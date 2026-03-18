La Argentina resiste el impacto del conflicto en Medio Oriente: en qué se diferencia de otras crisis

A contramano de otras crisis, Argentina no registra una fuerte salida de capitales por el conflicto en Medio Oriente. (Fuente: NA)

La Argentina replicó con su comportamiento al de los mercados internacionales. La guerra en Irán ha globalizado más que nunca a los inversores y todos tienen algo en común: saben que sus países padecerán la caída de sus economías y una mayor inflación por la suba del petróleo.

El dólar sigue fuerte contra las monedas del mundo, porque el mercado descuenta que mañana la Reserva Federal mantendrá las tasas en el mismo elevado nivel actual. En Estados Unidos, solo el 31% de los inversores creen que las Bolsas mejorarán entre abril y setiembre. Es una de las medidas más bajas de los últimos años.

En este marco, los inversores locales jugaron el mismo juego que sus colegas del exterior y recompraron los papeles más atrasados entre los que sobresalen los bancos por los balances negativos que presentan ante el aumento de la mora de los deudores. A diferencia de otras crisis, no hay salida de capitales al exterior.

La región tuvo un comportamiento positivo. El índice de países emergentes aumentó 0,6%. La Bolsa de San Pablo subió 0,30 por ciento. El S&P Merval de las acciones líderes subió 2,2% en pesos y 2,7% en dólares. Los papeles más destacados fueron los de Pampa Energía (+4,7%), Cresud y Transportadora Gas del Sur (+4,2%). Los bancos tuvieron leves alzas.

El informe de Matías Cattaruzzi, Senior Equity Analyst de Adcap Grupo Financiero, tomando como referencia el último trimestre de 2025, señala que las empresas de petróleo y gas y las de servicios públicos “volvieron a liderar la temporada de resultados, mientras que los bancos quedaron rezagados”. El reporte también destaca que “el sector industrial se mantuvo más débil en términos generales, con una caída secuencial en volúmenes, pero una mejora interanual”.

En tanto, en el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 423 millones y el dólar mayorista se mantuvo en 1.396 pesos. El Banco Central compró USD 73 millones, pero las reservas bajaron USD 66 millones a USD 44.721 millones por la caída del oro y la suba del dólar frente a las principales monedas del mundo que son parte de las reservas.

En el mercado financiero hubo una caída importante del MEP a $1.417 (-0,5%) y una leve del contado con liquidación (CCL) a $1.479 (-0,3%). El “blue” sumó $10 y cotizó a 1.435 pesos.

Según el informe de la consultora F2 de Andrés Reschini “se aproxima la decisión sobre política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos que tendrá lugar durante la próxima sesión bursátil y luego harán lo propio el Banco Central Europeo, el de Inglaterra y el de Japón. El mercado se encamina a esta serie de anuncios descontando cierta debilidad relativa del dólar frente al resto de las principales monedas del mundo, además de esperar las posturas frente al escenario de guerra en Medio Oriente”.

Las tasas de interés en pesos bajaron, incluidas las de plazo fijo. Las LECAP, bonos con tasa fija, mejoraron su cotización y el rendimiento de la que vence a fin de abril es de 1,96% efectivo mensual, continua en 2,1% hasta fin de octubre y luego se eleva a 2,35 por ciento. Los bonos que ajustan por CER subieron 0,3 por ciento.

Los bonos soberanos recuperaron la mitad de lo que perdieron el día anterior y subieron hasta 0,8% haciendo retroceder 14 unidades (-2,3%) el riesgo país a 587 puntos básicos.

En el exterior las expectativas están ancladas, aguardando la decisión de la Reserva Federal. Creen que las tasas seguirán igual, pero un grupo importante de los Gobernadores que integran el Comité Federal de Mercado Abierto, votarán por un recorte como aconseja el presidente Donald Trump.

En el overnight los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York se mantenían con leves alzas que no superaban 0,25 por ciento. El oro mostraba una leve suba y el petróleo marcaba un retroceso de 1%, tras la subida de 3,5% de ayer. Ninguno de estos indicadores muestra alivio y hoy puede ser una rueda tensa.