El impactante cambio físico de una ex figura del Atlético de Madrid y Chelsea que causó furor: “Es difícil de reconocer”

La impactante apariencia de Mateja Kezman en la actualidad (The Grosby Group)

El ex delantero serbio Mateja Kezman regresó de manera inesperada al centro de la atención pública tras la masiva viralización de imágenes en redes sociales que muestran un marcado cambio en su aspecto físico. La transformación del exjugador de 46 años, que tuvo pasos por el Chelsea, Atlético de Madrid y Paris Saint Germain, sorprendió por su impactante cambio en su apariencia tras retirarse de manera profesional de los terrenos de juego.

El revuelo que provocó el actual aspecto de Kezman, nacido en Belgrado el 12 de abril de 1979, se multiplicó cuando varios usuarios expresaron que resultaba “difícil de reconocer” al ex jugador debido a su frondosa barba canosa y estilo informal en las fotografías. La comparación entre su presente y su mejor momento deportivo fue el comentario más frecuente entre los aficionados.

El dato sobresaliente que resalta su trayectoria es que, tras su retiro en 2012 en el South China de Hong Kong, Kezman se convirtió en el único jugador capaz de conquistar títulos de liga en seis países diferentes, un récord poco habitual en el fútbol europeo.

La impactante apariencia de Mateja Kezman que llamó la atención en las redes (@bayrakmedya)

Durante sus años como profesional, Kezman alcanzó notoriedad en el PSV Eindhoven, donde anotó 129 goles en cuatro temporadas —un promedio superior a 32 por año— y obtuvo dos títulos de liga y tres Supercopas de los Países Bajos. En la temporada 2003, fue elegido mejor jugador de la Eredivisie y se situó segundo en la clasificación de la Bota de Oro, solo superado por Roy Makaay del Deportivo La Coruña. El traspaso de Kezman desde el Partizán de Belgrado al PSV se cerró en 14 millones de euros, la cifra más alta de la historia del club neerlandés en el año 2000.

El serbio jugó luego en equipos de primer nivel europeo como Chelsea en Inglaterra, Atlético de Madrid en España, París Saint-Germain en Francia, Zenit de San Petersburgo en Rusia y Fenerbahçe en Turquía. En este último, brilló especialmente en la temporada 2007/08, cuando anotó 19 goles en 36 partidos, obteniendo una gran consideración entre los aficionados locales. Además, ostenta el mérito de haber sido máximo goleador de la Eredivisie en tres temporadas y de haber formado una memorable dupla ofensiva con Arjen Robben, apodada “Batman y Robben”.

Antes de su llegada a la élite europea, Kezman se formó en la cantera del FK Zemun de su ciudad natal, donde su padre, Zlatko Kezman, ejercía como arquero. Ingresó al primer equipo del FK Radnicki Pirot en la temporada 1996-97, anotando 11 goles en 18 partidos.

Mateja Kezman jugó en Atlético Madrid de España (The Grosby Group)

Con la selección nacional, Kezman vistió la camiseta primero de Yugoslavia y luego de Serbia y Montenegro. Participó como titular en los dos primeros partidos del Mundial de Alemania 2006, competición a la que su equipo llegó como revelación pero de la que se despidió tras perder ante Países Bajos, Argentina y Costa de Marfil. Su último partido internacional fue en la histórica goleada por 6-0 de Argentina, donde recibió una tarjeta roja directa.

A lo largo de su carrera, el ex delantero acumuló un palmarés que incluye títulos en seis países diferentes: una Superliga de Serbia con el Partizán, dos ligas y tres Supercopas de Países Bajos con el PSV, una Premier League y una Community Shield con el Chelsea, una Superliga y una Supercopa de Turquía con Fenerbahçe, una Copa de Francia con el PSG, una liga y una FA Cup en Hong Kong y una liga de Bielorrusia con el BATE Borisov.

Tras su retiro del fútbol profesional a los 33 años en 2012, Kezman mantuvo su vinculación con el deporte. Inicialmente trabajó como director deportivo del club Vojvodina de Novi Sad y luego fundó Football Identity, agencia dedicada a la representación de futbolistas, con sede en Belgrado. Su representado más destacado ha sido Serguéi Milinkovic-Savic, mediocampista que tuvo destacado paso por la Lazio y, posteriormente, fue transferido al Al-Hilal de Arabia Saudita.

En la actualidad, Kezman ha optado por una vida más discreta, centrada en su familia, con su sexta paternidad anunciada junto a Tara Sumonja. A pesar de su vida tras su retiro, su figura sigue asociada a la era de los grandes goleadores del fútbol europeo de las décadas de 1990 y 2000.

El radical cambio de look de Mateja Kezman