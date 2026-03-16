Lanzaron un plan de retiros voluntarios en Anses: abonan hasta $80 millones en un pago

Quienes adhieran al programa no podrán reincorporarse al Estado nacional durante cinco años bajo ninguna modalidad

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) implementó un plan de retiros voluntarios dirigido a sus trabajadores permanentes con al menos dos años de antigüedad. Esta medida, oficializada mediante la Resolución 68/2026, se inscribe en el contexto de la política de reducción del empleo público que impulsa el gobierno de Javier Milei y forma parte de la reorganización estatal que respalda la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública junto con la Secretaría de Hacienda.

La decisión surgió tras un proceso administrativo que incluyó evaluaciones presupuestarias, jurídicas y la adecuación a la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y el Convenio Colectivo de Trabajo de Anses N° 305/98 “E”. El objetivo central consiste en disminuir la planta permanente del sector público, optimizando recursos y ajustando la estructura de la entidad encargada de la seguridad social en Argentina.

El programa, denominado Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), permite a los empleados desvincularse del organismo a través de un acuerdo mutuo, que debe formalizarse ante la autoridad administrativa del trabajo. Este régimen establece una gratificación extraordinaria como incentivo principal, que puede alcanzar hasta $80 millones en una sola cuota, dependiendo de los años de servicio y la remuneración mensual habitual del trabajador.

Para acceder al plan, los trabajadores deben cumplir con un mínimo de dos años de antigüedad y pertenecer a la planta permanente de Anses. La Dirección General de Recursos Humanos del organismo asume la responsabilidad de implementar el proceso, aprobar los modelos de acuerdos de desvinculación y garantizar que cada trámite se formalice ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria.

El régimen detalla las exclusiones específicas. No pueden adherirse quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, aquellos que enfrenten procedimientos disciplinarios, empleados que hayan iniciado su trámite jubilatorio o presentado su renuncia, personal mayor de 62 años, ni agentes con litigios laborales pendientes, salvo que desistan expresamente de los mismos. Además, los trabajadores que ocupen cargos sindicales deben renunciar a esa representación y a la tutela sindical para ser admitidos en el plan.

El plazo para adherirse al régimen vence el 5 de abril. Los empleados que se encuentren de licencia anual o por maternidad pueden postergar la firma del acuerdo hasta el fin de su licencia. La adhesión implica la extinción definitiva del vínculo laboral por mutuo acuerdo y el trabajador debe declarar no tener reclamos pendientes contra el organismo, condición indispensable para concretar la desvinculación.

El plan de retiros voluntarios de Anses establece un pago extraordinario de hasta $80 millones para empleados con más de dos años de antigüedad

La compensación extraordinaria establecida equivale al 90% del salario bruto mensual por cada año de antigüedad, con un tope máximo de 24 sueldos. Si la suma total a percibir no supera los $80 millones, el pago se efectúa en una sola cuota. Cuando el monto excede ese límite, la gratificación se abona en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Los acuerdos resultantes de este régimen requieren homologación y asesoramiento letrado obligatorio, garantizando la validez legal del proceso y la transparencia en la extinción laboral. Los representantes de Anses ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria son los encargados de formalizar las extinciones laborales, lo que refuerza el marco normativo y administrativo del plan.

La restricción para reincorporarse a la administración pública nacional constituye una de las condiciones más estrictas del programa. Quienes acepten el retiro voluntario no podrán reingresar a ningún organismo estatal nacional bajo ninguna modalidad de contratación durante un período de cinco años. Esta disposición pretende desalentar la utilización del beneficio como mecanismo transitorio y consolidar la reducción de la nómina estatal.

La medida se enmarca en un proceso más amplio de recortes en organismos públicos. El cronograma oficial ubica al 21 de marzo como una fecha relevante para avanzar en una nueva etapa de reducción de cargos, en la que se prevé que al menos 5.000 puestos queden vacantes. Esta política responde a la estrategia integral del gobierno nacional de achicar el gasto público y reorganizar estructuras estatales con énfasis en la eficiencia y el control presupuestario.

