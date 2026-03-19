Economía

Cómo es el plan de Caputo para pagar los vencimientos de deuda hasta las elecciones presidenciales de 2027

El ministro de Economía ratificó que el Gobierno no acudirá al mercado internacional para refinanciar los compromisos financieros de mediados de 2026 y el próximo año. Cuáles son las alternativas que puso sobre la mesa

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El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que ya tiene los mecanismos para cumplir con el pago de capital de la deuda externa de 2026 y 2027.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reafirmó que el Gobierno no recurrirá a los mercados internacionales para emitir nueva deuda y anticipó que en el corto plazo se presentarán los mecanismos alternativos de financiamiento para afrontar los pagos de la deuda externa hasta las elecciones presidenciales de 2027, más allá de la venta de activos públicos y la colocación de deuda en el mercado local.

Durante su participación en el 21º Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas, Caputo remarcó la importancia de buscar instrumentos que permitan abaratar costos y fortalecer la disciplina fiscal.

El funcionario reiteró que no está en los planes de la administración libertaria acudir al mercado internacional para cubrir vencimientos. “En algún momento pensamos el año pasado, por ahí en noviembre-diciembre. Lo descartamos. Primero, importante aclarar, este es un Gobierno que no toma deuda; tenemos superávit. Por el contrario, hemos cancelado mucha deuda, sobre todo al principio del mandato, cuando no teníamos la opción de refinanciar”, sostuvo e insistió en que la prioridad es emplear fondos propios y opciones menos costosas que la colocación tradicional de bonos en el exterior.

Las opciones que explora Caputo

Caputo detalló que el equipo económico ya tiene identificadas fuentes de financiamiento alternativo para cubrir los próximos tres vencimientos de capital. “El trabajo de Fede (por Furiase) en la Secretaría de Finanzas es el de refinanciar al país lo más barato posible. Tenemos opciones más baratas; mientras tengamos estas opciones más baratas, que por ahí el mercado no las sabe, pero se va a enterar en los próximos meses, nosotros vamos a seguir primando lo que es la opción más barata”, indicó. Añadió que los fondos alcanzan para afrontar los vencimientos de capital de julio de este año, enero y julio del próximo año, por un monto estimado en 9.000 millones de dólares.

El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó un regreso a los mercados internacionales en el corto plazo. REUTERS/Agustín Marcarian

Sobre el costo del financiamiento y el acceso a los mercados, Caputo opinó que el riesgo país actual no refleja las condiciones técnicas. “Si hoy el riesgo país está en un nivel que nosotros consideramos que es exagerado, eso quiere decir que la posición técnica, la relación entre oferta y demanda, no está tan equilibrada como nos gustaría. Tenes que seguir arreglando la economía, estabilizando y, por el otro lado, seguir pagando, y lo podemos hacer porque tenemos alternativas de financiamiento mejores. En el mejor de los mundos, nos financiamos más barato para cancelar deuda más cara, perfecto”, puntualizó.

Por otro lado, Caputo indicó que en 2027 vencerán USD 3.000 millones adicionales de capital con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Más allá de las fuentes que estamos trabajando, lo que vamos a seguir haciendo es desarrollar el mercado local, la venta de activos y estos financiamientos alternativos que por ahora son más baratos que el mercado”, destacó.

Respecto a la relación con el FMI, que actualmente atraviesa la segunda revisión del acuerdo, el jefe de la cartera económica calificó el vínculo como “espectacular” y sostuvo que Argentina no había experimentado una relación similar con el organismo. “Ahí sí hemos ganado un nivel de confianza, sobre todo de ellos a nosotros, el Fondo siempre ha sido más escéptico con Argentina porque tiene historias difíciles”, señaló. “Ellos ponderan mucho la opinión nuestra porque le hemos mostrado con resultados que lo que hemos venido diciendo lo hemos venido haciendo”, afirmó.

La estrategia local

Con el objetivo de afrontar los vencimientos de deuda de julio, Economía ya obtuvo USD 500 millones a través de la colocación del Bonar 2027 (AO27) en las dos últimas licitaciones locales de títulos en pesos y dólares. El equipo económico proyecta reunir USD 2.000 millones mediante este instrumento, destinados a cubrir los compromisos financieros de mitad de año.

El secretario de Finanzas, Federico
El secretario de Finanzas, Federico Furiase, afirmó que el pago del vencimiento de julio está "prácticamente" asegurado.

La emisión contempla un límite máximo de USD 2.000 millones hasta julio. Las subastas se realizarán cada quince días y, luego de la licitación principal, se habilitará una segunda vuelta al día siguiente, en la que se podrán adjudicar hasta USD 100 millones adicionales, respetando el precio de corte de la primera ronda. El bono ofrece un cupón mensual con una tasa nominal anual inferior al 6%, y el valor final se determina en cada subasta.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, informó que Hacienda tiene prácticamente asegurados los fondos en moneda extranjera para afrontar los próximos dos vencimientos relevantes. En declaraciones a la Televisión Pública, Furiase explicó que, además del Bonar 2027, se han gestionado otras opciones de financiamiento que se anunciarán en el corto plazo y con las que se cubrirán los pagos de USD 4.200 millones en julio y el siguiente vencimiento previsto para enero de 2027.

“Con todas estas fuentes de financiamiento que estamos teniendo, prácticamente está cerrado el vencimiento de julio y el de enero del año que viene”, sostuvo durante la entrevista televisiva, ratificando la postura de Luis Caputo.

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