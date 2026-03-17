Economía

Con Medio Oriente en el foco global, el sector energético destaca que Argentina quedó “muy bien parada” por Vaca Muerta

Con proyectos de infraestructura en marcha, la industria avanza en el salto exportador de petróleo y GNL, impulsado por el desarrollo de la formación geológica

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Pablo Bizzotto, CEO de Phoenix
Pablo Bizzotto, CEO de Phoenix Global Resources; Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén; Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro (IEFA Latam Forum)

En un contexto internacional en el que la energía ocupa el centro de la escena por el conflicto en Medio Oriente, referentes de la industria energética argentina destacaron que el país quedó “muy bien parado” gracias al desarrollo de Vaca Muerta. Es que la Argentina, que hasta hace pocos años dependía de importaciones para abastecer su demanda interna, revirtió esa tendencia y actualmente no solo se autoabastece, sino que ya comenzó a exportar el excedente, lo que modifica su posición frente al mundo.

Durante el IEFA LatAm Forum (Foro Económico Internacional de las Américas), que se realizó este martes en Buenos Aires, los principales actores del sector resaltaron la transformación estructural que atraviesa la matriz energética nacional.

Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, afirmó: “Por suerte tenemos Vaca Muerta, porque nos agarra en otra situación. Imaginemos si no estuviera, con el precio del GNL y los barcos que habría que importar. Argentina llegó a importar 80 barcos; este año importará 20. Nos agarra bien parados”.

El ejecutivo consideró, además, que la coyuntura internacional, marcada por precios elevados del barril de petróleo, es transitoria, pero subrayó: “La oportunidad es extraordinaria. Argentina es un país libre de conflictos, con un potencial enorme, con un Vaca Muerta que está creciendo”.

Rolando Figueroa, Gobernador de Neuquén,
Rolando Figueroa, Gobernador de Neuquén, en el IEFA Latam Forum (IEFA Latam Forum)

Por su parte, el CEO de Phoenix Global Resources, Pablo Bizzotto, sostuvo que el caso de Vaca Muerta “es un ejemplo de lo que es una política de Estado. Va a ser el caso testigo de los próximos años acerca de cómo replicar un caso exitoso en donde todos los jugadores se alinean atrás de una oportunidad”. Bizzotto remarcó que, desde el inicio, la calidad del reservorio nunca estuvo en duda y que la industria logró mantener continuidad más allá de los cambios de gobierno.

El ejecutivo consideró que para consolidar el salto exportador resulta fundamental reducir el riesgo país: “Lo que falta terminar es el desriskeo del país. Más allá de que se avanzó significativamente, es muy necesario para que podamos dar el próximo salto”.

También valoró las mejoras recientes en el acceso a equipos y tecnología: “En los últimos dos años dejamos de tener problemas con las importaciones y con reemplazo de partes. Hoy los contratistas están trayendo más sets de fractura, más equipamiento, invierten más agresivamente y eso obviamente surge como resultado de lo que se ve del país”.

Desde el sector público, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, enfatizó que el verdadero diferencial de Vaca Muerta no reside solo en la geología, sino en la capacidad de articular un desarrollo sostenible en la región. “Muchos hablan de Vaca Muerta y piensan que es una lámpara de Aladino que uno frota y sale riqueza. Vaca Muerta es simplemente una roca; esa roca está en muchos otros lugares de la Argentina, con muchos nombres. Lo diferente es que en Neuquén, pudimos construir la posibilidad de tener un proyecto de desarrollo, con empresas grandes, chicas y pymes neuquinas”.

Figueroa señaló el impacto de incentivos fiscales y el diseño de reglas claras, tras la extensión y ampliación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI): “Eso nos hace mucho más competitivos”.

Pablo Bizzotto, CEO de
Pablo Bizzotto, CEO de Phoenix Global Resources (IEFA Latam Forum)

El mandatario describió el cambio de paradigma que atraviesa la industria energética nacional: “Pasamos del paradigma de la escasez, en el que parecía que nos íbamos quedar sin gas y sin petróleo y que el gas lo teníamos que cuidar para nosotros, a un paradigma de la abundancia en el que si no extraemos cierta cantidad de gas y petróleo en cierta cantidad de años, lo vamos a perder”.

El gobernador anticipó, además, que la nueva etapa para la cuenca implica la integración a los mercados globales, con proyectos de infraestructura destinados a exportar tanto petróleo como GNL. “Ya estamos construyendo toda la infraestructura necesaria desde los estados y la industria privada”, reveló.

Por su parte, Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, destacó la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y el sector privado. “Vemos una asociación de las distintas compañías en la industria que están llevando adelante proyectos estratégicos que terminan en una Argentina exportadora a nivel mundial de gas y de petróleo”. El mandatario provincial remarcó que Vaca Muerta “no es un proyecto, sino una realidad. Ya hay proyectos concretos de exportación en la provincia. Río Negro va a ser el hub exportador de LNG y petróleo de América Latina”.

Entre las obras en marcha, Weretilneck mencionó el avance del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, con un progreso del 55% y previsto para comenzar a exportar en el primer cuatrimestre del próximo año. También se resaltó el avance de Southern Energy, el proyecto de LNG liderado por PAE, junto con YPF, Pampa Energía, Golar Harbour, que prevé la entrada en producción en 2027 con la llegada del primer barco.

Además, mencionó el proyecto ARG LNG, liderado por YPF junto con ENI, y la existencia de USD 18.300 millones de dólares ya garantizados en inversiones para Río Negro vinculadas a Vaca Muerta.

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