El plan de retiros voluntarios fue diseñado tras un análisis conjunto de las áreas técnicas y administrativas de Anses, en consulta con la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, así como la Secretaría de Hacienda. La elaboración del régimen contempló tanto los aspectos presupuestarios como los requerimientos legales, para asegurar su encuadre normativo y la viabilidad operativa.

El proceso de adhesión exige la manifestación expresa de la voluntad de desvinculación por parte del trabajador y la aceptación formal del organismo. Cada acuerdo debe documentarse y firmarse ante la autoridad administrativa laboral, con la intervención obligatoria de un asesor legal, garantizando la protección de los derechos de ambas partes.

El plazo para solicitar la desvinculación vence el 5 de abril, con exclusiones estrictas para casos disciplinarios y penales

Las exclusiones previstas buscan evitar que personas con causas penales, conflictos laborales activos o situaciones incompatibles puedan beneficiarse de la gratificación. La renuncia a la tutela sindical para quienes tengan representación gremial constituye otra condición ineludible, reforzando la intención de evitar privilegios o excepciones en la aplicación del régimen.

La gratificación extraordinaria representa un incentivo económico relevante para quienes opten por la desvinculación, especialmente para los empleados con mayor antigüedad y salarios más altos. El tope de hasta 24 sueldos y la posibilidad de percibir hasta $80 millones en una sola cuota marcan el carácter excepcional del plan dentro del marco de políticas estatales de reducción de personal.

La Dirección General de Recursos Humanos de Anses tiene la facultad de aprobar los modelos de acuerdos de desvinculación y supervisar la correcta ejecución de los trámites. El organismo habilitó la representación ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria para formalizar los acuerdos y garantizar el cumplimiento de todas las condiciones legales.

El programa excluye a quienes hayan iniciado el trámite jubilatorio o hayan presentado su renuncia, así como al personal mayor de 62 años. De igual modo, los agentes con litigios laborales pendientes solo pueden acceder si desisten explícitamente de sus reclamos. Estas restricciones buscan acotar el universo de beneficiarios y enfocar el plan en la reducción efectiva de la dotación activa.

La medida se suma a otras iniciativas de transformación y modernización del Estado, impulsadas desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y la Secretaría de Hacienda intervinieron en la elaboración y supervisión del régimen, asegurando su alineación con los objetivos de racionalización del gasto y eficiencia administrativa.

El control sobre el regreso al sector público nacional durante cinco años se configura como una barrera adicional que distingue este plan de otros esquemas de retiro voluntario implementados previamente en la administración pública argentina. La prohibición de reincorporación alcanza a todas las modalidades de contratación, incluyendo eventuales, temporarias y contratos de locación de servicios.

El plazo de adhesión, que finaliza el 5 de abril, coincide con el calendario de recortes en organismos públicos. El 21 de marzo se presenta como un hito para la implementación de nuevas medidas, incluyendo la reducción estimada de al menos 5.000 puestos en el sector estatal. La estrategia oficial espera que el plan de retiros voluntarios contribuya a la reestructuración y disminución del gasto, manteniendo la cobertura y operatividad de los servicios esenciales.

La documentación que rige el plan detalla que la compensación se calcula sobre los conceptos mensuales habituales del salario bruto y establece el pago en una o dos cuotas, según el monto a percibir. Los acuerdos requieren la homologación ante la autoridad administrativa laboral, lo que otorga seguridad jurídica tanto para los trabajadores como para el organismo.

El régimen de retiros voluntarios de Anses se inscribe como una herramienta central en la política de ajuste y modernización estatal que lleva adelante el Poder Ejecutivo, dentro de los márgenes legales y con control administrativo reforzado. La posibilidad de acceso al beneficio para el personal de Anses se mantiene restringida a las condiciones definidas en la resolución y su anexo, mientras la administración nacional avanza con su agenda de reorganización y reducción del empleo público.