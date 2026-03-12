Inflación de febrero: cuáles fueron los alimentos que más subieron y qué producto se hundió 22 por ciento

En términos porcentuales, el pollo entero fue lo que más aumentó, con una variación superior al 10% (Cuartoscuro)

En febrero, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó una suba idéntica al mes anterior (2,9%) y una vez más, tuvo al rubro de “alimentos y bebidas” como protagonista. En esta oportunidad, el incremento registrado por ese ítem fue de 3,3%, un valor que sólo fue superado por la división de “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, que marcó una variación del 6,8% impulsada principalmente por los incrementos tarifarios (12,1% de ajuste en servicios públicos).

Ahora bien, más allá del aumento promedio registrado por los alimentos, el Indec permite conocer en detalle qué productos subieron más y cuáles menos. Mensualmente el organismo publica una lista de 50 precios relevados en el Gran Buenos Aires, lo que permite hacer un seguimiento de cada artículo a lo largo del tiempo.

En esta oportunidad, fue el pollo entero el insumo de mayor incremento, con un alza del 10,2%. Según el Indec, el valor por kilo saltó de $4.075 a $4.489 ($414 más).

En segundo lugar se ubicó la naranja, cuyo valor por kilo pasó de $1.616 a $1.756, lo que representó una variación del 8,7% en tan solo 30 días. El tercer lugar el podio lo ocupó la papa, que registró una suba del 8,1%, llegando a los $1.303 por kilo.

No es inusual ver productos del rubro de “frutas y verduras” entre los lugares de mayor suba, debido a que por cuestiones estacionales suelen tener importantes variaciones de precios en períodos de tiempo relativamente cortos. De igual manera, suelen tener participación en los lugares más bajos del ranking de aumentos, llegando en algunos casos a tener bajas de dos dígitos de un mes a otro.

Seis productos cárnicos integraron el top ten de incrementos en febrero. (EFE)

Siguiendo con la lista, llama la atención que del cuatro al décimo lugar figuran únicamente productos cárnicos. Entre ellos, el ajuste más pronunciado lo tuvo la paleta, que tras una suba de $1.179 por kilo llegó a un valor de mercado de $15.818 (8,1% de variación).

Con un 8% de aumento empataron la nalga (saltó de $18.999 a $20.528) y el cuadril (pasó de $18.324 a $19.793). Apenas por debajo se ubicaron las hamburguesas congeladas. El envase de cuatro unidades costaba $6.382 en enero y llegó a $6.854 en febrero (7,4% de incremento).

En el noveno lugar del ranking de aumentos figura la carne picada común, que se encareció $630 en el período analizado y llegó a un valor promedio de mercado de $9.521 (7,1% de suba).

Finalmente, el décimo puesto fue para el kilo de asado. El relevamiento del Indec midió un ajuste de $910, que representó un aumento del 5,7%. En detalle, costaba $15.492 en enero y saltó a $16.852 en febrero.

En dirección contraria

De los 50 productos alimenticios relevados por el organismo de estadísticas, 38 registraron aumentos en el último mes, dos se mantuvieron sin cambios y diez bajaron de precio. Entre estos últimos, se encuentran mayormente frutas y verduras.

De acuerdo al informe del IPC, el tomate redondo fue el producto que más bajó. Los negocios del Gran Buenos Aires vendían el kilo a $2.812 en enero y bajaron a $2.187 en febrero, lo que marcó un descenso del 22,2%.

Las frutas y verduras fueron protagonistas, tanto de los aumentos como de las bajas de precios (Reuters)

Fue significativa también la reducción de precio del limón. Su valor se redujo en $697 por kilo (-16,9%) y su valor de mercado alcanzó los $3.433. El tercer lugar en el ranking de bajas lo ocupó la lechuga, con una variación de -6,3%, pasando de $3.987 a $3.736.

En el cuarto puesto aparece un alimento de otro rubro: el pan de mesa. Ese producto costaba $3.705 (la pieza de 390 gramos) y en febrero bajó a $3.536, un 4,6% menos.

Entre el quinto y el octavo puesto figuran otras frutas y verduras. Se trata de la banana (-4,3%), el zapallo anco (-3,2%), la manzana deliciosa (-2,2%) y el tomate entero en conserva (-1,9%).

Las otras dos bajas fueron ínfimas. Los fideos secos tipo guisero y polvo para flan empataron con una retracción de precio del 0,5%.