Murió Hugo Biolcati, expresidente de la Sociedad Rural y referente del sector durante el conflicto con el campo en 2008

Hugo Biolcati falleció este jueves, según confirmaron fuentes de la Sociedad Rural Argentina Foto NA: DANIEL VIDESzzzz

El dirigente rural Hugo Biolcati falleció este jueves a los 82 años en Buenos Aires, según confirmaron fuentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA). La noticia marca el cierre de una etapa para el sector agropecuario, ya que Biolcati encabezó la entidad durante uno de los períodos de mayor confrontación con el gobierno nacional.

Biolcati presidió la SRA entre 2008 y 2012, después de haber ejercido la vicepresidencia desde 2002. Su llegada a la presidencia coincidió con el inicio del conflicto por la Resolución 125, un esquema de retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias que derivó en una prolongada disputa entre la denominada Mesa de Enlace y la administración de Cristina Fernández de Kirchner.

Mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la SRA afirmó: “La Sociedad Rural Argentina despide con profundo pesar a Hugo Luis Biolcati, quien fuera presidente de nuestra entidad entre los años 2008 y 2012, y una figura destacada como productor agropecuario, donde la lechería fue una de sus grandes pasiones”.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) despidió a Hugo Biolcati con unas sentidas palabras y un repaso por su paso por la entidad

El comunicado agregó que durante su gestión, Biolcati se distinguió por su firme compromiso con los valores que representan a la producción agropecuaria, alzando su voz en momentos clave como sucedió en el 2008 durante el conflicto por las retenciones móviles, y trabajando incansablemente por el desarrollo del sector y del país. “Su liderazgo, convicciones y vocación de servicio dejaron una huella imborrable en nuestra institución”, remarcó la entidad.

También recordó que en su larga trayectoria en la SRA, Biolcati, además de ocupar el cargo de presidente, fue Vicepresidente, Director, y Director de Prensa y de la revista Anales. Actualmente se destacó por su labor en el consejo de administración de la Fundación de la entidad. “Quienes compartieron con él su paso por la SRA destacan no solo su capacidad y determinación, sino también su calidad humana y su dedicación a la defensa y promoción del campo argentino. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, y rendimos homenaje a su trayectoria, que permanecerá como parte de la historia de nuestra entidad”, culminó el comunicado.

Reclamos en favor del campo

Durante los cuatro meses que duró el enfrentamiento, Biolcati se convirtió en uno de los principales portavoces de los intereses del campo, reclamando por la eliminación de obstáculos a la producción y defendiendo la libertad de trabajo de los productores. En repetidas ocasiones, sostuvo que “el campo no fue escuchado”, y advirtió sobre el impacto de las medidas gubernamentales en la competitividad del sector.

Abogado, Biolcati desarrolló su actividad como productor lechero y mantuvo una activa participación en las entidades gremiales del agro foto. Marcos Adandíazzzz

Abogado, Biolcati desarrolló su actividad como productor lechero y mantuvo una activa participación en las entidades gremiales del agro. Bajo su liderazgo, la SRA reforzó sus críticas al modelo económico del Ejecutivo y denunció el deterioro institucional. En su discurso de despedida al frente de la entidad, pidió una “renovación moral” en la dirigencia y cuestionó la centralización fiscal.

En plena disputa con el gobierno de Cristina Fernández por la 125, a Biolcati, que era vicepresidente en esos duros momentos que llevó al agro a protestas por todo el país, le tocó suceder en el cargo a quien era presidente de la SRA en ese momento, Luciano Miguens, ya fallecido.

En rigor, Biolcati asumió el máximo cargo de la entidad ruralista en septiembre de 2008 y estuvo allí hasta 2012, cuando luego fue sucedido por Luis Miguel Etchevehere. Fue un dirigente muy querido en el sector por su firme oposición y acalorados discursos en la tribuna de la Exposición Rural de Palermo en contra de las trabas e intervenciones al campo que ponía el kirchnerismo en su momento.

En esos momentos, conformó la flamante Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias, junto a los titulares de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías; de Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi; y de Coninagro, Carlos Garetto.