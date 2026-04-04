Capturan en Guatemala al último integrante de la estructura criminal “Los Fósforos”

La PNC detuvo en la zona 5 de Quetzaltenango al último miembro prófugo de la estructura criminal “Los Fósforos”./(PNC de Guatemala)

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala reportó la captura del último integrante de la estructura criminal conocida como “Los Fósforos”, una organización sindicada de delitos graves como asesinato y hurto agravado. La detención se realizó la mañana del sábado 4 de abril durante un operativo de seguimiento y vigilancia llevado a cabo por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) en la zona 5 de Quetzaltenango.

El detenido fue identificado como Rodrigo “N”, de 28 años, quien era buscado por su presunta participación en diversos hechos ilícitos cometidos por el grupo criminal en varias zonas del municipio. La aprehensión de Rodrigo “N” representa el cierre de un proceso investigativo de más de un año contra la estructura, que mantenía presencia en las zonas 2, 6 y 11 de Quetzaltenango. Las autoridades señalaron que “Los Fósforos” están directamente vinculados con un homicidio registrado en un auto hotel de la zona 5, además de estar involucrados en múltiples robos y otros delitos.

En la detención, dos agentes de la DEIC escoltaron al capturado, quien vestía una chaqueta azul y pantalón oscuro, con las manos esposadas a la espalda. La aprehensión se realizó en las inmediaciones de una reja metálica y posteriormente el traslado se efectuó frente a las instalaciones del Organismo Judicial de Quetzaltenango, según muestran las imágenes divulgadas por la PNC en sus canales oficiales.

Antecedentes: desarticulación de “Los Fósforos” en 2025

La PNC confirmó que la captura de Rodrigo “N” completa la desarticulación de la estructura, ya que en marzo y mayo de 2025 se había logrado la detención de otros cuatro integrantes por los mismos delitos. Estos operativos, realizados el año pasado, permitieron identificar y capturar a los principales miembros de la banda, quienes enfrentan cargos por asesinato y hurto agravado. Las investigaciones revelaron que el grupo tenía como modus operandi el actuar en distintos puntos de Quetzaltenango, aprovechando la dispersión geográfica en las zonas 2, 6 y 11 para cometer robos y planear ataques selectivos.

Rodrigo “N”, de 28 años, fue arrestado por su presunta implicación en asesinato y hurto agravado./(PNC de Guatemala)

Las autoridades consideran que con esta última detención se logra desmantelar por completo la estructura de “Los Fósforos”, que operaba con violencia y actuaba de manera coordinada para cometer ilícitos en el municipio. Los cuatro integrantes capturados el año pasado fueron puestos a disposición del sistema de justicia y actualmente enfrentan procesos por los delitos que se les imputan. No se han revelado sus identidades por motivos de investigación y seguridad.

La PNC de Guatemala reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y señaló que las acciones contra estructuras criminales continuarán en todo el país. Además, hizo un llamado a la población para denunciar cualquier actividad sospechosa y colaborar con las autoridades en la prevención de delitos.

La detención de Rodrigo “N” fue recibida como un avance en la lucha contra el crimen organizado en Quetzaltenango, una región que en los últimos años ha registrado un aumento en los hechos de violencia asociados a estructuras delictivas. El seguimiento a este caso se mantendrá en los próximos días conforme avancen las diligencias judiciales y se esclarezcan los hechos vinculados a la estructura criminal de “Los Fósforos”.