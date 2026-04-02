Fuerte movimiento turístico en Semana Santa: récord de autos rumbo a la Costa y reservas al tope

Más de 2300 autos ya se movilizaron hacia la Costa Atlántica

Con altos niveles de reservas en todo el país y un flujo vehicular récord hacia la Costa Atlántica, se espera un fuerte movimiento turístico durante el fin de semana largo de Semana Santa.

Según informó el Observatorio Argentino de Turismo de la Cámara Argentina de Turismo, en comparación con 2025, el número de autos en circulación hacia los destinos bonaerenses creció, mientras que los datos relevados anticipan tasas de ocupación que se aproximan al máximo en varios puntos del mapa nacional

Este jueves, más de 2.300 autos por hora avanzaron rumbo a la Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires, una cifra que supera el flujo de 2.100 vehículos registrado durante el mismo día del año pasado, como reportó el Observatorio Argentino de Turismo. Tandil destaca como la localidad más elegida de Buenos Aires, con un 90% de reservas hoteleras confirmadas.

El escenario de alta demanda turística se repite en las principales plazas del país. La ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro, informó niveles de reservas superiores al 80%, de acuerdo a la Dirección Nacional de Calidad Turística, y las autoridades esperan que la ocupación avance hacia el 100% durante el feriado.

Una dinámica similar se observa en el noreste argentino: las reservas en Cataratas del Iguazú —uno de los recursos naturales más reconocidos del turismo nacional e internacional— se ubican por encima del 75%. En los Esteros del Iberá, Corrientes, el nivel de reservas alcanzó el 90 por ciento.

El movimiento intensificado de viajeros también se verifica en Mendoza, otro destino entre los favoritos del fin de semana largo, donde el promedio provincial está por encima del 70% y localidades como San Rafael, Potrerillos y el Gran Mendoza se sitúan entre el 80% y el 85% de plazas reservadas.

En el norte argentino, Catamarca, Jujuy, Salta y Santiago del Estero reportan porcentajes cercanos al 80% y destinos como la Quebrada de Humahuaca en Jujuy marcan el 85% de ocupación, según la Cámara Argentina de Turismo.

La Patagonia mantiene la tendencia: Neuquén y Tierra del Fuego superan el 70% de ocupación proyectada en sus atractivos principales. El Calafate, en Santa Cruz, tiene reservas ya en el 68% de su capacidad.

Córdoba y Santa Fe también presentan un promedio provincial superior al 70%, y la Ciudad de Buenos Aires prevé un comportamiento semejante, con reservas en torno a ese porcentaje.

Cuánto cuesta viajar por el país en Semana Santa

El costo de vacacionar representa uno de los factores centrales en la decisión de viajar. De acuerdo con un informe de la consultora Focus Market, el precio de un paquete turístico nacional para dos personas, que incluye vuelo y hotel, varía entre $923.075 y $2.539.947, dependiendo del destino y el medio de transporte.

Cataratas del Iguazú es uno de los destinos nacionales más elegidos por los viajeros (argentina.gob)

Esta disparidad incide en la elección del traslado: viajar en micro puede generar ahorros de hasta un 38% respecto del avión.

Los viajes familiares cortos en auto, con estadía básica para cuatro personas, parten desde $400.282 para destinos próximos como San Antonio de Areco, de acuerdo a la consultora, que dirige Damián Di Pace. En este sentido, el especialista sostuvo: “Semana Santa suele consolidarse como un fin de semana de turismo de proximidad: destinos nacionales o regionales que permiten maximizar el tiempo en el lugar elegido y minimizar el costo del transporte”.

Para quienes planean una escapada al exterior, los gastos son sensiblemente mayores: el desembolso estimado para Río de Janeiro es de $2.833.939 y para Miami alcanza $5.203.615, cifras sujetas a incrementos interanuales en todos los rubros. El informe señala que la estadía promedio para Semana Santa fue de 3,1 días en 2025 y que la tendencia de 2026 reafirma la preferencia por destinos nacionales debido al equilibrio entre costos y logística.

Entre los cinco destinos argentinos más consultados para Semana Santa 2026 destacan la Costa Atlántica, Puerto Iguazú, Mendoza, Bariloche y el corredor Salta/Jujuy. El costo de un paquete a Puerto Iguazú para dos personas, con vuelo y hotel tres estrellas por cuatro días, asciende a $2.539.947, con un aumento del 33% respecto del año anterior. Para Salta, el valor en avión es de $2.206.270, mientras que Mar del Plata se ubica en $923.075 si el viaje es por aire.

El encarecimiento del combustible complica las escapadas en auto

El informe de Focus Market resalta que los viajes breves en auto, una de las alternativas más buscadas por familias, también experimentaron importantes subas por la escalada del precio de los combustibles. Para un trayecto ida y vuelta a Tigre (32 kilómetros), el gasto en nafta pasó de $5.893 en 2025 a $9.298 en marzo de 2026, lo que implica un alza del 58% en el valor por litro.

El encarecimiento responde, en parte, al aumento internacional del petróleo a raíz del conflicto en Medio Oriente y afecta en particular a quienes priorizan viajes cortos en vehículo propio.

Por ejemplo, los precios para el mismo período de 2026 en auto y alojamiento estándar para familias de cuatro integrantes marcan $679.683 en Delta del Tigre, $424.802 en Luján y $400.282 en San Antonio de Areco. El alza interanual en estos destinos llega al 43% en el costo global de la escapada.