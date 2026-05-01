República Dominicana

República Dominicana: Gobierno propone recorte presupuestario del 50% a partidos políticos para afrontar crisis en Medio Oriente

Las autoridades centrales implementan un plan de austeridad que busca responder al incremento sustancial de los precios internacionales del petróleo y asegurar el cumplimiento de los compromisos sociales y económicos vigentes

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El Gobierno de República Dominicana propone una reducción del 50% en los fondos asignados a los partidos políticos como respuesta a crisis en Medio Oriente. (Cortesía: Luis Abinader)
El Gobierno de República Dominicana propone una reducción del 50% en los fondos asignados a los partidos políticos como respuesta a crisis en Medio Oriente. (Cortesía: Luis Abinader)

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, propuso reducir en un 50% el presupuesto destinado a los partidos políticos en el marco de nuevas medidas de austeridad adoptadas para enfrentar el impacto de la crisis en Medio Oriente sobre la economía de la isla. La decisión, anunciada este jueves tras la celebración del quincuagésimo séptimo Consejo de Ministros en Santo Domingo, busca generar una disponibilidad estimada de RD$40,000 millones (USD 680 millones), según comunicó la Presidencia de la República.

La vicepresidenta Raquel Peña y el presidente Abinader encabezaron la reunión del Consejo, en la que se detallaron acciones para contener y eficientizar el gasto público ante el aumento internacional de precios, especialmente el del petróleo. El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, explicó que la administración priorizará el respeto a los compromisos formalizados bajo contrato, mientras que las apropiaciones presupuestarias no comprometidas serán revisadas, ajustadas o reducidas conforme a las prioridades nacionales.

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Entre las medidas anunciadas se encuentran la reducción de gastos operativos, la restricción en la compra de vehículos, exceptuando áreas como asistencia social y seguridad alimentaria, la disminución de reparaciones menores, la racionalización de servicios y contrataciones, así como la limitación de eventos a costos mínimos. Asimismo, el Gobierno dominicano aplicará una reducción verificable de transferencias corrientes a organismos autónomos, descentralizados y empresas públicas con capacidad de generación propia de recursos.

El plan de austeridad dominicano prevé liberar RD$40,000 millones para enfrentar el impacto fiscal de la crisis en Medio Oriente sobre la economía nacional. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)
El plan de austeridad dominicano prevé liberar RD$40,000 millones para enfrentar el impacto fiscal de la crisis en Medio Oriente sobre la economía nacional. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

Presbot subrayó que estas acciones están orientadas a posponer gastos no prioritarios para fortalecer la capacidad de respuesta estatal ante los desafíos internacionales y preservar la estabilidad económica, con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables y sostener el dinamismo nacional.

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Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, argumentó que la economía dominicana enfrenta un choque externo, cuyo principal canal de transmisión es el encarecimiento de los precios internacionales del petróleo. Según Paliza, un incremento sostenido de USD 10 por barril supone alrededor de USD 763 millones adicionales en la factura petrolera anual del país, lo que eleva la presión fiscal y el costo de los subsidios.

Autoridades destacan resiliencia económica y priorizan protección a los sectores más vulnerables

Pese al contexto global, la Presidencia aseguró que Dominicana ha contenido mejor el impacto de la crisis que otros países de la región, aunque reconoce que estos esfuerzos implican un costo fiscal considerable, por lo que llaman a manejar los recursos con prudencia y sostenibilidad.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, indicó que la nación enfrenta uno de los mayores choques de precios de su historia reciente, derivado del aumento superior al 80% en el precio del petróleo.

El funcionario afirmó que la estrategia gubernamental se centra en preservar la estabilidad macroeconómica y social, mitigar el impacto en los alimentos y la canasta básica, y sostener la inversión pública, apoyándose en reservas internacionales superiores a USD 16,000 millones, estabilidad cambiaria, crecimiento económico y el fortalecimiento de los programas sociales.

Primer plano de la mano de un hombre insertando una boquilla de gasolina en el tanque de una camioneta pickup azul en una estación de servicio.
El precio del petróleo subió más del 80% y provoca un gasto adicional anual de USD 763 millones en la factura petrolera dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades remarcaron que todas estas medidas forman parte de un plan gubernamental para enfrentar el impacto de la crisis internacional y priorizar la protección de los sectores más vulnerables.

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