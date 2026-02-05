Economía

El Gobierno anunció la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos

Lo adelantó el canciller Pablo Quirno desde Washington. Qué implica la medida

Pablo Quirno y el equipo
Pablo Quirno y el equipo del gobierno argentino en Washington

(Corresponsal en Washington) Tras una silenciosa negociación con la Casa Blanca, Pablo Quirno anunció recién la firma del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. Una prueba más de la alianza geopolítica que une a Javier Milei con Donald Trump.

“Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep por construir juntos este gran acuerdo”, publicó el canciller argentino en sus redes sociales.

