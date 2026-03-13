El economista Camilo Tiscornia consideró “ambicioso que la inflación llegue a 0 en agosto”

El economista Camilo Tiscornia, de C&T Asesores Económicos, dialogó con Infobae en Vivo y analizó el dato de inflación de febrero publicado este jueves por el Indec, que arrojó una suba de 2,9%, al igual que el mes previo. Además, presentó una perspectiva menos optimista que la que espera el Gobierno para los próximos meses.

“La verdad es que detrás de lo que ocurrió en febrero aparecen dos grandes factores. Por un lado, el ajuste en los servicios públicos. Hubo aumentos en electricidad, gas y agua en varias regiones del país. A eso se sumó, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, la actualización de las tarifas de colectivos de jurisdicción nacional, que permanecían congeladas desde noviembre. Ese cambio generó un salto en el rubro transporte. En conjunto, todo ese componente de precios regulados tuvo un impacto muy significativo”, señaló Tiscornia.

Explicó que el segundo factor relevante fue el precio de la carne. Es una tendencia que se observa desde noviembre y que continuó durante los meses siguientes, con subas marcadas. En febrero, en particular, la carne registró un aumento cercano al 7%, según la región.

Tiscornia: "En febrero, en particular, la carne registró un aumento cercano al 7%, según la región"

En cuanto a marzo, el economista resaltó que habitualmente es un mes en donde la inflación suele ser alta. “Lo que vimos en febrero con ese 2,9% fue algo bastante anormal, porque suele ser bastante tranquilo. Con lo cual queda una vara bastante alta desde febrero”, consideró Tiscornia.

El peso de los colegios en marzo

“En marzo lo que suele pasar es que los colegios tienen bastante peso, y es algo que para los privados es bastante difícil de medir bien. El año pasado hubo una sorpresa muy importante, donde nos quedamos todos bastante cortos respecto de lo que fue la inflación, porque el Indec presentó que el rubro educación había aumentado más o menos cerca de 20% mensual”, recordó.

“Este año no parece que vaya a haber algo de igual magnitud, con lo cual creo que ese efecto típico de marzo podría ser un poco más atenuado”, estimó.

Por otra parte, los incrementos en la carne se están moderando. “Con lo cual, a priori, me parece que la inflación de marzo podría ser parecida a la de febrero”, proyectó.

Tiscornia señaló que la inflación núcleo, que fue de 3,1% en febrero, es la que permite observar la tendencia más profunda de los precios. Según explicó, en el dato de 2,9% influyó de manera importante el componente de precios regulados, en particular los aumentos en tarifas.

“Por mi parte, creo que ese factor hay que separarlo un poco de la ecuación”, planteó. A su juicio, en la Argentina todavía buena parte de lo que ocurra con los servicios públicos en los próximos meses responde a un proceso de actualización de precios que quedaron rezagados en el pasado.

En ese sentido, remarcó que esos ajustes no están necesariamente vinculados con el déficit fiscal ni con la política monetaria, sino con la necesidad de “ponerse al día con cosas que no se aumentaron durante mucho tiempo”.

Tiscornia: “En marzo lo que suele pasar es que los colegios tienen bastante peso, y es algo que para los privados es bastante difícil de medir bien"

Por ese motivo, sostuvo que en el análisis macroeconómico de la dinámica inflacionaria conviene aislar ese componente, aunque reconoció que el impacto sobre el poder adquisitivo de la población es significativo.

Para el economista, la inflación núcleo permite justamente observar esa dinámica más estructural, al excluir los precios regulados y los componentes más volátiles. Dentro de ese indicador, destacó que hay un elemento particularmente relevante en la evolución reciente de los precios: la carne.

“Dentro de la inflación núcleo, la carne es clave”, afirmó Tiscornia, al subrayar que ese rubro forma parte de ese indicador y que su comportamiento tuvo un peso importante en la inflación de los últimos meses.

Por otra parte, en contraste con la expectativa del Ejecutivo de que la inflación llegue a 0 en agosto, dijo que le parece “un poco ambicioso”.

“Lo importante es que la inflación vuelva a mostrar una tendencia descendente, especialmente la núcleo. El ritmo es muy difícil de precisar, porque Argentina arrastra mucha inflación y hay conductas inflacionarias que no son fáciles de cambiar. Por eso creo que es un proceso lento. Si se llega a cero, sería algo bueno, pero también habría que ver en qué contexto se da”, consideró.

“Creo que lo importante es que la inflación siga bajando, y la política que está llevando adelante el Gobierno me parece adecuada para eso. Mucho de lo que vimos en la inflación de los últimos meses tiene que ver con cuestiones puntuales, como los servicios públicos, la carne o el turismo en el verano. Creo que, una vez que esos factores se estabilicen, la inflación debería empezar a bajar a partir de abril”, añadió.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

* De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

* De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

* De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

* De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

* De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Mirá la entrevista completa a Camilo Tiscornia