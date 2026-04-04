Inhabilitaron la licencia de conducir del hombre de 82 años que provocó el accidente de Barby Franco

Imágenes capturadas desde el Tesla de Barby Franco muestran a la camioneta Mitsubishi que conducía Paglioli en contramano, y con su cámara trasera, la Ford que no pudo evitar colisionar su Tesla producto de la brusca frenada

La inhabilitación preventiva para conducir fue dictada contra R.P., de 82 años, tras considerarlo presunto responsable de una infracción grave en la provincia de Buenos Aires de la que resultaron accidentados tres vehículos, entre ellos el de Barby Franco, la esposa del abogado Fernando Burlando. La resolución administrativa, emitida por la Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, surgió de una causa contravencional y se fundamenta en la Ley Provincial 13.927.

El conductor recibió esta sanción luego de que ayer, el 3 de abril de 2026, fuera a priori causante de un choque en la ruta 3, cuando manejaba su camioneta en contramano. La investigación judicial y policial identificó su maniobra, documentada en las cámaras del vehículo de Franco, lo que permitió certificar la falta grave y activar el proceso sancionatorio.

Así vivió Barby Franco el choque sufrió por culpa de una camioneta que se cruzó de mano en la ruta 3

Investigación policial y judicial tras el accidente en la ruta 3

El accidente ocurrió en el kilómetro 69 de la ruta 3, a la altura de Cañuelas. Según el parte policial, una Mitsubishi L200 conducida por el octogenario invadió la calzada el sentido contrario, lo que forzó a Barby Franco, al volante de un Tesla Cyberbeast, a frenar de emergencia. Dos autos más —un Ford Maverick, manejado por un hombre de 47 años, y un Toyota Corolla, conducido por un hombre de 75— colisionaron por detrás.

Según el parte policial, el hombre abandonó el lugar y dejó la Mitsubishi en un campo del Barrio San Esteban. Posteriormente, se trasladó en un Ford Focus blanco hacia Santa Teresita, acción confirmada por su hija según la reconstrucción policial. El vehículo fue localizado en la Autovía 2, kilómetro 144, donde las autoridades encontraron al responsable con familiares.

La Unidad Fiscal de Instrucción 2 del Departamento Judicial de La Plata dispuso su identificación formal y el traslado de la camioneta para los procedimientos legales correspondientes. Solamente el conductor del Corolla resultó con una herida leve, atendida en el mismo lugar.

Barby Franco habló sobre el accidente que sufrió a bordo de su Tesla en la ruta 3

El testimonio de Barby Franco y el impacto social

Barby Franco relató en sus redes sociales cómo ocurrieron los hechos mientras viajaba junto a su hija Sara Burlando y la niñera Miriam Alderete. Según la influencer, la sorpresiva maniobra la obligó a frenar en segundos: “En una calle interna del pueblo veo como un camioncito naranja y digo: ‘No creo que se atreva’. Cuando veo que avanza, digo: ‘No, decime que vas a cruzar y te vas a tirar a la banquina o no sé’. Cuando veo que el tipo viene como en contramano mía, dije: ‘No, no, no, no puede ser’, no puede ser, que fueron nada, segundos”.

“Freno una vez cuando dudo si el tipo se iba a mandar o no. Cuando lo veo realmente que se manda, ahí freno con todo y el auto de atrás no llegó a frenar, que es el que nos choca a nosotras, que por suerte no nos hizo nada y por suerte yo no choqué, no lo toqué al que venía andando en contramano y por suerte no toqué el camión, que también pudo haber sido tremendo”

La influencer agradeció a los vecinos de Cañuelas por la asistencia y resaltó la profesionalidad de la policía: “La policía se portó súper. Vinieron a hacer también peritajes... todo muy correcto, como se debe”. Subrayó la utilidad de las cámaras de su Tesla para la identificación del causante. Franco, su hija y la niñera no sufrieron lesiones graves, y solo el ocupante del Corolla debió recibir atención médica menor, según informó el parte oficial.

Franco valoró que “gracias al Tesla se pudo grabar toda la secuencia, se pudo identificar a este hijo de puta que se mandó en contramano”, lo que facilitó la rápida acción de las autoridades.

El Tesla de Barby Franco luego del accidente

Debates y reacciones por la sanción y la seguridad vial

El abogado y esposo de Franco, Fernando Burlando, utilizó sus redes para exigir sanciones más severas para este tipo de infracciones. Burlando calificó la situación como “un arma con forma de volante qué puede destrozar familias” y llamó a reformas urgentes en el Código Penal para este tipo de episodios.

La difusión del caso reavivó el debate público sobre la seguridad vial y la necesidad de rigor en las condenas para conductores que incurren en faltas graves. La medida de inhabilitación preventiva dictada contra Paglioli, basada en la Ley Provincial 13.927, fue señalada como un ejemplo de respuesta estatal frente a hechos de alto impacto social.

El episodio ilustra cómo una imprudencia al volante puede afectar profundamente la vida de varias familias y refuerza la importancia de fortalecer la prevención en el tránsito.