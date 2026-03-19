Los precios del petróleo vuelven a subir en medio de los ataques en Medio Oriente

La suba de los precios del petróleo Brent y WTI responde a la escalada de tensiones en Oriente Medio debido a ataques de Irán.

Los precios del petróleo volvieron a subir el jueves, impulsados por la intensificación de los ataques de Irán a instalaciones energéticas en Oriente Medio, en respuesta a una ofensiva israelí sobre un campo gasífero relevante para Teherán. El barril de Brent, referencia internacional, llegó a superar los 119 dólares en la mañana, pero cerró en 108,65 dólares, un alza del 1,18%, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) finalizó en 96,14 dólares, tras haber tocado los 100,02 dólares. Estas cifras sitúan el Brent cerca de máximos no vistos desde hace más de tres años y medio, según datos del sector y Reuters.

La escalada militar ha elevado el temor a una interrupción prolongada de la producción petrolera en el Golfo, lo que podría sostener precios elevados y disparar la inflación global. El mercado reaccionó con volatilidad ante el ataque iraní, lo que llevó a Estados Unidos a tomar medidas para ampliar el suministro energético, mientras el presidente Donald Trump busca contener el alza de los combustibles de cara a las elecciones legislativas de noviembre. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó que el gobierno podría levantar pronto las sanciones al petróleo iraní retenido en buques, equivalente a unos 140 millones de barriles, y no descartó nuevas liberaciones de crudo de la Reserva Estratégica estadounidense.

El diferencial entre el WTI y el Brent alcanzó su mayor nivel en once años, mientras que las primas de referencia para Oriente Medio, como Dubái y Omán, llegaron a máximos históricos de aproximadamente 65 dólares por barril. Analistas consultados por Reuters consideran que el retroceso desde los picos de la sesión refleja una mayor confianza del mercado en que el suministro podrá sostenerse.

El barril de Brent cerró a 108,65 dólares y el WTI a 96,14 dólares, cifras que no se registraban desde hace más de tres años.

El impacto sobre los mercados financieros fue inmediato: los principales índices bursátiles registraron caídas pronunciadas. El Nikkei japonés retrocedió 3,4%, el Kospi surcoreano 2,7%, el DAX alemán 2,8% y el FTSE británico 2,3%. En Estados Unidos, las pérdidas fueron más contenidas, con el S&P 500 bajando 0,7% y el Dow Jones Industrial Average cayendo 395 puntos, o 0,9%, mientras que el Nasdaq cedió 0,8%.

El nerviosismo por los precios del petróleo es tal que los mercados financieros comenzaron a considerar la posibilidad de que la Reserva Federal suba las tasas de interés este año, una situación opuesta a la expectativa dominante antes del conflicto, cuando se anticipaban varios recortes. Según datos de CME Group, la probabilidad de una subida de tasas se ubica ahora en 8%, frente al 74% de probabilidades de dos o más recortes hace un mes.

Este giro elevó el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense: el bono a dos años alcanzó su nivel más alto desde el verano, y el bono a diez años subió a 4,28%, frente al 3,97% previo al inicio de la guerra. El alza de los rendimientos ya ha encarecido las tasas hipotecarias y otros créditos, lo que quedó reflejado en la caída de las ventas de viviendas nuevas en enero.

La ofensiva sobre instalaciones energéticas despertó el temor a una interrupción prolongada en la producción petrolera del Golfo.

Los precios de otras materias primas también sufrieron descensos. El oro perdió 5,9% hasta situarse en 4.605,70 dólares por onza, su nivel más bajo desde principios de febrero, y la plata cayó 8,2%. Las acciones de empresas mineras como Newmont y Freeport-McMoRan registraron algunas de las mayores pérdidas en Wall Street.

En el sector tecnológico, Micron Technology cayó 3,4% pese a reportar resultados superiores a lo previsto, devolviendo parte de sus ganancias acumuladas en el año. En contraste, Rivian Automotive subió 1,2% tras anunciar que Uber invertirá hasta 1.250 millones de dólares en la compañía y planea adquirir 10.000 robotaxis autónomos. No obstante, Uber retrocedió 1,6%.

La volatilidad y las medidas adoptadas por gobiernos e instituciones financieras se producen en un contexto de incertidumbre sobre el suministro energético y la política monetaria, mientras el mercado observa atentamente la evolución de la guerra en Oriente Medio y sus repercusiones en la economía global.

(Con información de AP y Reuters)