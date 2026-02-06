Economía

Trump firmó el decreto que amplía en 80.000 toneladas el cupo para la importación de carne vacuna argentina

Con este decreto, se quintuplica la cantidad de carne que Argentina podrá exportar a Estados Unidos, lo que implicaría unos USD 800 millones extra para la balanza comercial nacional

FILE PHOTO: FILE PHOTO: U.S.
FILE PHOTO: FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump shakes hands with Argentina's President Javier Milei as they meet during the 80th United Nations General Assembly, in New York City, New York, U.S., September 23, 2025. REUTERS/Al Drago/File Photo

Tras la firma del acuerdo comercial con Argentina, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el decreto que quintuplica la cantidad de importaciones de carne vacuna argentina. De esta manera, el cupo se amplía en unas 80.000 toneladas desde las 20.000 actuales y pasarán a totalizar 100.000.

“Tras considerar la información proporcionada por el Secretario de Agricultura, entre otros datos relevantes, concluyo que las importaciones de recortes de carne vacuna magra en los Estados Unidos están actualmente sujetas al cupo arancelario (TRQ) para carne vacuna. Determino que el suministro de recortes de carne magra o de productos agrícolas directamente competitivos o sustitutos será insuficiente para satisfacer la demanda interna a precios razonables debido a un desastre natural y una importante disrupción en el mercado nacional”, señala el texto oficial.

El jefe de Estado norteamericano consideró “necesario y apropiado aumentar temporalmente la cantidad de importaciones de recortes de carne magra sujetas a la tasa arancelaria dentro del cupo establecida bajo el TRQ para carne vacuna”. Además, determinó que “corresponde asignar la totalidad de la cantidad adicional dentro del cupo, tal como se establece en esta proclamación, a la Argentina”. Acto seguido, definió que la cantidad adicional de 80.000 toneladas se asignarán al mercado argentino.

Además, la Casa Blanca indicó que la proclama presidencial implica un incremento temporal del cupo arancelario de Estados Unidos para recortes de carne vacuna magra. El principal objetivo de la medida aumentar la oferta y mantener la carne molida a precios accesibles para los consumidores estadounidenses, en medio de los desafíos actuales de abastecimiento.

“La proclamación autoriza la importación libre de aranceles de 80.000 toneladas métricas adicionales por año de recortes de carne magra provenientes de Argentina, distribuidas en cuatro cuotas trimestrales de 20.000 toneladas cada una”, detallaron.

“Tal como anticipamos, se acaba de publicar la Decisión Presidencial de los Estados Unidos que otorga a la Argentina 80.000 toneladas adicionales de carne, que se suman a las 20.000 ya vigentes. Esto permite incrementar en cerca de USD 800 millones las exportaciones argentinas”, remarcó el canciller argentino, Pablo Quirno.

Noticia en desarrollo...

