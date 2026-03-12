Federico Furiase, secretario de Finanzas: “Están prácticamente cerrados los vencimientos de julio y enero del año que viene”

Este jueves, la Secretaría de Finanzas va a llevar a cabo la primera subasta de la segunda licitación del Bonar 2027.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, afirmó que el equipo económico ya cuenta con los dólares necesarios para cubrir los dos próximos grandes pagos de deuda. Según explicó en una entrevista emitida por la Televisión Pública, se negociaron fuentes de financiamiento adicionales al Bonar 2027, que serán anunciadas en los próximos días y garantizarán el pago del vencimiento de julio por USD 4.200 millones y el primero del año siguiente.

El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Finanzas, dispone de los recursos requeridos para afrontar el vencimiento de deuda en julio —por USD 4.200 millones— y el pago previsto en enero de 2027. Así lo confirmó Furiase, quien detalló que se combinan instrumentos como el Bonar 2027, la venta de activos estatales y nuevas fuentes de financiamiento aún no anunciadas.

“Con todas estas fuentes de financiamiento que estamos teniendo, prácticamente está cerrado el vencimiento de julio y el de enero del año que viene”, señaló Furiase durante una entrevista con Antonio Aracre y Ramiro Castiñeira en el programa Economistas. El funcionario fundamentó su declaración en la combinación de diversos mecanismos.

La declaración se produjo en la antesala de la segunda licitación del Bonar 2027, que se realizará hoy jueves. Esta operación es clave para completar el fondeo de los próximos vencimientos, ya que el Gobierno buscará captar otros USD 250 millones en una licitación que, en su primera edición, tuvo una buena respuesta por parte de los inversores: se alcanzó el objetivo con una tasa de 5,74%, inferior a la que proyecta el mercado (7%), y con abundante sobreoferta.

El Gobierno necesita USD 4.200 millones para los vencimientos de julio y el mercado calcula que los puede conseguir en ocho licitaciones del Bonar 27.

La licitación del Bonar 2027 forma parte de la estrategia del Ministerio de Economía para que el Tesoro Nacional acumule divisas y garantice el pago de un vencimiento clave en julio por USD 4.200 millones. El plan para el bono que tiene su segunda licitación hoy es ir repitiendo colocaciones hasta alcanzar USD 2.000 millones para cubrir parte del pago de julio.

Estrategia financiera y contexto de mercado

La búsqueda de alternativas para los vencimientos de julio y enero responde a la evolución reciente de los bonos argentinos. Según explicó Furiase en la Televisión Pública, el mercado presenta una particularidad técnica: “Hoy hay más vendedores que compradores de bonos, producto de esta posición técnica, y eso es lo que refleja este riesgo país”. El funcionario puntualizó que, durante la gestión del presidente Javier Milei, los bonos subieron “de la zona de USD 20 a la zona de USD 80”, lo que modificó el perfil de los inversores y motiva ventas de quienes ingresaron a precios bajos.

Para Furiase, el riesgo país no debería ubicarse en los niveles actuales (alrededor de 561 puntos básicos), dado que la economía argentina presenta superávit fiscal, orden monetario, un Banco Central recapitalizado y flotación cambiaria, con una salida progresiva del cepo y acumulación de reservas. Estas condiciones, en su análisis, justificarían una reducción más pronunciada del riesgo país y, por ende, un mayor dinamismo económico.

En relación con el spread soberano, Furiase reconoció que no disminuye al ritmo esperado, pese a los fundamentos favorables. Entre las causas identificó la situación técnica de los bonos y la persistente incertidumbre política a mediano plazo. Para revertir ese escenario, indicó que el equipo económico diseñó una estrategia orientada a “limpiar esa posición técnica”, facilitando el recambio entre inversores y abriendo el camino a una reducción adicional del riesgo país.

Enfoque en el mercado de capitales y reservas

El desarrollo del mercado local de capitales ocupa un lugar central en la política financiera de la actual gestión. Furiase subrayó que existe “mucho potencial” en el mercado doméstico y que los resultados obtenidos hasta el momento son positivos. El énfasis en fortalecer este segmento busca, además, reducir la exposición argentina a shocks externos y limitar la dependencia de las reservas del Banco Central de la República Argentina.

Las declaraciones del secretario de Finanzas coinciden con el mensaje frecuente del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto a la necesidad de cortar la dependencia con Wall Street y promover el desarrollo del mercado de capitales local. Una de las dudas planteadas es si los plazos alcanzan frente al complejo perfil de vencimientos. Consultado al respecto por Aracre, Furiase expresó confianza en la disponibilidad de los USD 170.000 millones que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero formal.