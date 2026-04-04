Con dos nuevas colocaciones, Economía buscará este mes más dólares “locales” para pagar los vencimientos de julio

Un trabajador limpia la puerta del Ministerio de Economía de Argentina, en Buenos Aires, Argentina, el 27 de octubre de 2025. REUTERS/Irina Dambrauskas

El gobierno volverá a aplicar en dos ocasiones, el 15 y el 28 de abril, su política de rastrillar dólares en el mercado local para afrontar los vencimientos en moneda extranjera de mediados de año.

Más aún, la ideal del Tesoro es seguir ofreciendo quincenalmente, cada mes, dos bonos en dólares, AO27 y AO28, licitándolos en el mercado local. Hay entre ellos una diferencia cruclal; el primero vence en octubre de 2027, es decir dentro del plazo de ejercicio del actual gobierno. El segundo un año después, ya durante la gestión del próximo gobierno, sea que lo encabece el presidente Javier Milei, en caso de ser reelecto, u otro de diferente signo político, en cuyo caso se proyecta el llamado, por el propio gobierno, “riesgo kuka”.

El título de mayor plazo se ofreció por primera vez el martes pasado y el resultado no fue muy bueno. En el caso del Bonar 27 (AO27) el monto adjudicado fue de USD 97 millones, con una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 5,12% y una tasa nominal anual (TNA) de 5 por ciento.

El Bonar 2028 (AO28), en cambio, sumó apenas USD 34 millones, con una TIREA de 8,86% y una TNA de 8,52%, un diferencial de tasa notable por tratarse solo de un año más de espera, lo que revela una alta cuota de incertidumbre respecto de la política económica y en particular la política financiera debido a un eventual cambio de gobierno y de orientación política. La licitación no registró sobrantes ni rechazos, ya que las ofertas igualaron el volumen total emitido.

Opción más barata

Si bien el mercado festeja que Economía promueva el desarrollo del mercado de capitales local con los bonos en dólares, la verdadera garantía para cubrir los vencimientos de julio sería el financiamiento internacional. “El trabajo de Fede (por Furiase) en la Secretaría de Finanzas es el de refinanciar al país lo más barato posible. Tenemos opciones más baratas; mientras tengamos estas opciones más baratas, que por ahí el mercado no las sabe, pero se va a enterar en los próximos meses, nosotros vamos a seguir primando lo que es la opción más barata”, aseguró recientemente el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que Economía tiene financiamiento identificado para cubrir los próximos tres vencimientos de capital, que incluye el cupón de julio de este año, de enero y de julio del año que viene por aproximadamente USD 9.000 millones.

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El último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), correspondiente al 25 de marzo, detalló que los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en la entidad ascendían al equivalente de USD 255 millones. Este cálculo surgió de una conversión de $351.899 millones a un tipo de cambio de $1.378,9689 por dólar. El próximo martes 31 de marzo, deberían ingresar los USD 300 millones que se colocaron en la primera subasta y luego los USD 131 millones de la segunda. Lo que haría que aumenten en términos totales a USD 686 millones.

La importancia de las colocaciones en el mercado local se agigantó tras la aparente decisión del gobierno de prescindir del mercado internacional a menos que el riesgo país descienda sustancialmente, algo que no sucedió en los últimos meses y se volvió aún más improbable por el aumento de la incertidumbre económica internacional debido a la guerra en Medio Oriente. Incluso la renuncia de Alejandro Lew, exsecretario de Finanza del equipo de Caputo, fue atribuida a la decisión de desechar una colocación de deuda en el mercado internacional, meses atrás, en un momento de relativa tranqulidad financiera, que sí aprovechó el gobierno de Ecuador para colocar bonos en el mercado internacional. Así las cosas, el foco oficial pasó al mercado local, para captar captar los dólares que los argentinos guardan fuera del sistema, en línea con la orientación de la Ley de Inocencia Fiscal.