El Salvador: sujeto fue condenado por realizar compras con tarjeta de crédito hurtada

Las autoridades determinaron que, además del monitoreo judicial regular, el sancionado devolverá la totalidad del monto defraudado y adoptará pautas de conducta, entre ellas un proceso de rehabilitación emocional obligatorio (Foto cortesía Centros Judiciales)

Jonathan Eliseo Ramírez González recibió una sentencia condenatoria de tres años de prisión por su vinculación en delitos de hurto por medios informáticos y obtención indebida de bienes mediante tarjetas inteligentes, según resolvió el Juzgado Tercero de Paz de Santa Tecla, informó el tribunal.

El proceso, que contempló un procedimiento abreviado, resultó en la confesión del imputado y en la devolución a la víctima de $4,767 como reparación civil, según informó este jueves el portal de Centros Judiciales de El Salvador.

PUBLICIDAD

La resolución judicial incorpora la suspensión condicional de la ejecución de la pena, lo que permite a Ramírez González continuar en libertad. Esta medida exige el cumplimiento de reglas de conducta estrictas: tratamiento psicológico, abstinencia de drogas y prohibición expresa de acercamiento a la víctima directa del perjuicio.

El expediente sostiene que la mañana del 23 de junio de 2025 el acusado utilizó una tarjeta de crédito ajena para adquirir dos teléfonos celulares en un comercio ubicado en Ciudad Merliot. La maniobra, catalogada judicialmente como hurto por medios tecnológicos, ha sido documentada con la recuperación íntegra del monto defraudado.

PUBLICIDAD

Obligaciones del sentenciado y otros casos

El Juzgado de Vigilancia y Ejecución de la Pena controlará el cumplimiento de las condiciones impuestas a Ramírez González. La vigilancia incluye la verificación periódica de la asistencia a tratamiento psicológico y la supervisión sobre el consumo de drogas, así como la salvaguarda de la integridad de la persona ofendida, dado el mandato de no proximidad.

Un proceso judicial poco común finaliza con un castigo atípico lejos de la reclusión directa, tras investigaciones en compras fraudulentas en Ciudad Merliot (Foto cortesía Centros Judiciales/ imagen de referencia)

Este caso establece un precedente para la aplicación expedita del procedimiento abreviado en delitos tecnológicos y la restitución de bienes adquiridos de manera fraudulenta. En esta ocasión, la reparación civil fue integral y quedó saldada antes de la resolución final, lo que habilitó la atenuación de la respuesta penal.

PUBLICIDAD

La decisión vincula a Ramírez González en un régimen de libertad vigilada, bajo la potestad del sistema judicial para elevar el nivel de exigencia si se detecta alguna transgresión durante el periodo dispuesto.

Este jueves, también informó Centros Judiciales que se autorizó la conciliación entre dos sujetos en un caso de receptación ocurrido tras el hurto de herramientas industriales valoradas en $2,273 el 11 de abril de 2026.

PUBLICIDAD

La mayor parte de las herramientas fue localizada durante el registro realizado por las autoridades, entre ellas un equipo de soldadura, un rotomartillo, una pulidora, dos taladros y una careta para soldar. El hecho se originó en el caserío Conchagua, en el cantón Las Piedras, cuando la víctima descubrió que las cadenas de seguridad de su bodega habían sido cortadas y denunció la sustracción del lote de herramientas.

El juzgado resolvió bajo un procedimiento inusual, imponiendo restricciones estrictas al acusado. La devolución total del monto y el control judicial marcan un nuevo enfoque en delitos informáticos. (Cortesía: Freepik)

Tres días después del robo, se identificó una extensión eléctrica de 40 metros —propiedad de la víctima— ofertada en Marketplace de Facebook.

PUBLICIDAD

En marzo recibieron hasta 314 años de prisión los responsables de una estructura criminal dedicada al robo en cajeros automáticos y al asesinato de quienes intentaron resistirse, según informó el portal oficial de Centros Judiciales de El Salvador. Este grupo, desarticulado en octubre de 2022, se especializaba en identificar el monto exacto que retiraban las víctimas escuchando el sonido del dispensador de billetes.

El dictamen de acusación del tribunal de justicia atribuyó a este grupo la ejecución de cuatro homicidios, entre ellos los de una profesora y un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), además de 26 robos agravados. Uno de estos crímenes ocurrió el 22 de mayo de 2021 en el distrito de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán. Las investigaciones precisaron que ese día, tras salir de una agencia bancaria, la docente fue interceptada y despojada de USD 2,600. Cuando intentó resistirse, la víctima recibió un disparo en la cabeza.

PUBLICIDAD