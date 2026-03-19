Jornada financiera: las acciones argentinas esquivaron la volatilidad global y subieron hasta 6% en Wall Street

Los activos argentinos demostraron resiliencia en un complejo contexto en el exterior.

Las noticias sobre el conflicto bélico en Medio Oriente no le dieron descanso a los mercados internacionales, que en un escenario de alta incertidumbre volvieron a exhibir caídas generalizadas, aunque estas se moderaron en el tramo final de operaciones..

El termómetro lo marcó además el precio del petróleo que irrumpió con fuerte alza por la mañana, para atenuar la tendencia al final. Tras máximos sobre USD 111, el barril de crudo Brent del Mar del Norte para entregar en abril avanzó al cierre 0,8%, a 108,30 dólares. El petróleo ligero de Texas en Nueva York restó 0,8%, a USD 94,66 el barril. El gas natural avanzó 2,3 por ciento.

Los principales indicadores de Wall Street cedieron entre 0,3% y 0,4%, mientras que los índices europeos cayeron hasta 2,8 por ciento.

En contraste, el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un 2,8% en pesos, en los 2.768.681 puntos, apuntalado por los títulos vinculados al sector petrolero. En Nueva York el ADR de YPF ascendió un 5,3% a USD 41,56, mientras que los títulos de Vista Energy progresaron 5,1 por ciento. Encabezaron las ganancias Banco Francés (+6,4%) y Edenor (+6%).

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- cayeron un 0,5% en promedio, con pérdidas más acentuadas para los títulos públicos de mayor duration.

El riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU respecto de sus pares emergentes, llegó a escalar 29 unidades por la mañana, a 632 puntos básicos, un máximo desde el 12 de diciembre, para finalizar con caída de un entero, en los 602 puntos.

Declaraciones del ministro de Economía ayudaron a revertir la baja de la deuda. “Ya contamos con financiamiento para cubrir los próximos tres vencimientos de capital: julio de 2026, enero de 2027 y julio de 2027. Son aproximadamente USD 9.000 millones. No necesitamos acudir al mercado internacional”, aseguró Luis Caputo, en el marco del Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

En ese mismo foro, el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Ricardo Silva, anticipó que el Gobierno argentino trabaja en la creación de un ETF (Exchange Traded Fund o fondo cotizado) que replique el panel de acciones líderes de la Bolsa porteña y pueda cotizar en el exterior, de manera de contar con un instrumento que permita una mayor fluidez de capitales que inviertan en renta variables argentina y aporte mayor volumen a los negocios.

“Los bonos en pesos se desacoplaron de los instrumentos en moneda dura, con los Boncer mostrando una sobre-performance de entre 12% y 15% desde fines de enero, en gran parte impulsada por la fortaleza cambiaria. Sin embargo, la desdolarización comienza a perder impulso, y una mayor sobre-performance requeriría una apreciación adicional de la moneda”, indicó un informe de Adcap Grupo Financiero.

“Recomendamos tomar ganancias en posiciones en pesos y rotar hacia moneda dura, dado que los riesgos a la baja han aumentado (9% en un escenario adverso)”, agregaron desde Adcap.

La decisión de la Reserva Federal de los EE.UU. de mantener las tasas de referencia sin variación le aportó un sostén al dólar respecto de otras monedas y también en relación a las materias primas. En ese sentido, el oro (-4,8%, a USD 4.660,60 la onza) y la plata (-6,3%) descontaron este escenario que no estaba plenamente asumido en la operatoria precedente.

Compras del BCRA y baja de reservas

El mercado de cambios doméstico operó este jueves con un importante volumen de USD 590,6 millones en el segmento de contado.

El dólar mayorista finalizó con un alza marginal de apenas 50 centavos respecto del miércoles, a $1.394,50, para mantener en el recorrido de marzo una baja de 2,50 pesos.

“Desde el comienzo encontró una marcada resistencia: tras alcanzar un máximo intradiario de $1.402 en las primeras operaciones, la oferta comenzó a imponerse, replicando la dinámica vendedora que viene predominando en las últimas ruedas. A partir de allí, el tipo de cambio inició un recorrido descendente y escalonado, presionado por un flujo claramente oferente”, afirmó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“Este comportamiento estuvo acompañado por una fuerte recuperación en el volumen operado, que se incrementó un 51% respecto a la rueda anterior y alcanzó el nivel más alto del mes”, agregó Merino.

El Banco Central estableció para la fecha un límite superior de su régimen de las bandas cambiarias en $1.637,01, lo que dejó al tipo de cambio oficial a 242,51 pesos o un 17,4% de esa banda, la distancia más amplia desde, un máximo desde el 1 de julio del año pasado (18%).

A la vez, la autoridad monetaria encadenó 52 jornadas seguidas con saldo a favor por su intervención cambiaria , pese al contexto de estabilidad financiera.

Este jueves, la entidad sumó USD 132 millones, el mayor monto de marzo, y acumula compras por más de USD 3.600 millones en lo que va del año, pero las reservas internacionales exhibieron su séptima caída consecutiva.

Con un nuevo retroceso de la cotización del oro (-4,8%) y el yuan chino (-0,4%) -que integra los activos- el stock bruto cedió USD 793 millones, a USD 43.702 millones, un mínimo desde el 5 de enero de este año.

El dólar al público quedó ofrecido por cuarto día seguido a $1.415 para la venta en el Banco Nación, para reiterar su precio más bajo desde el 25 de febrero. Por la mañana llegó a estar negociado a $1.420, pero no logró sostener la tendencia debido a la estabilización del tipo de cambio mayorista.

El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.416,66 para la venta y $1.366,10 para la compra.

La cotización blue del dólar descontó cinco pesos o 0,4%, a $1.430 para la venta. Esta cotización informal mantiene un retroceso de 100 pesos o 6,5% en lo que va de 2026.