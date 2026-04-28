Sociedad

Un especialista en desarrollo territorial aseguró que trasladar la capital “no resolvería nuestro federalismo fallido”

En diálogo con Infobae a la Tarde, Fabio Quetglas analizó la historia de los intentos por mudar la capital federal y advirtió que sin una reforma profunda del federalismo y políticas migratorias, el traslado sería apenas un gesto simbólico

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En una entrevista exclusiva en Infobae a la Tarde, el director de la Diplomatura en Gestión y Política Urbana de la Universidad de San Andrés, Fabio Quetglas, analizó las implicancias de trasladar la capital federal y cuestionó si esa medida resolvería el federalismo asimétrico que caracteriza al país.

Durante la charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Rosendo Grobo, el eje giró en torno a la concentración de población y poder en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que reúne cerca de 14 millones de habitantes, frente a regiones como la Patagonia con apenas una persona cada dos kilómetros cuadrados.

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La mudanza de la capital: historia, proyectos y comparaciones internacionales

La pregunta sobre mudar la Capital Federal resurge de manera cíclica en el debate público argentino. El panel repasó cómo Buenos Aires representa tanto un símbolo de unidad nacional como un punto de conflicto por la concentración de recursos y decisiones. “La Capital Federal parece ser al mismo tiempo la ciudad de todos los argentinos como una especie de ciudad maldita”, definió Rosendo Grobo, aludiendo tanto al atractivo turístico como al peso de los reclamos federales.

(Infobae en Vivo)
La desigualdad regional en Argentina se refleja en la diferencia de renta de hasta veinte a uno entre áreas metropolitanas y provincias como Formosa (Infobae en Vivo)

Entre las posibles ciudades alternativas, surgieron nombres como Viedma, opción impulsada por Raúl Alfonsín en los años ochenta, Córdoba, Tierra del Fuego y Santiago del Estero. “Me quedaría con Viedma, que fue alguna vez un proyecto de Raúl Alfonsín”, sostuvo Maia Jastreblansky, recordando el plan que nunca se concretó. Paula Guardia Bourdin propuso Tierra del Fuego “para contemplar nuestros territorios en la Antártida Argentina”, mientras que Manu Jove eligió Santiago del Estero, y la propia Guardia Bourdin sumó Córdoba, señalando el valor de descentralizar el poder.

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El panel puso el foco en experiencias internacionales. “Brasilia es una ciudad creada por el desarrollismo, con ese fin en los sesenta, como parte del mismo movimiento que termina facilitando esa discusión en Argentina”, señaló Grobo, y vincularon la iniciativa frustrada de Viedma con el ejemplo brasileño. También mencionaron la mudanza de la capital de Estados Unidos a Washington como respuesta a tensiones regionales.

“Sudáfrica desafió eso: partió el poder en tres ciudades para evitar que una sola concentrara todo el poder político, económico y judicial”, aportó Grobo sobre el modelo sudafricano, mientras el equipo analizaba cómo la idea de capitalidad excede lo administrativo y tiene una carga simbólica y cultural.

(Infobae en Vivo)
El panel repasó proyectos históricos como Viedma, Córdoba y Santiago del Estero, entre las ciudades consideradas para reemplazar a Buenos Aires como capital federal (Infobae en Vivo)

Federalismo argentino: concentración, desigualdad y el rol de la coparticipación

La concentración demográfica y económica en el AMBA fue uno de los ejes centrales. “Argentina es de los países más urbanizados del mundo, no desde ahora, sino desde hace 100 años”, destacó Grobo, quien citó que en 1930 el país tenía más autos per cápita que Inglaterra.

El debate giró hacia la lógica de federalismo fallido: “Entre el norte y el sur de Italia hay una diferencia de renta de dos a uno y en Italia es visto como una tragedia. Nosotros tenemos una diferencia de casi veinte a uno con Formosa y el tema no entra en la discusión pública”, afirmó Fabio Quetglas.

Quetglas subrayó que el federalismo argentino es “fallido” porque no logró un desarrollo homogéneo. “¿El federalismo es fallido por culpa de que Buenos Aires sea la capital? No. Trasladar la capital resolvería nuestro federalismo fallido? Yo les puedo afirmar acá que no, porque eso es transformar el traslado de la capital en una varita mágica”, sentenció.

Para el especialista, “si yo tengo una política de reasignación de recursos, de pensar el territorio y el orden poblacional y como frutilla del postre traslado la capital, eso puede tener mucho sentido”.

(Infobae en Vivo)
Comparaciones internacionales, como Brasilia y el modelo sudafricano, mostraron que la mudanza de la capital debe responder a estrategias profundas de desarrollo territorial (Infobae en Vivo)

El panel recordó la Ley de Capitales Alternas, impulsada durante la presidencia de Alberto Fernández, que buscó establecer ciudades con funciones administrativas para fomentar el desarrollo federal, aunque su impacto fue más simbólico que efectivo. También se repasaron los proyectos para trasladar la capital a Río Cuarto y Santiago del Estero, iniciativas que no prosperaron en el Congreso.

Quetglas aportó perspectiva histórica: “Hasta 1930, cada provincia cobraba sus impuestos y sufragaba su presupuesto con sus impuestos. No existía la coparticipación. Recién después de la crisis del 30 aparece la coparticipación”, lo que, según su análisis, derivó en un “federalismo irresponsable”.

¿Mudar la capital o dividir la provincia de Buenos Aires?

La discusión se orientó hacia alternativas estructurales. Consultado sobre la viabilidad de dividir la provincia de Buenos Aires, Quetglas respondió: “En el caso de la provincia de Buenos Aires, yo creo definitivamente que sí”, y argumentó sobre el desequilibrio de representación entre el conurbano y el interior provincial. “El gobernador está legislativamente atado por un tercio de la población, y ese interior merece tener un gobernador que piense en la política exterior agropecuaria como un tema centralísimo”.

(Infobae en Vivo)
Quetglas remarcó que una política efectiva de reasignación de recursos y ordenamiento territorial debe acompañar cualquier traslado de la capital para tener impacto real (Infobae en Vivo)

El especialista describió dos posibles modelos de división: “Una fácil es en dos, la Ruta 6 y que quede toda la provincia urbana con un cordón, y el resto como un interior con Mar del Plata, que son casi un millón de habitantes. La forma más compleja sería una provincia atlántica, con realidad turística, y otra más del interior, de peso agropecuario”.

Finalmente, Quetglas insistió en que “pretender resolver desde lo territorial las agendas más profundas es como pensar que se va a resolver la pobreza iluminando una canchita de fútbol en un barrio popular. El problema grande atrás es discutir la coparticipación, discutir el federalismo”.

El debate cerró con la reflexión sobre los desafíos demográficos: “Nosotros tenemos una debilidad demográfica fenomenal. Si Argentina no se vuelve a dar una política migratoria, tiene un cuello de botella cortito. Precisamos personas para que nuestra economía tenga el dinamismo que queremos que tenga”, concluyó Quetglas.

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