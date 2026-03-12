Exportadores vs industria local: quiénes son los ganadores y perdedores del acuerdo comercial con Estados Unidos

La agroindustria aparece entre los sectores que podrían beneficiarse con la apertura del mercado estadounidense (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acuerdo comercial que firmaron la Argentina y Estados Unidos en febrero promete abrir nuevas oportunidades para las exportaciones locales. Pero esa misma apertura también expone a parte de la industria nacional a una competencia más intensa en el mercado interno.

Un trabajo de la Fundación Mediterránea sobre el Acuerdo de Comercio Recíproco e Inversión (ARTI) analizó justamente ese doble efecto: mientras algunos sectores productivos podrían ganar acceso a uno de los mercados más grandes del mundo, otros deberán adaptarse a un escenario con menos protección arancelaria y mayor presión competitiva.

“El acuerdo abre oportunidades claras para sectores con perfil exportador, pero al mismo tiempo expone a mayor competencia a aquellas actividades que históricamente estuvieron más protegidas por barreras arancelarias”, advierte el trabajo.

En ese marco, el impacto no será uniforme. El análisis resaltó que dependerá tanto de la estructura productiva de cada sector, como de su capacidad para adaptarse a un escenario de mayor integración comercial.

Los sectores que ganan

Entre los principales beneficiados aparecen actividades vinculadas al complejo agroindustrial y al sector energético, dos áreas en las que la Argentina tiene ventajas competitivas por su disponibilidad de recursos naturales.

Uno de los casos más claros es el de la carne vacuna. El acuerdo amplía el cupo de exportación al mercado estadounidense de 20.000 a 100.000 toneladas anuales, lo que abre la puerta a una mayor presencia del producto argentino en ese destino.

A eso se suma la reducción o eliminación de aranceles para distintos productos agroindustriales, lo que podría mejorar la competitividad de alimentos argentinos en Estados Unidos.

“La desgravación arancelaria para una amplia lista de productos permite mejorar el acceso de manufacturas y bienes agroindustriales argentinos al mercado estadounidense”, señala el análisis.

La minería aparece como otro de los sectores con potencial para captar beneficios. El acuerdo prevé incentivos para inversiones vinculadas a minerales críticos como el litio o el cobre, insumos clave para la transición energética global y cada vez más demandados por la economía estadounidense.

Impacto por regiones

El impacto también varía según la estructura productiva de cada región del país, con oportunidades distintas para las economías regionales.

En el NOA (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero), el impacto podría concentrarse principalmente en la minería y en proyectos de energía solar. Al mismo tiempo, algunas economías regionales vinculadas a la agroindustria podrían encontrar nuevas oportunidades de exportación.

“La reducción de aranceles podría generar oportunidades de expansión para varias economías regionales con fuerte perfil exportador”, señala el documento. Entre los casos mencionados aparece la industria limonera de Tucumán.

En el NEA (Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa), en tanto, los mayores beneficios se concentrarían en el sector forestal y en actividades agroindustriales. Productos como la madera, la carne bovina o el té podrían ingresar al mercado estadounidense con menores barreras comerciales.

Fuente: Fundación Mediterránea

La región Centro (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos), donde se concentra buena parte del entramado industrial del país, presenta un escenario más equilibrado entre oportunidades y desafíos. Si bien sectores vinculados a la producción de alimentos podrían ampliar su presencia en Estados Unidos, la apertura del mercado local a bienes industriales norteamericanos introduce nuevos desafíos competitivos.

En las provincias de la Región de Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis) el impacto se concentraría principalmente en la minería y en determinados productos agroindustriales. La eliminación de aranceles beneficiaría, por ejemplo, a minerales críticos como el cobre en San Juan, así como a productos industriales y al vino que se exporta desde la región.

Finalmente, en la Patagonia (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego), el acuerdo podría impulsar inversiones vinculadas a energía y recursos estratégicos. Sectores como los combustibles, la pesca, la lana y otros productos primarios regionales también se beneficiarían de la reducción de aranceles.

El informe también menciona oportunidades en infraestructura tecnológica. La región aparece como un destino potencial para centros de datos, en parte por sus condiciones climáticas: las bajas temperaturas permiten reducir los costos de refrigeración que demandan estos complejos tecnológicos.

“El acceso preferencial de maquinaria, bienes de capital y autopartes estadounidenses implica una presión adicional sobre segmentos de la industria local”, advierte el análisis. En el caso de la industria automotriz, donde existe una amplia red de proveedores autopartistas radicados en el país, una mayor apertura a insumos importados podría intensificar la competencia para parte de esa cadena productiva.

El desafío para la industria y las pymes

Otro de los puntos sensibles está vinculado a los estándares laborales y ambientales incluidos en el acuerdo. El compromiso de cumplir normas internacionales más estrictas podría elevar los estándares de producción, pero también implica nuevas exigencias para las empresas. En particular, el informe de Fundación Mediterránea sostiene que algunas pymes podrían enfrentar mayores dificultades para adaptarse a esos requisitos.

“Los nuevos estándares laborales y ambientales elevan la calidad de los procesos productivos, pero también representan un desafío de cumplimiento para pequeñas y medianas empresas que podrían quedar excluidas del beneficio comercial si no logran certificar sus procesos”, sostiene el documento.

En ese contexto, el estudio advierte que el verdadero impacto del acuerdo dependerá en gran medida de la capacidad de los distintos sectores para mejorar su competitividad y adaptarse a un escenario de mayor apertura económica.