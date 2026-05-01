Honduras

Déficit en la producción de frijol obliga a Honduras a importar el grano desde Nicaragua

Honduras enfrenta un déficit cercano al millón de quintales de frijol, lo que ha incrementado su dependencia de las importaciones desde Nicaragua para cubrir la demanda nacional del grano básico.

Guardar
La producción de frijol en Honduras ha caído significativamente, generando un déficit cercano al millón de quintales (FOTO: SDE Honduras)
La producción de frijol en Honduras ha caído significativamente, generando un déficit cercano al millón de quintales (FOTO: SDE Honduras)

La producción de frijol en Honduras ha registrado una caída significativa en los últimos años, generando un déficit que obliga al país a depender cada vez más de las importaciones, principalmente desde Nicaragua, para cubrir la demanda interna.

De acuerdo con datos del sector agrícola, el país ha dejado de producir cerca de un millón de quintales del grano básico, una situación que ha impactado directamente en el abastecimiento nacional y en la estabilidad del mercado.

PUBLICIDAD

El integrante del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras, Darwin Cálix, explicó que el consumo anual de frijol en el país ronda los 2.6 millones de quintales, mientras que la producción local apenas alcanza entre 1.5 y 1.6 millones de quintales.

Esta brecha ha sido cubierta mediante la importación del grano desde Nicaragua, que actualmente domina el mercado hondureño.

PUBLICIDAD

“Hemos dejado de producir alrededor de un millón de quintales de frijol en este periodo, pero el abastecimiento se ha mantenido porque se compra a Nicaragua”, señaló.

Agricultores señalan la falta de incentivos como uno de los principales problemas del sector. (FOTO: Proceso Digital)
Agricultores señalan la falta de incentivos como uno de los principales problemas del sector. (FOTO: Proceso Digital)

El incremento en las importaciones responde a múltiples factores, entre ellos la falta de incentivos para los productores nacionales, quienes enfrentan limitaciones económicas, técnicas y climáticas que dificultan mantener o aumentar su producción.

Según representantes del sector campesino, uno de los principales problemas es la ausencia de políticas públicas sostenidas que impulsen al pequeño productor, lo que ha generado un desplazamiento progresivo del grano nacional frente al producto extranjero.

Actualmente, el frijol nicaragüense se encuentra ampliamente distribuido en distintas regiones del país, desde el oriente hasta el occidente, pasando por la zona central, lo que evidencia el nivel de dependencia del mercado hondureño.

“En este momento Nicaragua está en cosecha, y por donde se vea hay frijol nicaragüense”, afirmó Cálix.

Además de la disponibilidad, el producto importado presenta características que lo hacen competitivo en el mercado, como su rendimiento y menor tiempo de cocción, factores que influyen en la preferencia de los consumidores.

El abastecimiento también se vincula a las reservas estratégicas del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, entidad encargada de garantizar la disponibilidad de granos básicos en el país.

No obstante, expertos advierten que la dependencia de importaciones puede representar un riesgo para la seguridad alimentaria a largo plazo, especialmente ante posibles variaciones en los precios internacionales o restricciones comerciales.

El frijol nicaragüense domina actualmente el mercado hondureño debido a la alta demanda. (FOTO: Blogs UNAH)
El frijol nicaragüense domina actualmente el mercado hondureño debido a la alta demanda. (FOTO: Blogs UNAH)

El sector agrícola hondureño ha insistido en la necesidad de fortalecer la producción nacional mediante incentivos, financiamiento, acceso a insumos y asistencia técnica, con el fin de recuperar la autosuficiencia en la producción de frijol.

Asimismo, se ha destacado la importancia de apoyar los ciclos de siembra, especialmente la postrera y la siembra tardía, que representan una parte significativa de la producción nacional.

La situación actual refleja los desafíos estructurales que enfrenta el agro hondureño, donde la falta de apoyo sostenido ha limitado el crecimiento del sector y ha incrementado la dependencia externa.

En este contexto, el debate sobre la soberanía alimentaria vuelve a cobrar relevancia, en medio de un escenario donde el país depende cada vez más de la producción extranjera para garantizar el consumo interno.

Temas Relacionados

Frijol HondurasProducción agrícolaNicaragua frijol

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador: sujeto fue condenado por realizar compras con tarjeta de crédito hurtada

Ramírez González se salva del encierro tras asistir a terapia y devolver el dinero defraudado, marcando un precedente en cómo la justicia aborda ahora los delitos tecnológicos en El Salvador

El Salvador: sujeto fue condenado por realizar compras con tarjeta de crédito hurtada

Panamá construye nuevo Hospital del Niño, a un costo de $705.8 millones

La obra muestra un avance de 55.17% en su torre principal, que será entregada en diciembre de 2027

Panamá construye nuevo Hospital del Niño, a un costo de $705.8 millones

Estudiante costarricense Sebastián Meléndez hará una pasantía en el mayor laboratorio científico del mundo

La oportunidad permitirá al universitario integrarse durante dos meses a proyectos internacionales de investigación y tecnología, acompañado por expertos de reconocimiento global en la frontera entre Francia y Suiza

Estudiante costarricense Sebastián Meléndez hará una pasantía en el mayor laboratorio científico del mundo

Banco Mundial aprueba $60 millones para mejorar sistema catastral panameño

Hoy día solo un 36 % del territorio nacional cuenta con información catastral, desactualizada en su mayoría

Banco Mundial aprueba $60 millones para mejorar sistema catastral panameño

El Borrego sorprende en el Zoológico La Aurora y cautiva a familias guatemaltecas

Las redes sociales del parque y del propio creador evidenciaron la interacción entre el visitante y los asistentes, así como su interés por difundir información acerca del cuidado y preservación de las distintas especies alojadas en el recinto

El Borrego sorprende en el Zoológico La Aurora y cautiva a familias guatemaltecas

TECNO

Qué significa la letra “D” y por qué no existe en los autos manuales

Qué significa la letra “D” y por qué no existe en los autos manuales

Google lanza Fuentes Preferidas para que elijas tú qué noticias ver y cuáles no

Así puedes desactivar la inteligencia artificial en tu Galaxy

La IA no mejora la atención al cliente sola: el factor que las empresas están ignorando

OpenAI se toma en serio la seguridad de las cuentas de ChatGPT: ahora incluirá llaves de seguridad físicas

ENTRETENIMIENTO

Este es el top 10 de los K-dramas y shows más populares de Netflix en Corea del Sur de esta semana

Este es el top 10 de los K-dramas y shows más populares de Netflix en Corea del Sur de esta semana

Emily Blunt recibe críticas por aconsejar a sus fans sobre dejar el trabajo si no son felices

Meryl Streep, a los 76: el regreso de un ícono y su filosofía de cuidado

‘The Crown’ tendrá una precuela: así será el nuevo proyecto de Netflix

‘Yellowstone’: este es la fortuna que el elenco principal de la serie ha logrado

MUNDO

Irán amenazó con “golpes dolorosos” si Estados Unidos retoma los ataques

Irán amenazó con “golpes dolorosos” si Estados Unidos retoma los ataques

El grupo terrorista Hezbollah incorporó drones con fibra óptica que eluden las defensas y golpean el norte de Israel

Tras las críticas de Donald Trump, Alemania exigió al régimen de Irán que renuncie a desarrollar una bomba nuclear

El petróleo mantiene ganancias semanales mientras Trump dice que el bloqueo a Irán está funcionando

Israel no descarta nuevos ataques contra Irán mientras las negociaciones con Washington siguen estancadas