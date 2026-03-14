Economía

Inflación esperada para marzo y abril: qué opinan los economistas

Las previsiones de los estudios privados apuntan a una leve baja tras semanas dominadas por aumentos en tarifas, educación y un contexto internacional incierto

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En febrero, los alimentos subieron
En febrero, los alimentos subieron por encima del nivel general de precios que releva el Indec (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de llegar a 2,9% en febrero, sin cambios respecto al mes anterior, la inflación de marzo se mantendría en niveles similares, en un período marcado por factores estacionales y el conflicto en Medio Oriente. Para abril, los consultores privados anticipan una desaceleración del índice, aunque seguiría sin perforar el 2 por ciento.

Las divisiones que tuvieron mayor incidencia el mes pasado fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,3%), Bienes y servicios varios (3,3%) y restaurantes y hoteles (3 por ciento).

En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó: “La economía todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente. Esta corrección es fundamental para asegurar el orden macroeconómico y las condiciones para que la economía se mantenga en un sendero de crecimiento sostenido”.

La economía todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo (Caputo)

Mientras tanto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el BCRA antes de la escalada bélica entre EEUU, Israel e Irán; arrojó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo podría situarse en 2,5%, lo que supone una proyección 0,3 puntos porcentuales superior al reporte previo.

La inflación de febrero fue
La inflación de febrero fue de 2,9%, igual que enero

Desde C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia dijo que los datos preliminares muestran una inflación muy similar a la de febrero, por lo que podría ubicarse en 2,8 por ciento. Explicó que, en lo que va del mes, tras el salto en el precio internacional del petróleo, se observó un leve incremento en el rubro combustibles, pero por ahora sin movimientos significativos ni aumentos demasiado marcados. Al mismo tiempo, resaltó que la carne mostró una desaceleración importante.

No obstante, Tiscornia advirtió que resta ver cómo evolucionan los combustibles y qué ocurre con el rubro educación. Recordó: “El año pasado, las cuotas de los colegios sorprendieron con un avance excepcional, cercano al 20% en el mes, que difícilmente se repita”.

El año pasado, las cuotas de los colegios sorprendieron con un avance cercano al 20% en el mes, un salto excepcional que difícilmente vuelva a repetirse (Tiscornia)

“Si esta vez el ajuste se mantiene dentro de parámetros más habituales, el nivel general de precios debería mantenerse similar o algo menor al de febrero”, agregó.

Para abril, y siempre condicionado por el contexto externo, la expectativa del especialista es que la inflación se modere.

La suba de combustibles será
La suba de combustibles será clave en el resultado del IPC de marzo y abril (Imagen Ilustrativa Infobae)

La economista de GMA Capital Rocío Bisang también prevé que se mantenga elevada este mes, en torno al 2,8%, impulsada principalmente por tarifas, transporte y la propia dinámica estacional, donde la vuelta a clases tiende a traccionar los precios.

“A esto se añade el conflicto en Medio Oriente, que introduce una capa adicional de presión. El impacto dependerá en buena medida de la duración de la guerra y de la capacidad que tengan las empresas para trasladar eventuales aumentos de costos. Como referencia, un incremento del 10% en los combustibles suma 0,4 puntos porcentuales sobre el IPC, sin considerar efectos de segunda vuelta”, analizó Bisang.

Un incremento del 10% en los combustibles suma 0,4 puntos porcentuales sobre el IPC, sin considerar efectos de segunda vuelta (Bisang)

La economista consideró que en abril la suba promedio de los precios podría atenuarse, aunque con el conflicto en Medio Oriente en marcha “es difícil saber cómo va a evolucionar”.

La consultora Equilibra estima una inflación por encima del 3% en marzo, a la vez que Invecq tiene una perspectiva más optimista, con una proyección de 2,7 por ciento.

Manuel Cerdan, economista de Invecq consultora, coincidió en que educación, servicios públicos y combustibles serán los rubros que mayor incidencia tendrán y apuntó que la guerra genera incertidumbre. “La magnitud y duración del efecto todavía es difícil de determinar”. Por otro lado, cree que el IPC podría alcanzar el 2,3% en abril.

El inicio del ciclo lectivo
El inicio del ciclo lectivo suma presión a la inflación de marzo (Foto: Europa Press)

Según los cálculos del economista Fernando Marull, si el precio de la nafta no tiene ajustes, la inflación de marzo rondaría el 2,5%. Por el contrario, la variación del índice podría acercarse a un rango de entre 2,7% y 2,8 por ciento.

Iván Cachanosky, economista jefe de Fundación Libertad y Progreso, espera que llegue a 2,6% mensual. “De ocurrir esto, sería una buena noticia, ya que indicaría una desaceleración durante un período que suele caracterizarse por una alta estacionalidad”.

Si el precio de la nafta no tiene ajustes, la inflación de marzo rondaría el 2,5%. Por el contrario, podría acercarse a 2,8 por ciento (Marull)

En tanto, la consultora LCG registró que la inflación acumulada en alimentos en lo que va de marzo es del 2,7%. En la segunda semana del mes, los principales avances se observaron en carnes (1,9%), productos lácteos y huevos (1,8%) y verduras (1%). En contraposición, condimentos y otros productos alimenticios bajó 0,5 por ciento.

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