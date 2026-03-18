Economía

La Argentina resiste el impacto del conflicto en Medio Oriente: en qué se diferencia de otras crisis

Los activos argentinos repuntaron en la última jornada de la mano de un mejor clima internacional y el riesgo país perforó los 600 puntos básicos. Qué mirarán los inversores este miércoles

Guardar
A contramano de otras crisis,
A contramano de otras crisis, Argentina no registra una fuerte salida de capitales por el conflicto en Medio Oriente. (Fuente: NA)

La Argentina replicó con su comportamiento al de los mercados internacionales. La guerra en Irán ha globalizado más que nunca a los inversores y todos tienen algo en común: saben que sus países padecerán la caída de sus economías y una mayor inflación por la suba del petróleo.

El dólar sigue fuerte contra las monedas del mundo, porque el mercado descuenta que mañana la Reserva Federal mantendrá las tasas en el mismo elevado nivel actual. En Estados Unidos, solo el 31% de los inversores creen que las Bolsas mejorarán entre abril y setiembre. Es una de las medidas más bajas de los últimos años.

En este marco, los inversores locales jugaron el mismo juego que sus colegas del exterior y recompraron los papeles más atrasados entre los que sobresalen los bancos por los balances negativos que presentan ante el aumento de la mora de los deudores. A diferencia de otras crisis, no hay salida de capitales al exterior.

La región tuvo un comportamiento positivo. El índice de países emergentes aumentó 0,6%. La Bolsa de San Pablo subió 0,30 por ciento. El S&P Merval de las acciones líderes subió 2,2% en pesos y 2,7% en dólares. Los papeles más destacados fueron los de Pampa Energía (+4,7%), Cresud y Transportadora Gas del Sur (+4,2%). Los bancos tuvieron leves alzas.

El informe de Matías Cattaruzzi, Senior Equity Analyst de Adcap Grupo Financiero, tomando como referencia el último trimestre de 2025, señala que las empresas de petróleo y gas y las de servicios públicos “volvieron a liderar la temporada de resultados, mientras que los bancos quedaron rezagados”. El reporte también destaca que “el sector industrial se mantuvo más débil en términos generales, con una caída secuencial en volúmenes, pero una mejora interanual”.

En tanto, en el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 423 millones y el dólar mayorista se mantuvo en 1.396 pesos. El Banco Central compró USD 73 millones, pero las reservas bajaron USD 66 millones a USD 44.721 millones por la caída del oro y la suba del dólar frente a las principales monedas del mundo que son parte de las reservas.

En el mercado financiero hubo una caída importante del MEP a $1.417 (-0,5%) y una leve del contado con liquidación (CCL) a $1.479 (-0,3%). El “blue” sumó $10 y cotizó a 1.435 pesos.

Según el informe de la consultora F2 de Andrés Reschini “se aproxima la decisión sobre política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos que tendrá lugar durante la próxima sesión bursátil y luego harán lo propio el Banco Central Europeo, el de Inglaterra y el de Japón. El mercado se encamina a esta serie de anuncios descontando cierta debilidad relativa del dólar frente al resto de las principales monedas del mundo, además de esperar las posturas frente al escenario de guerra en Medio Oriente”.

Las tasas de interés en pesos bajaron, incluidas las de plazo fijo. Las LECAP, bonos con tasa fija, mejoraron su cotización y el rendimiento de la que vence a fin de abril es de 1,96% efectivo mensual, continua en 2,1% hasta fin de octubre y luego se eleva a 2,35 por ciento. Los bonos que ajustan por CER subieron 0,3 por ciento.

Los bonos soberanos recuperaron la mitad de lo que perdieron el día anterior y subieron hasta 0,8% haciendo retroceder 14 unidades (-2,3%) el riesgo país a 587 puntos básicos.

En el exterior las expectativas están ancladas, aguardando la decisión de la Reserva Federal. Creen que las tasas seguirán igual, pero un grupo importante de los Gobernadores que integran el Comité Federal de Mercado Abierto, votarán por un recorte como aconseja el presidente Donald Trump.

