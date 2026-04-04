La inversión extranjera directa en El Salvador suma 474.8 millones de dólares

La Inversión Extranjera Directa en El Salvador alcanzó un máximo en 2025, según cifras oficiales del BCR. (Infobae- Jovani Perez)

El flujo neto de Inversión Extranjera Directa (IED) que recibió El Salvador en 2025 ascendió a USD 474.8 millones, una cifra resultado del informe del Banco Central de Reserva (BCR), autoridad monetaria de El Salvador. Este volumen refleja el balance entre entradas de IED por USD 10,617.9 millones y salidas de IED que alcanzaron USD 10,143.1 millones; se sostiene por la rentabilidad y repatriación de utilidades de empresas internacionales.

La distribución del flujo neto reportado por la BCR indica que la reinversión de utilidades representó USD 661.7 millones, equivalentes al 40% de la rentabilidad neta obtenida por las empresas. Las participaciones de capital sumaron USD 276.3 millones, con USD 208.6 millones destinados a inversiones en inmuebles por parte de inversionistas extranjeros. El año cerró con USD 1,642.8 millones en beneficios para las compañías de IED, monto 16.8% mayor al de 2024 y que arrojó una tasa de rentabilidad de 13.2%, la más alta en los últimos cinco años, de acuerdo con los datos oficiales.

Este saldo se explica, en parte, por el movimiento de recursos entre filiales y casas matrices. El reporte del Banco Central de Reserva precisa que en 2025 un grupo de diez grandes empresas realizó pagos a sus accionistas o casas matrices en el exterior por un total acumulado de USD 6,838 millones, equivalentes al 67% del total de salidas. Estas operaciones obedecen a estrategias financieras para optimizar costos y retribuir utilidades en sectores como información y comunicaciones, industria manufacturera, actividades financieras y de seguros, comercio y transporte.

Foto aérea del edificio del Banco Central de Reserva (BCR) en el Centro de Gobierno de San Salvador. (Foto: Invest El Salvador)

Distribución y dinámica del flujo neto de IED en 2025

La medición de estos flujos responde a transacciones financieras —préstamos, utilidades reinvertidas y aportaciones al capital accionario— entre empresas afiliadas a un mismo grupo internacional. Operaciones entre filiales y terceros no se incluyen en la estadística del Banco Central de Reserva, lo que resalta que el balance de IED es principalmente el resultado de relaciones internas de grupos empresariales extranjeros con presencia en El Salvador.

El crecimiento de la IED tuvo un impacto directo en la rentabilidad de los inversionistas. Los beneficios distribuidos, en particular los dividendos, registraron USD 981.1 millones, cifra que representa un aumento interanual del 6%. Cuatro sectores concentraron el 93% de estos pagos: actividades financieras y de seguros, comercio, electricidad e industria manufacturera, según el BCR.

El volumen negociado en el mercado bursátil de El Salvador sumó USD 6.342 millones en 2025, un incremento del 14% respecto al año anterior. (Cortesía: Monex)

Panamá y Reino Unido lideran el aumento de inversión extranjera en El Salvador

En 2025, el 53% de los países con inversiones en El Salvador incrementaron sus flujos netos de IED frente a 2024. Panamá encabeza el crecimiento con USD 101.2 millones adicionales, lo que supone una expansión del 117%. Reino Unido mostró un alza aún más pronunciada, con USD 69.3 millones y un crecimiento del 1,396%. También se registraron incrementos de Honduras (USD 26.1 millones, aumento del 55%), Corea del Sur (USD 22.5 millones), Colombia y Países Bajos, ambos con USD 16.1 millones, según el Banco Central.

A excepción de Finlandia, todos los países que habían realizado inversiones en 2024 las mantuvieron en 2025. Las principales naciones con presencia activa en el país incluyen Estados Unidos, Panamá, Honduras, México, Colombia, Bermudas, Corea del Sur, Países Bajos, Suiza y Perú.