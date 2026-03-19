Economía

El consumo de carne de los argentinos cayó a su nivel más bajo en los últimos 20 años

Mientras la producción se achica y los precios suben por encima de la inflación, en el país se consumen 47,3 kilos por persona, casi 15 menos que dos décadas atrás

Guardar
Mientras el consumo interno sigue
Mientras el consumo interno sigue retrocediendo, la menor oferta de hacienda y el aumento de las exportaciones empujan los precios por encima de la inflación (AP Foto/Tony Gutierrez, archivo)

El consumo de carne vacuna en la Argentina cayó en a su registro más bajo de las últimas dos décadas. De acuerdo con un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), durante los últimos 12 meses (febrero 25-febrero26), el consumo per cápita fue equivalente a 47,3 kilos por año, lo que significó una reducción de alrededor de 1,2 kilos por habitante por año y una baja interanual del 2,5 por ciento.

El número refleja el registro más bajo en dos décadas y profundiza una tendencia descendente que se mantuvo desde el pico de 69,4 kilos, alcanzado en 2008. Este nivel históricamente bajo responde a múltiples factores económicos y productivos, tales como una mayor demanda externa, una menor cantidad de animales que llegan a faena y el arrastre de la sequía de 2022.

Ciccra indicó que estos valores tienen una diferencia de casi 15 kilos por persona comparado con 2005, cuando el indicador rondaba los 62,2 kilos por persona por año.

El consumo de carne vacuna
El consumo de carne vacuna marcó su registro más bajo de las ultimas décadas

El informe también señaló que el consumo doméstico perdió participación en la estructura de destino de la producción nacional. Entre 2011 y 2015, la demanda interna llegó a representar más del 91% de la carne vacuna producida, con un pico de 94,8% en 2014. Sin embargo, desde 2016 hubo una declinación considerable: para 2017 la participación bajó al 83%, cayendo al 68% en 2024. La proyección de Ciccra para 2026 estima un consumo interno equivalente al 72,9% del total producido.

Menos producción, pero más cara

De acuerdo con la entidad, entre enero y febrero de 2026, la producción de carne vacuna sumó 457 mil toneladas res con hueso, lo que representó una contracción de 9,1% frente a igual bimestre de 2025, es decir, 45,5 mil toneladas menos.

El resultado se contrapone con la evolución de los precios. En el mercado de Cañuelas, el valor del animal en pie incrementó un 8,5% en febrero de 2026 respecto al mes anterior, con un ritmo interanual de aumento del 72,7%. De hecho, el kilo vivo mantuvo el mayor precio relativo respecto al índice general de precios mayoristas en 15 años.

En tanto, los precios minoristas relevados por el Indec muestran que los cortes de carne acumularon un alza aproximada del 12% en los dos primeros meses de 2026, el doble que la inflación general que ronda el 6% para ese período.

Esta diferencia se refleja también en el cierre de la oferta. En febrero de 2026, la faena de hacienda vacuna quedó un 10,7% por debajo del mismo mes del año anterior: 924.300 animales procesados en 337 establecimientos. La industria frigorífica registró uno de los niveles de actividad más bajos en cuarenta y siete años para un mes de febrero, ubicándose en el puesto número 37 del ranking histórico elaborado por Ciccra.

La producción cayó más de
La producción cayó más de 9% en el inicio de 2026 y la faena marcó uno de los niveles más bajos para un mes de febrero en casi medio siglo (IPCVA)

Las causas de este descenso son múltiples. La prolongada sequía entre 2021 y 2024, sumada a inundaciones que afectaron zonas clave en 2024 y 2025, forzó la venta anticipada de animales, redujo el stock de madres y deterioró la eficiencia productiva. Esto derivó en una menor zafra de terneros y, por implicancia directa, en una oferta acotada de hacienda para faena. Según Ciccra, el impacto se tradujo en nivel récord para el precio relativo del animal en pie y en incrementos acumulados cercanos al 60% en los últimos cinco meses en cortes monitoreados por el Indec.

Crecen las exportaciones

En contraste, las exportaciones de carne vacuna aumentaron a comienzos de 2026. Los envíos al exterior sumaron 124 mil toneladas res con hueso en los dos primeros meses del año: un alza interanual del 6,6%. En ese mismo lapso, se certificaron 43.600 toneladas peso producto (tn pp), un 13,5% más que en el año anterior, compensando la merma de los embarques a China con ventas superiores a Estados Unidos, Israel, Alemania y Países Bajos.

