El economista Fernando Marull estimó que si sube la nafta la inflación de marzo va a rondar entre 2,7 y 2,8%

El consultor hizo sus proyecciones para el nivel general de precios de este mes, signado por la evolución de los combustibles

Con el barril superando los 100 dólares, el sector analiza correcciones en los precios locales. ¿Cómo impactará esto en la inflación y qué estrategias se barajan para mitigar el golpe? Repasamos los datos.

El economista Fernando Marull analizó en diálogo con Infobae en Vivo el impacto que tendrá en la inflación una posible suba de los combustibles en los surtidores, a partir del aumento de los precios internacionales del petróleo por el conflicto en Medio Oriente.

En primer lugar, para febrero, en el mercado esperan una inflación en torno al 2,7%. “Nosotros proyectamos 2,7% y el consenso del mercado está en un rango similar. Algunos colegas estiman cerca de 2,8% o incluso algo más”, señaló Marull.

En lo que respecta a marzo, explicó, no se esperan aumentos en tarifas de luz y gas. En cambio, los ajustes se concentrarían en educación y en los combustibles, cuya actualización dependerá de la decisión que tomen las petroleras.

El economista Fernando Marull
El economista Fernando Marull

Según estimaciones de Marull, si el precio de la nafta no registra subas, la inflación de marzo podría ubicarse entre 2,4% y 2,5%. En cambio, si hay incrementos en los combustibles, el índice podría acercarse a un rango de entre 2,7% y 2,8%.

Ocurre que, de acuerdo al economista, si el precio internacional del petróleo se estabiliza en torno a los USD 90 por barril, el impacto en la inflación podría rondar los 0,6 puntos porcentuales, dependiendo del momento en que se traslade a los surtidores. “Hay petroleras que tendrán que ajustar los precios casi de manera inmediata, por lo que es probable que en algunas estaciones de servicio el aumento se vea rápidamente”, explicó.

Sin embargo, otras compañías tendrían más margen para dosificar la suba. En el caso de YPF, por ejemplo, parte de ese impacto podría postergarse. La empresa, asegura Marull, obtiene ingresos adicionales por exportaciones de crudo y mantiene buenos precios en los combustibles premium, lo que le permitiría administrar el traslado a los surtidores.

Por otro lado, Marull destacó que la suba del petróleo tiene otros tres impactos principales para Argentina.

El primero es positivo: el país es ahora exportador neto de petróleo, y el aumento del 60% en el precio internacional podría generar 3.000 millones de dólares adicionales en exportaciones para 2026, lo que aporta más divisas y podría ayudar a moderar un poco la cotización del dólar.

Según dijo Marull, Argentina es
Según dijo Marull, Argentina es ahora exportador neto de petróleo, y el aumento del 60% en el precio internacional podría generar 3.000 millones de dólares adicionales en exportaciones para 2026 (Cortesía: BCIE)

El segundo impacto es negativo: según Marull, actualmente nadie quiere activos emergentes de Brasil o Argentina, y todos los inversores se vuelcan hacia los bonos del Tesoro estadounidense. Esto complica la situación si Argentina quiere salir a los mercados internacionales.

El tercero está vinculado al flujo de capitales: quienes tenían inversiones en pesos o monedas locales mediante carry trade enfrentan un dólar que sube a nivel global, y muchos prefieren moverse hacia la divisa estadounidense, lo que ya ha contribuido a que el dólar suba.

En este contexto, Marull señaló que el próximo vencimiento importante de deuda para Argentina es el 9 de julio, por un total cercano a 4.000 millones de dólares. “El país lo irá cubriendo a través de lo que compre el Banco Central, colocando unos 2.000 millones de dólares entre inversores locales esta semana, y también mediante ventas de empresas vinculadas a privatizaciones”, explicó.

Marull advirtió que, si se produce un problema económico global, como una estanflación, los inversores podrían retirarse de los mercados emergentes, afectando a países como Argentina, Brasil y Chile. “En ese escenario, Argentina no puede hacer mucho, solo continuar con las medidas que viene implementando para evitar un golpe más fuerte”, sostuvo.

Según el analista, la situación actual deja a Argentina relativamente mejor parada que en crisis anteriores. “Cuando la marea baja, se ve quién está mejor o peor parado. Este shock nos beneficia parcialmente, sobre todo por la suba del petróleo, que trae más dólares, a diferencia de hace seis años, cuando éramos importadores de energía y la situación era más crítica”, señaló.

Marull aclaró que, en el corto plazo, Argentina no tiene necesidad urgente de dólares para colocarse en el mercado. Sin embargo, advirtió que si la situación se prolonga por meses, podría complicarse durante el segundo semestre.