En el overnight los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York se mantenían con leves alzas que no superaban 0,25 por ciento. El oro mostraba una leve suba y el petróleo marcaba un retroceso de 1%, tras la subida de 3,5% de ayer. Ninguno de estos indicadores muestra alivio y hoy puede ser una rueda tensa.

Temas Relacionados

Medio OrienteRiesgo paísDólar hoyReservasBanco CentralReserva FederalDonald TrumpTasas de interésÚltimas noticias

Últimas Noticias

Por la suba del petróleo, las exportaciones argentinas podrían superar por primera vez los USD 100.000 millones en 2026

Se espera un fuerte excedente de dólares, que sería capitalizado básicamente por el Banco Central. El CEO de YPF prometió que la nafta no aumentará más de 10% por el aumento del barril

Por la suba del petróleo,

La historia de la decadencia económica argentina: de estar en el top 10 de los países más ricos en 1910 al puesto 88 de hoy

El país pasó de superar a potencias europeas a quedar relegado en la comparación global. El impacto de la inestabilidad fiscal, el estancamiento frente a la región y las claves de las naciones que lograron sostener su prosperidad

La historia de la decadencia

A un mes del cierre de Fate: cómo impactará en el golpeado mercado local el avance descontrolado de los neumáticos chinos en Brasil

La expansión de marcas asiáticas no sólo se aprecia en los automóviles sino también en el mercado de los neumáticos

A un mes del cierre

Créditos Anses 2026: cuáles son los montos y los requisitos que propone un proyecto de ley para reactivar los préstamos

La iniciativa estipula préstamos de hasta 1,5 millones de pesos con un sistema de pago directo a los acreedores para sanear las finanzas de los sectores más vulnerables

Créditos Anses 2026: cuáles son

Boom del “oro verde”: cómo es y quiénes invierten en el proyecto que busca que el país sea un polo productivo del pistacho

Un nuevo perfil de inversores apuesta al fruto en San Juan. Buscan diversificar su capital en un cultivo con alto potencial exportador y demanda global sostenida

Boom del “oro verde”: cómo
DEPORTES
El inquietante marzo que vivió

El inquietante marzo que vivió la selección argentina antes de México 86: una gira pobre y la preocupante reflexión de Maradona

Senegal perdió el mayor premio en la historia de la Copa Africana tras ser descalificado por la CAF: la fortuna que recibió Marruecos

Se completó la fecha 11 del Torneo Apertura: las tablas, todos los goles y el cronograma de la próxima jornada

“Siento vergüenza”: Kudelka disparó contra el plantel tras el 0-5 con Lanús y Sensini renunció como director deportivo de Newell’s

Carlos Tevez fue sondeado desde el exterior: su respuesta ante el interés de un gigante de Brasil y un equipo de la MLS

TELESHOW
Quién es el nuevo líder

Quién es el nuevo líder de Gran Hermano que revolucionó la casa y le sacó el derecho a votar a 11 participantes

Escándalo en Gran Hermano entre Solange y Nazareno: la eliminación de Nick que desató gritos, llanto y acusaciones

La honestidad brutal de Thiago Medina sobre su química sexual con Daniela Celis: “Una que otra vez”

Wanda Nara rompió en llanto al despedir a Maxi López de MasterChef Celebrity: “Estuviste en mi momento más difícil”

La decisión de Nicole Neumann de adoptar un gallo: “No era feliz porque lo maltrataban las gallinas”

INFOBAE AMÉRICA

El OIEA informó que un

El OIEA informó que un proyectil impactó en el recinto de la central nuclear iraní de Bushehr

Werner Herzog, contra la grabación compulsiva con teléfonos móviles: “Guardo las cosas en mi alma y en mi memoria”

La cara oculta de Berlín durante la segunda guerra mundial: arte, fiestas y supervivencia

"Cumbres borrascosas": la novela que viene escandalizando desde el siglo XIX, ahora en versión abreviada

El dictador Miguel Díaz-Canel respondió las advertencias de Donald Trump y afirmó que Cuba tendrá una “resistencia inexpugnable”