El valor promedio de exportación de la tonelada peso producto alcanzó USD 7.362, con un aumento del 30% sobre enero de 2025 y un aporte mayor en mercados como Israel, Europa y China. Por su parte, los envíos a Estados Unidos y Brasil mostraron un incremento menor. La mejora del precio internacional, sumada al mayor volumen exportado, permitió que los ingresos por exportaciones crecieran un 47,6% entre enero de 2025 y enero de 2026, según Ciccra, alcanzando USD 321 millones. De este crecimiento, el 63,1% responde a la suba de los precios y el 36,9% al aumento en cantidad exportada.

Temas Relacionados

carneconsumo de carneipcexportacionescarne vacunainflacionúltimas noticias

Últimas Noticias

Inflación de bolsillo: por qué la suba del índice de precios impacta más sobre los sectores de ingresos más bajos

Un informe privado revela disparidades en el impacto inflacionario según el estrato social, debido a la mayor incidencia del gasto en alimentos y en vivienda dentro del presupuesto familiar

Inflación de bolsillo: por qué

El precio del petróleo volvió a subir y el barril cruzó los USD 110 dólares tras los nuevos ataques en Medio Oriente

Los bombardeos iraníes en diversos puntos de la región intensificaron el conflicto lo que disparó el valor del barril. En la Argentina, las naftas ya subieron 9% desde el inicio del conflicto

El precio del petróleo volvió

ANSES: quiénes cobran hoy jueves 19 de marzo de 2026

El organismo previsional detalla los importes actualizados para cada beneficio, el esquema de pagos por terminación de DNI y las condiciones para acceder a los refuerzos y aumentos especiales previstos este mes

ANSES: quiénes cobran hoy jueves

La fuerte caída del oro le juega una mala pasada a las reservas, pese a las continuas compras del Banco Central

Los mercados descuentan que las tasas seguirán altas por la suba del petróleo y perjudican al metal precioso. Ayer el BCRA compró USD 58 millones, pero no alcanzó para compensar

La fuerte caída del oro

No solo crecen las deudas de familias: la morosidad avanza entre empresas y las pymes son las más perjudicadas

Mientras que el incumplimiento en las grandes compañías se mantiene en niveles mínimos, las pymes ya registran una irregularidad del 4% debido a los altos costos financieros y la falta de liquidez. Los sectores más comprometidos

No solo crecen las deudas
DEPORTES
Sorteo de la Copa Libertadores

Sorteo de la Copa Libertadores 2026: hora, bombos, cómo ver en vivo y qué rivales le pueden tocar a Boca Juniors

Escándalo: un jugador de Galatasaray sufrió una grave lesión tras quedar atrapado en un cartel, fue operado de urgencia y el club hará una demanda

Irán no quiere bajarse del Mundial 2026, pero advirtió que boicoteará a Estados Unidos

Revelaron que el Alpine de Franco Colapinto sufrió graves daños tras el choque de Esteban Ocon en el GP de China de F1

“Perder así fue una desgracia”: Marcelo y la herida abierta del 7-1 ante Alemania

TELESHOW
Un antifaz, una clase de

Un antifaz, una clase de yoga y una escena viral: el show de Andrea del Boca y Ca7riel en Gran Hermano

El sugestivo mensaje de Cazzu en medio de la interna entre Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes

Abel Pintos sorprendió al jurado de Es mi sueño al revelar un dato de su infancia: “No es para reírse”

Cristina Alberó habla de Doradas, la obra de Muscari escrita con IA: “Cuando escucho la risa del público, grito gol”

Complot en Gran Hermano: la dura sanción que recibieron los participantes tras ser descubiertos

INFOBAE AMÉRICA

Una mujer murió al estrellarse

Una mujer murió al estrellarse un teleférico en los Alpes suizos: “La cabina volcó varias veces”

Se baten más de 400 récords en medio de una ola de calor histórica que afecta a más de 40 millones de personas en EEUU

Los cubanos usan carbón vegetal como combustible para los automóviles ante la falta de petróleo

Petróleo por represión: Venezuela le pagó a Cuba 63.800 millones de dólares para instalar el terrorismo de Estado

Irán no quiere bajarse del Mundial 2026, pero advirtió que boicoteará a Estados Unidos