colores de Vanuatu sean en realidad también propiedad de empresas chinas.

infografia

En la presente temporada de pesca, la abundancia de calamar fue particularmente atractiva para la flota china “de aguas distantes”.

Este año, además, los armadores pesqueros chinos intensificaron la política de usar “bandera de conveniencia” ajena, en particular de Vanuatu (también de Camerún).

De hecho, con 28 buques “abanderados” como si fueran de Vanuatu, los pesqueros con el pabellón de ese conjunto de islas 1.750 kilómetros al este de Australia, son ya la quinta flota extranjera (detrás de la de China, Taiwán, Corea del Sur y España) pescando al borde y en ocasiones al interior (e ilegalmente) del Mar Argentino.

Relevamiento Milla 200 - Pesca ilegal
Foto desde un sobrevuelo a la "Milla 201"

Como también reportó Infobae, en la semana Prefectura informó de la detección y aplicación de multas (en un caso, por el monto récord de $1.262 millones) a tres buques con bandera de Vanuatu pescando ilegalmente al interior del Mar Argentino.

Los tres barcos, precisó Milko Schvartzman, investigador marino del Círculo de Políticas Ambientales (CPA), son en realidad propiedad de una misma empresa china, Hai Shun Shipping Co, registrada en Samoa Occidental, y propiedad del ciudadano chino Yue Xijedong.

La empresa tiene 9 buques de pesca (incluidos los tres recientemente sancionados), todos con bandera de Vanuatu, y los 9 se encuentran pescando al borde (y a veces al interior, como se constató recientemente) del Mar Argentino, una actividad manifiestamente ilegal.

(Foto: Franco Fafasuli)
Un potero en plena acción de pesca de calamar (Foto: Franco Fafasuli)

Los buques chinos pero “abanderados” con pabellón de otros países, destacó Schvartzman, “son los que cometen los ilícitos, los que tienen bandera china se cuidan en poco más, pero estos (por los de la empresa Hai Shun Shpping Co) salieron de China, fueron construidos en China y son capitaneados por chinos”.

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