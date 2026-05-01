Guatemala: Presidente Arévalo concluye entrevistas con candidatos a Fiscal General

Tras reunirse con Néctor Guilebaldo de León, el presidente Bernardo Arévalo concluye las entrevistas personales con los seis candidatos a Fiscal General de Guatemala para el período 2026-2030. (Cortesía: Bernardo Arévalo)

El proceso de selección del nuevo Fiscal General de Guatemala dio un paso decisivo este jueves, cuando el presidente Bernardo Arévalo concluyó la ronda de entrevistas con los seis candidatos incluidos en la nómina final. La última jornada se desarrolló en el Palacio Nacional de la Cultura, donde el mandatario recibió a Julio César Rivera Clavería y a Néctor Guilebaldo de León Ramírez, completando así la serie de encuentros privados que marcan una etapa crucial en la designación del próximo Jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030.

Las entrevistas, que se extendieron desde el martes, permitieron al presidente guatemalteco escuchar de primera mano las propuestas y visiones de los postulantes.

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Rivera Clavería, uno de los candidatos entrevistados en la última jornada, calificó como positiva la reunión y destacó que tuvo la oportunidad de presentar su plan de trabajo ante el jefe del Ejecutivo. “Fue una magnífica entrevista con el presidente sobre el plan de trabajo, les puedo decir que fue una entrevista muy positiva, agradezco la invitación porque él está interesado en los cambios del Ministerio Público. Todo lo que hablamos fue sobre el plan de trabajo”, mencionó el candidato.

Julio César Rivera Clavería presenta un plan orientado a fortalecer la justicia y los desafíos del Ministerio Público ante el presidente Arévalo. (Cortesía: Bernardo Arévalo)

Posteriormente, fue le turno de De León Ramírez para ingresar al pleno. A su salida señaló: “Hoy hay que hacer las cosas mejor que ayer”.

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La conclusión de las entrevistas marca el cierre de una etapa central dentro del mecanismo de selección, que incluye además una fase de impugnaciones en la que se revisan posibles objeciones a las candidaturas. Según lo estipulado por la ley, tras finalizar el periodo de impugnaciones, el Ejecutivo deberá analizar los perfiles y tomar la decisión final sobre quién asumirá la conducción del Ministerio Público para los próximos cuatro años.

Expectativa ciudadana y reclamos de transparencia en la elección del Fiscal General

La ciudadanía y diversas organizaciones (nacionales como internacionales) han seguido de cerca el proceso, subrayando la importancia de contar con un Fiscal General comprometido con la transparencia y la independencia de poderes. El nombramiento reviste especial relevancia en el contexto de los desafíos que enfrenta el sistema de justicia, entre ellos el combate a la impunidad y la persecución de delitos de alto impacto.

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En sus redes sociales, el presidente Arévalo expresó: “Hoy concluimos la fase de entrevistas con los seis candidatos a Fiscal General. Este proceso ha sido transparente y enfocado en la búsqueda de un liderazgo comprometido con la justicia y el Estado de derecho. La decisión que tomaremos será en beneficio del país y de su institucionalidad”.

El proceso de revisión y selección permite avanzar formalmente hacia la designación del nuevo titular del Ministerio Público en Guatemala. (Cortesía: Imagen Ilustrativa de Infobae)

El mandatario insistió en que la selección del próximo jefe del Ministerio Público obedecerá a criterios de idoneidad, experiencia y compromiso con los valores democráticos. “Nuestro objetivo es garantizar que el Ministerio Público se mantenga como una institución independiente, capaz de enfrentar los retos que demanda la sociedad guatemalteca”, puntualizó.

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En la primera jornada, realizada el martes, el Arévalo sostuvo encuentros con Gabriel Estuardo García Luna y Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos. Mientras que en la segunda, el líder del Ejecutivo se reunió con Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio

El próximo 17 de mayo de 2026 es la fecha en la que tomará posesión el nuevo funcionario.

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