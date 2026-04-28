El dólar bajó y cortó una racha de cuatro subas consecutivas antes de una licitación clave del Tesoro

El dólar mayorista mantiene en abril una suba de 22,50 pesos o 1,6 por ciento.

En una sesión donde los inversores se mantuvieron pendientes de los resultados de una nueva licitación de bonos del Tesoro, prevista para después del cierre de la operatoria, el dólar cortó una racha alcista de cuatro días seguidos.

El monto operado siguió muy firme: USD 572,9 millones en el segmento de contado, donde el tipo de mayorista descontó 12,50 pesos o 0,9%, a $1.404,50, con lo que devolvió buena parte del ascenso del lunes.

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El BCRA fijó un techo para sus bandas cambiarias en los $1.699,98, que dejó al tipo de cambio oficial con un margen de 295,48 pesos o 21% respecto de esa marca.

El dólar al público estuvo negociado con una baja de diez pesos o 0,7%, a $1.430 en el Banco Nación. El billete minorista igualó así dólar blue, que estuvo ofrecido también a $1.430 para la venta.

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Los contratos de dólar futuro también se plegaron a la tendencia bajista en un rango de 0,7% a 1%, según la plataforma A3 Mercados. Las posturas para fin de abril -contrato que expira este jueves- finalizaron a $1.406 (-0,8%).

Licitación clave del Tesoro

El Tesoro enfrenta vencimientos por $7,9 billones y el foco del mercado se centra en el nivel de tasas de interés que se convalidará en la operación, después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que en abril bajará la inflación respecto del 3,4% de marzo.

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“Lo que nos hace ser optimistas en cuanto al proceso de desinflación es que normalmente, cuando la tasa de interés baja, el tipo de cambio sube, y cuando la tasa de interés sube, el tipo de cambio baja. Hemos visto un pico en marzo, pero definitivamente esperamos que a partir de abril el proceso de desinflación retome”, confió el funcionario.

También se espera con esta colocación de deuda de corto plazo una extensión de los plazos para aliviar la carga de vencimientos en los próximos dos años.

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En el tramo en dólares, el Tesoro ofreció los títulos Bonar 2027 (A027) y Bonar 2028 (A028), con una emisión máxima inicial de USD 35 millones cada uno en la primera vuelta, mientras que podrían sumarse otros USD 100 millones extra por bono en la segunda vuelta del miércoles 29.

“El dólar mayorista aflojó tras el reacomodamiento de las últimas ruedas, dentro del cual los operadores percibieron una mayor demanda privada, pero aún así fue interpretado positivamente que el BCRA no interrumpiera su racha compradora”, señaló el economista Gustavo Ber.

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“Ocurre que prevalece la visión de que se aproveche este ‘trimestre de oro’ para intensificar dicha tendencia, y se traslade a la acumulación de reservas, para lo cual resulta importante que el Tesoro pueda ir requiriendo de menos divisas para atender compromisos, sobre todo en vista al 2027 electoral”, añadió el titular del Estudio Ber.

“El fenómeno responde a factores estacionales y operativos. El cierre de posiciones mensuales y una mayor demanda por cobertura impulsaron la demanda privada. Asimismo, las demoras climáticas en la cosecha gruesa limitaron la liquidación de divisas del sector agroexportador”, aportó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

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“El escenario a corto plazo se mantiene optimista para el cierre de abril. El ingreso de divisas se apoya en una campaña de maíz con volúmenes récord y un aumento sostenido del financiamiento corporativo. La caída responde a una volatilidad técnica de los activos y no a una debilidad estructural en la capacidad de acumulación del organismo. La oferta de dólares sigue fluyendo gracias al dinamismo de las exportaciones y la colocación de deuda subsoberana”, expresó Morales.

Por otro lado, el balance cambiario del BCRA correspondiente a marzo mostró un déficit de cuenta corriente de solo USD 88 millones, consecuencia de un superávit comercial de USD 1.737 millones, un déficit en la cuenta de servicios de USD 522 millones y pagos netos de intereses por 1.321 millones de dólares.

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“El saldo comercial se mantuvo positivo y relativamente elevado, impulsado por mayores exportaciones -favorecidas por una buena cosecha y mejores precios de commodities- y menores importaciones, en un contexto de demanda más débil", evaluaron los expertos de Max Capital.

La cuenta financiera registró un déficit de USD 2.255 millones, explicado por un déficit de USD 1.044 millones en el sector público, USD 1.742 millones en el sector privado financiero y USD 113 millones en el item “Otros”, parcialmente compensados por un superávit de USD 643 millones en el sector privado no financiero.

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“Las compras netas de divisas para atesoramiento por parte de personas físicas totalizaron USD 1.897 millones, en línea con meses previos y muy por debajo de los niveles preelectorales. El giro de dividendos y utilidades de 2025 arrancó en marzo, por unos USD 876 millones”, precisó Max Capital.

El tercer mes del año el BCRA continuó comprando divisas en todas las ruedas cambiarias por un total de USD 1.671 millones, mientras que las reservas brutas cayeron USD 3.514 millones. “La caída se explica principalmente por la demanda de dólares del sector privado -personas y sector financiero-, que no es totalmente compensada por el superávit comercial ni por los ingresos de deuda privada neta”, consideraron desde la ALyC.